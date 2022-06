Naprostá většina pití zde bude podávána ve vratných kelímcích a jídlo si návštěvníci odnesou ze stánku na kompostovatelném nádobí. Všechen zdejší bioodpad navíc skončí buď v nedaleké kompostárně či v bioplynce. „S kompostem uzavřeme cirkulární smyčku a odpad nám později poslouží jako hnojivo na výsadbu v areálu festivalu,“ dodal Freidinger. V bioplynce pak skončí použitý olej a bioodpad ze stánků. Pro návštěvníky také budou připraveny další třídící kontejnery a kromě kelímků budou zálohované i hliníkové plechovky či PET lahve.

Klimatická krize dorazila do Česka. Ohrožena je především voda

Královéhradecký Rock for People byl loni také prvním festivalem, který na území České republiky použil k výrobě energie na pódia vodík. Ten se osvědčil a pořadatelé jej využijí i letos. Navíc pak bude jedna scéna poháněná kombinací solárních panelů a větrné turbíny.

Také červencový Colours of Ostrava vsází na doplňcích šetrných k přírodě a veškeré plasty jsou u nás ve spolupráci s Čistým festivalem vytříděny a druhotně zpracovány. "U stánkového prodeje také upřednostňujeme kompostovatelné nádobí a každý stánek je od festivalu vybaven soupravou na třídění odpadu. Pro personál festivalu používáme rozložitelné nádobí z palmových listů,“ řekl za festival Jiří Sedlák. Na textil s logem Colours pak Ostravští využívají 100% organickou bavlnu s ekocertifikátem.

Drsná hudba a sázení stromů

Festival Brutal Assault, který odstartuje v Josefově u Jaroměře 9. srpna, byl pro změnu průkopníkem vratných kelímků na pivo. Poprvé je představil již v roce 2011. „Když jsme s tímto nápadem přišli, lidé se na nás koukali jak na blázny. Ale ukázalo se to jako správný krok, který je nyní neodmyslitelně patří i k dalším festivalům v zemi,“ zavzpomínal na začátek ekologické cesty jeden z pořadatelů Brutal Assaultu Tomáš Fiala.

Ani tímto krokem si však promotéři z agentury Obscure Promotion neodškrtli povinnou úlitbu Matce přírodě. „Ekologie je téma , o které se zajímáme dlouhodobě. A to bez ohledu na různé restrikce a omezení. Například už léta tu máme vlastní třídičku, kde ročně po festivalu skončí tuny odpadků,“ dodal Fiala.

Na Brutal Assaultu lidé také nenaleznou jednorázový plast a jídlo bude servírováno na talířcích vyrobených z arekové palmy. Příznivci festivalu se navíc spolu s Lesy České republiky zapojili do projektu Brutal Forrest, kdy po dva roky sází stromy u Černé studánky nedaleko obce Býšť na Pardubicku.

Trenýrky z bambusu?

Ekologickou cestou se v poslední době vydává i populární série festivalů Hrady.cz. „Od roku 2019 využíváme vratné kelímky a také třídíme odpad. Ale zatím se řídíme platnou legislativou. A až nám vláda řekne, že máme mít i trenýrky z bambusu, tak tu v nich budeme lítat,“ řekl s nadsázkou zástupce festivalu Michal Šesták.

Zavalí Česko plechovky? Většina končí na skládkách, kontejnerů přitom přibylo

Na letošních Hradech.cz se také lidé už nesetkají s jednorázovými brčky a pokrmy a pití bude servírováno v nosičích, které budou vycházet z chystané vládní normy. Kdy však začne platit, není jisté. Návrh, který postihne hlavně jednorázové plastové výrobky - příbory, talíře, brčka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu a také výrobky z oxoplastu, totiž ještě není schválen.

A to i přes to, že Evropským parlamentem prošla tato novela loni a unijní státy ji měly přijmout do dvou let. Minulá se vláda však k tomuto kroku nedostala a na program pléna se dostala až na začátku roku. Zákon, který měl vstoupit v platnost letos v červenci, tak bude mít opět zpoždění. „Legislativa prošla druhým čtením a po třetím čtení se jím bude zabývat Senát. Jeho platnost bude dva měsíce poté, co vyjde ve Sbírce zákonů,“ uvedl mluvčí Vlády ČR Václav Smolka.