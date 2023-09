Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

SLOVÁCKO

Slovácký festival chutí a vůní

KDY: sobota 23. září od 10 do 16 hodin

KDE: Uherské Hradiště Skanzen Rochus

ZA KOLIK: dospělí 120 Kč, děti, studenti a senioři 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Každému ročníku vévodí symbolicky nějaká surovina, motiv. Po loňských trnkách jím letos mají být luštěniny a uzené. Jistě nebude chybět některá z tradičních omáček s uzeným masem ani pokrmy jako šumajstr nebo fazolový salát. A co teprve klobásy z udírny! Luštěniny a uzené se také výborně hodí do polévek. Vedle toho se návštěvníci mohou těšit na nespočet pečených dobrot, ať už naslano či nasladko, domácí kváskový chleba, perníky, povidla, včelí produkty i na oblíbené houbové speciality.

Výlet k obrázku sv. Václava v Korytné

KDY: sobota 23. září od 10 do 14 hodin

KDE: od obecního úřadu Korytná k prameni smraďačky

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pětikilometrový výlet k obrázku sv. Václava do Panských lesů v Korytné a k minerálnímu prameni „smraďačka“.

Jablečná slavnost v Hostětíně

KDY: neděle 24. září od 11 do 17 hodin

KDE: Hostětín

ZA KOLIK: 150 Kč dospělí, 60 Kč děti, při příjezdu bez auta poukázka na 100 Kč na občerstvení

PROČ PŘIJÍT: Na návsi se uskuteční tradiční jarmark regionálních výrobců a po celé odpoledne bude hrát cimbálová muzika. Prodejní výstava více než 50 druhů jablečných moučníků od místních hospodyněk a cukrářek z Fér Kaffé Veronica. Čerstvě vylisovaný jablečný mošt z Moštárny Hostětín je ikonickou součástí Jablečné slavnosti.

Výstava TRŮN v Galerii Joži Uprky

KDY: Do 30. září

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava uměleckých zvětšenin fotografií srbských krojů - TRŮN od předního srbského fotografa Pavla Surového, slovenského původu. Výstava měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v jiných místech.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

ZLÍNSKO

Lampionový průvod

KDY: 22. září od 19:30

KDE: start pod Památníkem T.Bati

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Průvod plný světel, lampionů a jedinečné atmosféry opět rozsvítí Zlín a přivítá podzim. Trasa je stejná jako v minulých letech. Sraz účastníků je na travnaté ploše pod Památníkem Tomáše Bati, přičemž v 19.30 hodin průvod vyrazí po náměstí T. G. Masaryka na Gahurův prospekt, pokračovat bude podchodem na náměstí Práce k areálu Svitu a kolem autobusového nádraží podchodem do sadu Svobody až ke zlínskému zámku. Novinkou je doprovod tanečnic ve svítivých kostýmech z Oriana Dance. Na Soudní 1 pak průvod zakončí ohňová show se speciálními zlínskými vizuály v podání profesionální skupiny Postrpoi.

Den Zlínského kraje

KDY: 23. září od 9 hodin

KDE: Baťův mrakodrap, platforma 14/15 Baťova Institutu

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kreativní dílna, pohádkový les pro děti, koncerty No Name a rappera Majka Spirita. To jsou novinky a taháky letošního 14. ročníku Dne Zlínského kraje. Během oslav tradičně ožije celý areál bývalého Svitu. Okolí Baťova mrakodrapu zaplní stánky s regionálními potravinami, řemeslnými výrobky, technika záchranářů a další atrakce pro děti. Přímo od mrakodrapu budou opět startovat účastníci Běhu na počet Emila Zátopka a závodu horských kol Zlínská 50.

Na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU vystoupí během dopoledne mažoretky, představí se žáci základních uměleckých škol a pódium roztančí folklórní soubor Vonica. Ve 14:30 začne série koncertů, kterou odstartuje slovenská kapela No Name. V okolí se lidé mohou těšit na stánky s lokálními produkty, Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy, které tady sídlí, nabídnou zvýhodněnou registraci a vstupné.

Malí návštěvníci si budou moci vyzkoušet tradiční řemesla, prohlédnout si techniku hasičů, záchranářů, vojáků a policistů nebo si procvičit dovednosti na lezecké stěně a dopravním hřišti. Stejně jako v loňském roce bude v Tigers Ice Areně bruslení pro zájemce zdarma a po areálu se bude možné svézt koňským kočárem.

Podzimní setkání v útulku

KDY: 23. září od 13 hodin

KDE: Zlín-Vršava

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Kromě povídání s novými majiteli a setkání s bývalými útulkovými psíky, je přichystaný doprovodný kynologický program. Také bude tradičně poprvé představen N útulkový kalendář, tentokrát tedy na rok 2024. Pak samozřejmě nebude chybět tombola a bufet, kde je možné si na něčem dobrém pochutnat.

Noční prohlídka zámku ve Vizovicích

KDY: 23. -24. září

KDE: Zámek Vizovice

ZA KOLIK: 250 korun (vstupenky je třeba rezervovat, a to telefonicky nebo přímo na zámecké pokladně)

PROČ PŘIJÍT: Zámek ve Vizovicích bude opět opředen tajemstvím díky nočním prohlídkám.

Rok se s rokem sešel a mezi místními se začínají šířit zvěsti, že okno v podkroví vizovického zámku uprostřed hluboké noci už zase svítí. A někteří by i přísahali, že odtud zaslechli čísi šílený smích… Zveme všechny příznivce gotických příběhů na místo, kde čas nemusí hrát vůbec žádnou roli.

Ve Vizovicích se tradičně konec září ponese v duchu nočních prohlídek, a to se stejným tématem, jako tomu bylo vloni. Prohlídky s názvem Okno v podkroví před rokem slavily úspěch a letos si své návštěvníky jistě také najdou.

Akce není doporučena dětem mladším 12 let.

Svatováclavské slavnosti v Napajedlích

KDY: 23. září od 8 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Největší kulturní událost v Napajedlích, oslava svatého Václava nabídne historický program s tématem "Dar života". V areálu nádvoří Nového Kláštera vás budou po celý den provázet historická vystoupení Divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, těšit se můžete také na rytířské i šermířské souboje.

V doprovodném programu si návštěvníci užijí Farmářský a řemeslný trh, plavby lodí po řece Moravě, ukázky řemesel, interaktivní "Život ve středověku" pro děti a otevřené památky jako kostel, muzeum či knihovna. Nebudou chybět letové ukázky s dravci a na vlastní kůži budete moci zažít velkou ponožkovou bitvu.

To nejlepší přijde po setmění, kdy se za úderů bubnů vydá do města pochodňový průvod v čele s knížetem Václavem na koni a jeho družinou. Vyjdou rytíři ve zbroji a v průvodu půjdou urozené dámy a pánové. Ve večerním programu čeká návštěvníky velký jízdní turnaj na koních a další dobová vystoupení. Vyvrcholením slavností svatého Václava bude ohňová show.

Současně se slavnostmi proběhnou v sobotu 23. září DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

KROMĚŘÍŽSKO

Help cup

KDY: sobota od 9 do 20 hodin, neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní přehlídku desítek tuningových či sportovních aut a také kamionů nabídne víkendový Help cup na Výstavišti Kroměříž. Kromě výstavy nejrůznějších upravených i historických vozidel nabídne akce také besedu s motocyklovým jezdcem Giacomo Agostinim. Výtěžek z akce tradičně putuje na pomoc dětem.

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží

KDY: sobota a neděle; program začíná v sobotu v 10 hodin

KDE: Podzámecká zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koně, kočáry, zámky, parky, zahrady – to vše patří dohromady a v Kroměříži obzvláště. Prohlédnout si je pořádně zblízka budou moci návštěvníci Podzámecké zahrady během nadcházejícího víkendu. Akce odstartuje v sobotu komentovanou prezentací a hodnocením spřežení v prostoru u Arcibiskupského zámku. Následovat bude odpoledne průvod kočárů Kroměříží. V neděli ráno se pak uskuteční terénní jízdy s překážkami z Kroměříže přes Bezměrov a Lutopecny s cílem v „Podzámce“, kde se ještě v neděli odpoledne uskuteční také vozatajský parkur na tamní zadní louce.

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

VALAŠSKO

Vsetíne, Vsetíne

KDY: sobota 23. září od 19 hodin

KDE: Vsetín, Lidový dům

ZA KOLIK: od 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Valašská pěvecká družina Surovo drevo spolu s Cimbálovou muzikou Vsacan uvede pořad Vsetíne, Vsetíne, ve kterém divákům představí známé i neznámé valašské pěsničky zbojnické, milostné, pijácké, ale i takzvané darebnice. Všechny písně, které na koncertě zazní byly nahrány na již třetí CD, a to bude na koncertě pokřtěno.

Hostem pořadu budou muzikanti z cimbálové muziky Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, jejíž členka Kateřina Kovaříková se na třetím CD též podílela. Kmotry CD budou právě Kateřina Kovaříková a Jaroslav Kneisl, muzikant a hudební redaktor Českého rozhlasu Brno.



