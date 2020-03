Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- projekce filmů (kino Vatra, Vsetín) , majitelům papírových vstupenek bude vráceno vstupné v hotovosti na pokladně kina, on-line vstupenky se budou hromadně stornovat on-line a peníze se vám vrátí zpět na účty

, majitelům papírových vstupenek bude vráceno vstupné v hotovosti na pokladně kina, on-line vstupenky se budou hromadně stornovat on-line a peníze se vám vrátí zpět na účty - projekce filmů (kino Valmez, Valašské Meziříčí) , on-line zakoupené vstupenky na představení v kině od 10.3. 18:30 do 22.3. 19:30 budou vráceny na Vaše účty do 7 pracovních dnů, vstupenky na pana Kolbabu zatím nevracíme, jednáme o kompletním přesunu akce na květen nebo červen

, on-line zakoupené vstupenky na představení v kině od 10.3. 18:30 do 22.3. 19:30 budou vráceny na Vaše účty do 7 pracovních dnů, vstupenky na pana Kolbabu zatím nevracíme, jednáme o kompletním přesunu akce na květen nebo červen - divadelní představení Divadla Schod - Stroj času (Hovězí) - hrát se mělo v pátek 20. března

- hrát se mělo v pátek 20. března - divadelní představení Divadla Schod - Singl život (M-Klub, Valašské Meziříčí) - hrát se mělo 25. března

- hrát se mělo 25. března - Festival Mateřinka 2020 (Velký sál KZ, Valašské Meziříčí) - mělo se uskutečnit 12. března

- mělo se uskutečnit 12. března - Valašské muzeum v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm) - až do odvolání uzavřeno

- až do odvolání uzavřeno - divadelní představení 11. Přikázání (Horní Bečva) - zakoupené vstupenky vrátit v Knihovně, bude Vám vráceno vstupné v plné výši

- zakoupené vstupenky vrátit v Knihovně, bude Vám vráceno vstupné v plné výši - koncert Céline Bossu (Horní Bečva) - zakoupené vstupenky vrátit v Knihovně, bude Vám vráceno vstupné v plné výši

- zakoupené vstupenky vrátit v Knihovně, bude Vám vráceno vstupné v plné výši - představení, koncerty (Dům kultury, Vsetín) - vstupné se bude vracet na pokladně kina Vatra od 11. do 31. března dle otevírací doby, nahradní termíny: Kafe u Osmanyho - 17. září 2020, Karel Plíhal - 1. října 2020, Neběhej s nůžkama v ruce (2. repríza) - 16. dubna 2020, Frau Dietrich & Madame Piaf (8. repríza) - 28. dubna 2020 , zrušené akce: Čaj o páté 15.3. – zrušeno, Divadlo dětem: Dášenka čili Život štěnete – zrušeno, Cyklus komorních koncertů: Englichová & Veverka (nový termín v jednání), Týden s nadějí: The Tap Tap – zrušen o, Divadlo pro učitele (nový termín v jednání)

- vstupné se bude vracet na pokladně kina Vatra od 11. do 31. března dle otevírací doby, nahradní termíny: , zrušené akce: Cyklus komorních koncertů: Englichová & Veverka (nový termín v jednání), o, Divadlo pro učitele (nový termín v jednání) výstavy a akce (Muzejní galerijní centrum, Valašské Meziříčí) - zavřeno až do 22. března

Společenské:



- II. ročník koštu slivovice (Horní Bečva) - pořadatelé heldají nový termín, jakmile se situace uklidní

- pořadatelé heldají nový termín, jakmile se situace uklidní - Soví noc (zámek Lešná u Valašského Meziříčí) - mělo se uskutečnit ve čtvrtek 12. března

- mělo se uskutečnit ve čtvrtek 12. března - Kostičkohraní (zámek Vsetín) - doprovodná akci k výstavě Svět kostiček: SEVA je přeložena na 26. dubna

- doprovodná akci k výstavě Svět kostiček: SEVA je přeložena na 26. dubna - Velikonoce na zámku (zámek Vsetín) - mělo se uskutečnit 29. března

- mělo se uskutečnit 29. března - Veletrh pracovních příležitostí (Velký sál KZ, Valašské Meziříčí) - mělo se uskutečnit 18. března

- mělo se uskutečnit 18. března - Setkání divadel – Malé jevištní formy 2020 (zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí) - mělo se uskutečnit 19.-21. března

- mělo se uskutečnit 19.-21. března - exkurze pro MŠ i pozorování (hvězdárna Vsetín) - zrušeno od 12. března

- zrušeno od 12. března - výstavy, expozice, vyhlídka ve věži (zámek Vsetín) - zrušeno od 12. března

Sportovní:

- 44. Valašská laťka (Valašské Meziříčí) - pokud to budoucí vývoj umožní, zvážíme přesun letošní Valašky na začátek letní sezóny

- pokud to budoucí vývoj umožní, zvážíme přesun letošní Valašky na začátek letní sezóny - 18. Velikonoční amatérský volejbalový turnaj (Horní Bečva) - Velikonoční volejbalový turnaj byl z důvodů mimořádných opatření MZ zrušen

- Velikonoční volejbalový turnaj byl z důvodů mimořádných opatření MZ zrušen - Krytý bazén (Valašské Meziříčí)

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Městský úřad Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

telefon: 571 491 111

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Úterý: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

Pátek: 8:00 - 11:30 , 12:30 - 13:30 / pouze objednaní

Školky jsou prozatím v provozu

Pro žáky a studenty uzavřena všechna školská zařízení s výjimkou mateřských škol. „I zde platí výrazně zvýšená hygienická opatření. Ředitelky mateřinek například nechávají dezinfikovat i hračky a spolu s pedagogy přísně dbají na dodržování hygieny u dětí,“ uvedla místostarostka Valašského Meziříčí, Yvona Wojaczková.

Školka v Liptále - bude uzavřena od pondělí 16. března

Vedení obce Liptál rozhodlo o úplném uzavření místní mateřské školky. Opatření vejde v platnost v pondělí 16. března a bude platit do odvolání.





OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Obchody otevřeny dle klasické otevírací doby:

Tesco, Masarykova 873, Valašské Meziříčí

pondělí - neděle (7.00 – 22.00)





Albert, Gen. Klapálka 300, Vsetín

pondělí - neděle (7.00 - 22.00)

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu, tzn. týká se hlavně ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují převoz žáků a studentů do škol.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU