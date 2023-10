Nedělní odpoledne, od 13 do 17 hodin, nabídne rodinný program s názvem Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Slavnost stromů a lesa

KDY: pátek 20. října - neděle 22. října

KDE: V Komni, Valašských Kloboukách a v Bojkovicích

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Při příležitosti Dne stromů se v Bílých Karpatech uskuteční třídenní Slavnost stromů a lesa spojená s benefiční sbírkou na výkup svobodného lesa. V pátek 20. 10. se lze přidat na vycházku okolím obce Komňa. Sraz je v 16 hodin u obecního úřadu v Komni.

Společně s průvodcem se vydáte malebnou krajinou, kolem zdejších monumentálních a významných stromů, dozvíte se mnohé zajímavosti z jejich života. Stromům se přiblížíte i skrze umění – hudbu a poezii. Výlet bude zakončen na nově vybudovaném Poutnickém místě v krajině.

V sobotu 21. 10. máte možnost vyrazit s odborníkem na exkurzi do přírodní rezervace Ščúrnica u Valašských Klobouk, na jejíž podporu můžete přispět. Exkurzi povede Miroslav Janík z ČSOP Kosenka, která zde již desetiletí organizuje výkupy pozemků do pozemkového spolku a ponechává rezervaci Ščúrnica vývoji ke svobodnému lesu. Odchod je v 11 hodin z parkoviště na Královci.

V neděli 22. 10. 2023 slavnost vyvrcholí kulturním programem v Klubu Maják v Bojkovicích. Od 14 do 20 hodin vás zde čekají koncerty, projekce filmů, výstava, zážitkové workshopy a fireshow. V rámci programu proběhne i divadelní pohádka pro děti.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.

Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Prodejní výstava brouků a motýlů

KDY: sobota od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Hala B Výstaviště Kroměříž se stane třetí říjnovou sobotu místem mezinárodního setkání profesionálních a amatérských sběratelů, badatelů a milovníků hmyzu.

Na programu bude výměna, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb. Gurmáni se mohou těšit na hmyzí a jiné speciality v podání světoznámého kuchaře a cestovatele Milana Václavíka. Pro děti jsou zase připraveny lízátka s překvapením.

Hobby setkání sběratelů

KDY: neděle od 6 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Akce je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Tradičně nechybí mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile a podobné. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit.

Hobby setkání sběratelů.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Hesham Malik – Nejisté vibrace

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou.

Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Zámecké dýňobraní

KDY: 21. října 14 – 17 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podzimně laděná akce pro rodiny s dětmi. Výtvarné dílničky, naučná stezka, tradiční soutěž v dlabání dýní i návštěva klauna Brdíka. Děti ve strašidelných kostýmech vítány.

Putování malovaným krajem

KDY: 21. října 18 – 22 hodin

KDE: Sokolovna Napajedla

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: 70. výročí FS Radovan a 20. výročí FS Pozdní sběr na Sokolovně Napajedla. Tématem letošních oslav je „Pputování malovaným krajem“. Výroční program, který uvedeme předposlední říjnový víkend od 18.00 hodin ve společenském sále napajedelské Sokolovny, nabídne zastavení v rozmanitých částech malebného Slovácka. Celou akci obohatí rovněž výstava mapující historii souboru, prezentovaná ve vestibulu Sokolovny a v místním kině. Po výročním programu budou mít návštěvníci možnost shlédnout záznam z besedy se zakládajícími členy souboru. Vyvrcholením jubilejních oslav bude beseda u cimbálu se dvěma muzikami, které budou zároveň doprovázet celé výroční představení, a to CM Rováš s primášem Tondou Bradáčem a CM Horobijci s primášem Lexou Gazdošem.

Mineral Expo

KDY: 21. října 9 – 17 hodin

KDE: Interhotel Zlín

ZA KOLIK: 80 korun dospělí, děti do 15 let 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Pro všechny příznivce kamenů a dekorací z nich je připravena prodejní výstavu minerálů, šperků a fosilií s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu.

Sima

KDY: pátek 20. října od 19.30 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: od 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Popová zpěvačka Simona Hégerová, známá pod pseudonymem Sima, vyrostla v Trnavě, později se přestěhovala do Bratislavy. Její kariéra se začala psát v roce 2012, kdy se jako šestnáctiletá přihlásila do pěvecké soutěže Hlas Česko Slovenska.

Po skončení soutěže Sima vydala debutový singl s názvem Over You. Do povědomí lidí se ale dostala až o tři roky později, hlavně díky úspěšnému projektu Podzemgang, který založil rapper Ego. Zde působila i Sima a pro Podzemgang vznikl její úspěšný singl On je len kamarát. Po několika letech nahrála své debutové album s názvem Femina, které obsahuje písně, jež mají na YouTube několik milionů zhlédnutí. Nejvíce se proslavila stejnojmenná píseň Femina, která překonala hranici osmi milionů.

O rok později Sima vydala album s názvem Podla seba. Mnoho skladeb z tohoto alba je o ní, o tom, jaká je, jak se chová či obléká. Spolupracovala na něm s interprety slovenské rapperské scény Kalim, Separom či Egom.

Mezi nejznámější songy patří Dýchaj, Pre teba, Spolu, Nevolaj mi či Posledná. V roce 2019 hostovala na Kaliho songu Aj ty. Začátkem léta 2020 se s Kalim opět hudebně spojili. Na hudební scénu přinesli letní hit s názvem Toto leto. Song zaznamenal u fanoušků velký úspěch. V minulém roce vyšlo Simino čtvrté album s názvem Masterpiece, které dosáhlo vrcholu v žebříčku nejprodávanějších desek na Slovensku.

Popová zpěvačka Sima vystoupí v pátek 20. října 2023 ve vsetínském Domě kultury.Zdroj: se svolením DK Vsetín