Pořadem bude provázet Miroslav Urubek, muzikant, vedoucí a primáš CM Miroslava Urubka, folklorista tělem i duší.

Broučci

KDY: pátek 22. září od 17.30 hodin

KDE: Vsetín, před Domem kultury

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Berušky a broučci se již poosmnácté slétnou do Vsetína, aby si společně připomněli odkaz knihy Jana Karafiáta nazvané Broučci. Ta ovlivnila celé generace malých čtenářů. Hlavním místem letošního setkání se v pátek 22. září stane prostranství před vsetínským Domem kultury na Svárově.

Akci určenou pro rodiny s dětmi, jejímž pořadatelem je Diakonie Vsetín a mediálním partnerem Valašský deník, zahájí od půl šesté večer tvořivé dílny. „Děti si tu budou moci vyrobit například tykadla a krovky. Zajištěno je i tolik oblíbené malování na obličej,“ prozradila jedna z organizátorek tradičního podzimního setkání nejmenších Vsetíňanů, Marta Vodáková.

Přibližně o hodinu později, tedy kolem půl sedmé večer, začne hlavní program. „Stejně, jako v minulých letech, se mohou děti těšit na krátké vyprávění z knihy Broučci, na společné zpívání a nezapomeneme ani na to, abychom odměnili tři nejhezčí ručně vyráběné lampičky a tři nejkrásnější kostýmy broučků a berušek,“ poznamenala Marta Vodáková.

Kolem 19. hodiny se pak berušky a broučci s lampiony a svítilnami vydají od vsetínského kulturáku na procházku nedalekou Panskou zahradou. Po cestě mohou nahlédnout do broučkovy chaloupky. Odtud se malí poutníci vydají ke vsetínskému zámku na Horním Městě, odkud budou moci sledovat ohňostroj, kterým pořadatelé z Diakonie Vsetín letošní Broučkování zakončí. „Těm, kterým se ani potom ještě nebude chtít domů do svých chaloupek, nabídneme možnost vyfotografovat se s broučkem Honzou, nebo vystoupat do ochozu zámecké věže,“ pověděla Marta Vodáková.

Podzim na poli a v chalupě

KDY: sobota 23. září od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 23. září ožije areál Valašské dědiny ukázkami podzimních prací a činností. Přijďte zavzpomínat na podzimní čas – na práce, které se z našeho života vytratily.

„V letošním roce se zaměříme na sklizeň brambor a jejich využití při přípravě tradičních pokrmů. K vidění budou podzimní práce jako stříž ovcí, řezání dřeva a strouhání šindele. Návštěvníci se mohou těšit například na ochutnávku podlesníků pečených na zelném listu, ukázku tlačení zelí a vaření povidel. Dobrou náladu navodí gajdoš Petr Sovják a hudecká muzika Aldamáš,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Po celý den bude k vidění práce s koňmi při vyorávání, sběru a třídění brambor. Hospodyně připraví pokrmy z brambor a k ochutnání nabídnou bramborové placky s máslem a povidly, zemáky na loupačku, či podlesníky.

Řemeslné práce uvidíte v kovárně z Lutoniny, u Šturalovy usedlosti z Velkých Karlovic se bude štípat dříví a na cirkulárce poháněné benzinovým motorem řezat dřevo na zimu. Mlynář semele mouku ve větrném mlýně. V nově otevřené hájovně revírník povypráví o práci lesníků. Před školou z Velkých Karlovic budou připraveny hry pro děti.

Areál Valašské dědiny bude otevřen od 9.00 do 17.00.

V programu nabídneme:



• Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic - Miloňova – ochutnávky tradičních jídel z brambor

• Blinkova chalupa z Horní Bečvy – strouhání šindele

• Mališova usedlost z Lužné – zemáky na loupačku vařené v železňáku na „kútku“

• Stánisko z Karolinky – Rákošového – podzimní stříž ovcí Valašek

• Obecná škola z Velkých Karlovic - Miloňova – před školou dětské hry

• Šturalova pasekářská usedlost – příprava dřeva na zimu, řezání na cirkulárce poháněné benzinovým motorem

• Větrný mlýn z Kladník – mletí mouky

• Usedlost formana z Velkých Karlovic – na poli vyorávání brambor, sběr a třídění

• Kovárna z Lutoniny – kovářské práce

• Usedlost sedláka z Nového Hrozenkova čp. 10 – tlačení zelí do škopku, pečení podlesníků na zelném listu v peci

• Chalupa starého mládence z Nového Hrozenkova – bramborové placky pečené na plotně sporáku s máslem a povidly

• Obydlí salajkáře z Nového Hrozenkova – smažení trnek – vaření povidel

• Matochova usedlost z Velkých Karlovic – Jezerného – šlížky z bramborového těsta

• Hájovna z Valašské Bystřice – vyprávění revírníka o práci lesníků

Setkání na zámku

KDY: pátek 22. září od 17 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Setkání na zámku pořádá Cimbálová muzika Polajka ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí. Hosty budou členové Valašského souboru písní a tanců Bača a soubor Radosť Pezinok.

