Budeme potřebovat…

Na těsto:

400 g hladké mouky

250 g zakysané smetany

250 g studeného másla

špetka soli

Na náplň:

200 g vlašských ořechů

100 g smetany ke šlehání (alespoň 30%)

půl lžičky skořice

2 lžíce medu

Postup:

Do misky odvážíme mouku, osolíme, nakrájíme studené máslo na malé kostičky, přidáme zakysanou smetanu a vše rychle spojíme v těsto (můžeme i velmi krátce v robotu). Těsto bude lehce lepit, nepřidáváme však mouku, aby těsto zůstalo křehké. Pracovat se s ním bude nakonec dobře. Těsto zabalte do potravinářské fólie a dáme alespoň na hodinu vychladit do lednice (klidně i přes noc).

Mezitím si připravíme náplň, do rendlíku odvážíme namleté či rozmixované vlašské ořechy, přidáme smetanu, skořici, med a dáme krátce provařit na sporák, za stálého míchání, trvá to asi minutu.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Troubu rozehřejeme na 175 °C. Vychlazené těsto rozdělíme na 4 díly. Každý díl rozválíme na hladkou moukou podsypaném válu do tvaru kruhu, o tloušťce asi 3 mm. Kruh nakrájíme na 8 dílků, jako pizzu. Na širší část každého dílku dáme malou lžičku náplně, zamotáme směrem do středu do tvaru rohlíčku, konce stiskněme k sobě, aby náplň nevytekla a skládáme na plech vyložený pečicím papírem.

Rohlíčky potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C asi 15 minut. Hotové rohlíčky necháme dojít na plechu na lince a můžeme pocukrovat moučkovým cukrem – těsto není vůbec sladké.

Vychladlé rohlíčky uchováváme ve vzduchotěsné krabičce.

Tučňáci mňamáci

Budeme potřebovat:

mozzarelové kuličky

vypeckované černé olivy

mrkev

Postup:

Z mrkve si nakrájíme kolečka a z těch vyřízneme trojúhelník, ten pak poslouží jako zobáček. Na vykrojené kolečko se dá mozzarelová kulička, rozkrojená oliva, druhá oliva jako hlava, celé se to spíchne párátkem.

Do dírky po pecce dáme vykrojený trojúhelník z mrkve jako zobáček.

Mrkvánky jako zdravé mlsání

Budeme potřebovat:

100 g ovesných vloček

200 g nastrouhané mrkve

200 g tvarohu

Postup:

Ovesné vločky rozmixujeme na mouku, přidáme na jemno nastrouhanou mrkev a smícháme to s tvarohem.

Pak uděláme na dlani placičku, dáme na ni povidla (dala jsem domácí ze švestek bez přidaného cukru. Kdyby byly kyselé, trochu bych je dosladila rýžovým sirupem nebo medem), přikryjeme dalším kouskem těsta a zapravíme okraje tak, aby vznikl bochánek.

Pečeme na 175 °C podle velikosti – asi 10 až 20 minut.

My jsme jim pak ještě s dcerou ze zbytku tvarohu a povidel vytvořily „ksichtíky“.

Domácí medvídci za tři minuty

Budeme potřebovat:

200 ml ovocné šťávy (může být i džus)

1 lžíce medu (použila jsem malinový a meruňkový)

1 lžička želatiny (používám agar, ale může být i želatina)

Postup:

Do malého hrnce nebo rendlíku nalijeme ovocnou šťávu, rozmícháme agar nebo želatinu, necháme na sporáku pár vteřin probublat a hned stáhneme ze sporáku.

Necháme lehce vychladnout a promícháme s lžící medu.

Ihned buď plníme silikonové formičky, nebo nalijeme například do pekáčku (cca půlcentimetrová vrstva) a necháme opět pár minut vychladnout.

Poté vyloupneme medvídky z formiček nebo vykrajujeme malé tvary z vrstvy v pekáčku například malými vykrajovátky na cukroví.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.