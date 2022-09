Chemická čistidla mají přírodní alternativu téměř vždy, dlouhé seznamy složení jsou podle ekologů jen volbou výrobců. „Pomocné látky jsou do úklidových, pracích a mycích prostředků přidávány pro větší komfort. Z hlediska skutečné čistoty je to ale zcela zbytečně,“ říká ředitel společnosti pro ekologické aktivity a informace Rosa Michal Paroulek. Výrobci do produktů přidávají hlavně barviva, parfémy a různá plnidla, která mění konzistenci.