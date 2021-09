Mezi Sinclairovy revoluční vynálezy patřila první přenosná elektronická kapesní kalkulačka v roce 1972. A Sinclairův počítač ZX80, uvedený na trh v roce 1980 s cenou pod 100 liber, přispěl k rozšíření domácích počítačů v Británii i jinde. Sinclairova společnost jako první na světě prodala více než milion počítačů. Proslavil se i následující model počítače ZX Spectrum, poznamenala AFP. Připomněla, že Sinclair ve své první firmě vyráběl svého času nejmenší tranzistorové rádio na světě, k jeho projektům patřily i digitální hodinky či první televize s plochou obrazovkou.

Nikoliv všechny vynálezcovy nápady slavily úspěch. Tříkolka Sinclair C5 na baterky sice může být považována za průkopníka ekologické dopravy, ale v roce 1985 byla příliš drahá. Zákazníky zklamal omezený dojezd, nízká rychlost a neschopnost zdolávat kopce.

Sinclair, přezdívaný "největší britský koumák", ještě minulý týden pracoval na svých vynálezech, "protože to bylo to, co rád dělal", řekla vynálezcova dcera Belinda stanici BBC. "Byl vynalézavý a nápaditý. Bylo to pro něj vzrušující dobrodružství, byla to jeho vášeň," dodala.

Ironií osudu muž, který svými počítači změnil mnoha lidem život, se svého času přiznal, že sám počítač nepoužívá. "Nerad se rozptyluji. Kdybych měl počítač, začal bych přemýšlet, že to a to bych mohl změnit, a to nechci," vysvětlil BBC v roce 2013.