KDY: od neděle 27. do čtvrtku 31. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: stupné 40, snížené pak za 20 korun

Rozhledna byla postavena na popud radních Rožnova pod Radhoštěm, architektem Antonínem Závadou podle náčrtku slavného architekta Dušana Jurkoviče z roku 1896. Otevřeno je od 10 do 16 hodin. Plné vstupné 40, snížené pak za 20 korun, děti do 6 let zdarma.