Papouška kupte přímo u chovatele a vyberte si samečka (jsou, co se týče mluvení, učenlivější) , který bude mít kolem 4 týdnů. Někteří chovatelé prodávají papoušky ještě mladší.

Našeho Froda, žlutozeleného samečka andulky, jsem si k nám do Mistřic přivezla, když měl čtyři týdny. Do té doby žil ve voliéře s ostatními andulkami. Nebyl zvyklý na lidskou ruku a v podstatě ani žádný kontakt.

Než si papouška přivezete, měli byste mít:

Prostornou klec – pokud budete ptáčka denně pouštět, pak není třeba nikterak obrovská klec.

Napáječku a krmítka (většinou se prodávají jako součást klece).

Vnitřní vybavení klece. V kleci nenechávejte plastová bidýlka, ta ptáčkům neprospívají. Nahraďte je větvemi různých velikostí. Alespoň některé větve by měly být tak široké, aby je papoušek nedokázal pařátky celé ovinout. Díky tomu si bude přirozeně obrušovat drápky a nebudou ho bolet nožky.

Ochočení

Když si přivezete plachého papouška, nechte ho ze začátku v klidu v kleci. Nesahejte na něj, v klidu na něj promlouvejte, opakujte jeho jméno a klidě mu i zazpívejte - až když uvidíte, že papoušek přivykl prostředí a neleká se všeho okolo, přibližujte ruku ke kleci, nebo na pár minut vložte pomalu ruku do klece. Papouška se ale zatím nedotýkejte. Musí si zvyknout, že z vaší strany nehrozí žádné nebezpečí.

Později zkuste nabízet pamlsky tak, aby si například senegálské proso vyzobl z vaší dlaně, potom tak, aby si na dlaň musel sednout, když chce na dobroty dosáhnout.

Nechte papouška vyletět z klece do malého prostoru, kde nemá moc možností, kam usednout. My jsme využili široké okenní parapety. Sedli jsme si s dcerou každá na jeden kraj a záclonu nechali jako zábranu před uniknutím do prostoru. Papoušek lítal mezi námi. Je pro něj přirozené sedat si vám první na hlavu. Nechte ho tak usednout, chvalte ho a nesnažte se ho chytit do dlaní. Později si na hlavu položte ruku, aby papoušek musel přistát na ní. Zvykne si, že mu nic nehrozí.

Pokud andulku potřebujete chytit – když vám uletí, nebo ji zkrátka potřebujete dostat zpět do klece, počkejte, až bude někde bezpečně sedět a pak zatáhněte rolety či zhasněte – zkrátka nastolte přítmí. Andulky ve tmě moc nevidí, proto neuletí a navíc, neuvidí kdo je polapil a nebudou se vás příště bát.

Vsuňte ptáčka bezpečně do klece a pak teprve rozsviťte.

Postupně prodlužujte chvilky, kdy je papoušek s vámi venku. Dávejte mu dobroty (senegalské proso, kousek ledového salátu, pampelišku, jablíčko). Jeho ostych časem zmizí a začne vás sám vyhledávat i ve větším a otevřeném prostoru.

Mluvení

Když už vám papoušek bez problému sedí na rameni i na dlani a přiletí i jen za vaším hlasem, tehdy je vhodná chvíle začít ho učit mluvit. Mě náš Frodo překvapil – tak často slyšel své jméno, že prostě najednou začal sám zřetelně opakovat „Frodo, Frodíčku“.

Co se náš Frodo naučil říkat?



- Ahoj miláčku neopeřený

- Jsem zubatá rybička, zelená žabička

- Jsem mistřický orel, mistřický Frodo

- Mám oranžový zobáček

- Dobré ráno, broučku

- Neli, ty jsi moje kočička

- Kiki, namaluj papouška

- Give me kiss

- Frodíčku, Frodo

- kuřátko

- chrabrý krokodýl

- jsem charakterní novinář

a další

Další, co se naučil, bylo anglické „Give me kiss“ – dej mi pusinku. Angličtina pro něj byla snadná.

Zjistili jsme, že se Frodo rychle naučí taková slova, která se mu líbí. Poznáte to, bude na slovo reagovat. Frodovým hitem byla věta: „Ty jsi moje kočička.“

Když budete větu opakovat, a umožníte andulce sedět na vaší ruce v blízkosti vašich rtů, začne si vám o rty téměř opírat zobáček a soustředěně poslouchat.

Když zřetelně opakuji slovo, které se chce Frodo naučit, sám přiletí. Líbí se mu výrazné slabiky.

Opakujte slovo či větu každý den asi 5x, 6x v pětiminutových intervalech, dokud vidíte, že se papoušek soustředí a baví ho to.

Pokud neprojevuje zájem, tak se mu prostě zrovna učit nechce.

Nečekaná odezva

Andulka bude později naučená slova různě kombinovat a komolit.

Frodo jednak skládá naučené výrazy a vzniká třeba: „Jsem oranžový, miláčku, charakterní zobáček“, ale usekává i slabiky, takže provolává „charakter kroko-nář“.

Byli jsme překvapení, když se Frodo v dětském pokojíčku naučil i něco, co jsme neplánovali: „Kiki, buď už ticho! Zhasni!“