Burza LP & CD

KDY: neděle 24. září od 11 do 15 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte rádi zvuk vinylových desek nebo prostě hudbu z poctivých nosičů? Je tady pro vás Burza LP, SP…, zkrátka vinylových desek. Pořadatelé rovněž slibují velký výběr hudebních titulů CD.

Five Points Gang (UK)

KDY: neděle 24. září od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 210 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Londýnské trio (Joe Pearson – kytara, zpěv, Dinho Barral – baskytara, zpěv, Gaet Allard – bicí) umně spojuje svůj autorský potenciál s odkazem bluesové klasiky.

Five Points Gang vstřebal rozmanité hudební vlivy, což ve výsledku vdechuje tradičním bluesovkám nový život a prospívá vývoji žánru. Debutové album, vydané v říjnu 2021, získalo velký ohlas u kritiky díky skvěle napsaným písním, výjimečnému muzikantství a svěžímu přístupu k interpretaci blues.

Nicméně, Five Points Gang jsou především koncertní kapelou, proslulou dynamickým chováním na vystoupeních, po nichž jsou diváci zcela vyčerpaní tancem.

Five Points Gang jsou skutečně mezinárodní kapelou – slovy jednoho recenzenta: „Nikdy u nich nevíte, co se stane. Velšan, Francouz a Brazilec vejdou, rozhlédnou se a… zahrají, nebo snad rozbijí ten klub?“

Divo Institute, KranK, Stern

KDY: sobota 23. září od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce a na místě 200 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Hudební večer ve společnosti tří kapel, které přistupují k punku originálním způsobem.

Divo Institute: punkáč, básník, zpěvák a rapper Aleš Procházka alias Johnny Násilník se spojil s Adamem Michlíkem a Kiliánem Les Kešnerem a společně stvořili kapelu Divo Institute, která vydala 21. 4. eponymní debut na labelu Kabinet Records. Punkem načichlé techno, špinavá kytara, banjo, pumpující elektronika a zpěvák, který s mikrofonem v ruce dostává do tranzu sebe i dav.

KranK: německo-americké formace KranK to je esence muziky, kterou ocení jak punkáči, tak rockeři. Sami sebe označují jako sludge/hardcore/hardrock.

Stern dokončují novou nahrávku a v plnohodnotné sestavě basa, bicí, akustická/elektrická kytara a zpěv se po delší době objeví na pódiu Vrátnice. Syrovost v projevu, hrubost v textech. Valašsko se vším všudy.

Podzimní putování s broučky

KDY: pátek 22. září od 18.30 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek 22. 9. 2023 se slétnou všichni broučci z daleka a blízka na setkání v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Děti čeká lampionový průvod symbolizující cestu Karafiátových Broučků, který bude vycházet v 18.30 od hudebního altánu v parku.

„Po procházce parkem bude v areálu muzea připraveno loutkové představení, světelná show plná efektů a vystoupí cimbálová muzika Ondřejníček. Montessori školka Na vlně představí hry se světly a stíny a stezku pro odvážné,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea.

Program v Dřevěném městečku (vstup do muzea až s příchodem lampionového průvodu):

- Vystoupení dětské cimbálové muziky ONDŘEJNÍČEK pod Billovým domem.

- Komorní amfiteátr přivítá HISTERKY se svou světelnou show plnou tance a krásných efektů.

- Palouk nabídne divadelní představení DIVADLA VĚŽ s názvem Včelí medvídci zpívají, jako pokračování známého večerníčku “Příhody včelích medvídků“. Originální hudební melodie vytvořil skladatel Petr Skoumal.

- Ve Fojtství ČTENÍ POHÁDEK s babičkou Krupovou.

- Na palouku hra pro děti s prosvětlováním obrázků ZVÍŘECÍ DOMEČKY V PŘÍRODĚ - Prosviť mi okénko. Připravila Montessori školka Na vlně.

- Stezka pro odvážné OČKA VE TMĚ. Nezapomeňte vzít baterky s sebou. Připravila Montessori školka Na vlně.

- V průvodu bude k zastižení a společnému focení maskot akce brouk Prskavec.

