Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Dračí lodě. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Vlach

Kam za sportem? Házenkáři Vsetína hrají o postup do extraligy

SLOVÁCKO

Běh pro opuštěná a týraná zvířata

KDY: sobota 20. května od 10 hodin

KDE: Ořechov (u Uherského Hradiště) kaplička u vinohradu

ZA KOLIK: 150,-/ děti 70,- Kč

PROČ PŘIJÍT: Vezměte své domácí mazlíčky, děti, babičky, tetičky, dědečky a přijďte si udělat fajn den a podpořit dobrou věc. Občerstvení a spousta zábavy nejen pro děti zajištěno.

Běh pro opuštěná zvířataZdroj: Deník/Pavel Bohun

Motorkářská pouť na Svatém Antonínku

KDY: sobota 20. května od 14 hodin

KDE: Svatý Antonínek

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sjezd motorek ve 14 hodin. Mše Sv. - celebruje P. Eliáš Paseka OFM, v16 hodin bude žehnání motorek. Hudební doprovod: Společenstvo Premenenia z Topolčan. Na závěr se uskuteční vyjížďka do okolí pod vedením Saint Antony MC

Motorkářská pouťZdroj: Deník/Pavel Bohun

Ivo Šmoldas

KDY: sobota 20. května od 19 hodin

KDE: Klub kultury Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 300, 350, 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Talk show známého humoristy, glosátora a baviče s hosty Sandrou Pogodovou, Václavem Koptou a Simonou Vrbickou.

VALAŠSKO

Květinová slavnost na zámku Lešná

KDY: sobota 20. května od 13 hodin

KDE: park zámku Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Jeden z nejcennějších zámeckých parků na Moravě začíná pomalu rozkvétat do své obvyklé jarní krásy. To je vždy neklamné znamení, že v Lešné u Valašského Meziříčí se uskuteční také oblíbená slavnost květin.

Muzeum regionu Valašsko připravuje tradiční komentované prohlídky, jež zahrnují příjemnou procházku i zajímavé povídání o zdejší vzácné flóře a historii parku. Účastníci akce si budou moci projít také historické interiéry zámku, jež budou vyzdobeny krásnými květinovými vazbami. „Těšit se můžete také na hudební a taneční vystoupení žáků, pedagogů a absolventů ZUŠ Alfréda Radoka. Chybět nebude prodej okrasných rostlin a jarních dekorací či občerstvení. Na děti čekají zábavné aktivity v parku,“ zve Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

„Květinová slavnost patří k nejnavštěvovanějším akcím zámku Lešná u Valašského Meziříčí. V programu si najdou své dospělí i děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne a třeba také načerpat trochu té jarní květinové inspirace,“ připojuje se kurátorka akce Eva Friedelová.

Květinová slavnost v parku zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Ilustrační foto.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Jonáškovo zábavné odpoledne

KDY: sobota a neděle 20. a 21. května od 13 od 22 hodin

KDE: park u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční benefiční akce nazvaná Jonáškovo zábavné odpoledne nabídne dva dny naplněné koncerty kapel. Na hlavním podiu v zámeckém parku vystoupí skupiny Traktor, Mňága a žďorp, Poetika, AG Flek, Legendy se vrací, Petra Černocká s programem Saxana dětem či patronka Nadačního fondu Jonášek Eva Matějovská s kapelou a další.

V sobotu 20. května od 16 hodin se uskuteční také beseda s římskokatolickým knězem Zbigniewem Czendlikem. Součástí víkendové akce je také bohatý doprovodný program v celém areálu zámeckého parku.

„Snažíme dětem i jejich rodičům připravit pestré ukázky řemesel, činnost různých organizací a firem, zájmových spolků a zajímavá povolání, například výcvik psů, činnost jednotek první pomoci a podobně,“ říká za pořádající Nadační fond Jonášek Tibor Hronský.

Veškerý výtěžek z akce bude použit k zakoupení potřebných přístrojů pro kliniku dětské onkologie Brno, dětské oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí a konkrétní nemocné děti.

Putan Club (F/I), Ctib

KDY: sobota 20. května od 20 hodin

KDE: Hudební klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce a na místě 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Putan Club (francouzsko-italské duo mimo jiné známé spoluprací s Lydií Lunch či Eugene S. Robinsonem) je ikonoklastický, ostrý, groovy, feminsticko-revoluční zážitek. „Putan Club nepatří do žádné žánrové krabičky a půjčuje si odkud jen chce. Post punk, avantgarda, nová vlna, nazvěto to, jak chcete. Jejich živá vystoupení jsou známá svou intenzitou, blízkostí a radikálností,“ popisují pořadatelé.

Hudební večer ve Vrátnici pak svou energií, lyričností ale také jedovatým jazykem doplní punkový básník Ctib. „Je to svěží vítr, co vymete Smrad ze síně tradic, což je titul aktuálního alba, který poprvé od vydání zaprezentuje v domovském městě,“ dodávají organizátoři z Téčka.

Putan Club.Zdroj: se svolením Auguste Tartanpion

Júlia Kozáková a Manuša

KDY: pátek 19. května od 19.30 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínu, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční romské písně středoevropského regionu ve špičkovém podání slovenské zpěvačky Júlie Kozákové a kapely Manuša. Zpěv: Júlia Kozáková, housle: Viliam Didiáš, cimbál: Ľubomír Gašpar, viola: Vojtech „Bélu“ Botoš, kontrabas: Ján Rigo. Koncert je součástí programu 15. Mezinárodního festivalu cimbálu, který hostí Valašské Meziříčí ve dnech 17. až 21. května.

Júlia Kozáková.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Martin Macík & František Tomášek: Posedlí Dakarem (talkshow o Dakaru 2023)

KDY: pátek 19. května od 19 hodin

KDE: velký sál kina ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 300 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Že kultura a motorsport nejdou dohromady? Tak to jste ještě nebyli na Talkshow Martina Macíka s jeho posádkou. Účastníci Dakaru 2023 přivezou do Valmezu řadu zábavných historek založených na autentických zážitcích z boje o přední příčky nejtěžšího světového závodu v rally. Publiku nabídnou neuvěřitelné příhody, nezveřejněné onboardy z kritických míst i informace ze zákulisí. „Připravte se na pořádnou dávku adrenalinu, svérázný humor a záběry, ze kterých mrazí,“ lákají pořadatelé.

Martin Macík a jeho posádka na Dakaru 2023.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Galakoncert vítězů interpretační soutěže festival cimbálu

KDY: sobota 20. května od 18.30 hodin

KDE: velký sál Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Galakoncert vítězů interpretační soutěže letošního 15. Mezinárodního festival cimbálu ve Valašském Meziříčí.

Jan Nepomuk Polášek „150“

KDY: neděle 21. května od 10.30 hodin

KDE: kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí (Sokolská ulice)

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Program připomínající skladatelskou, pedagogickou a sběratelskou činnost „písničkového profesora“ Jana Nepomuka Poláška spojený s křtem knihy Jana Chumchala s názvem Jan Nepomuk Polášek: Život a dílo. Účinkují: Dívčí pěvecký sbor Ars voce, Mužský pěvecký sbor Beseda, Smyčcové kvarteto studentů HAMU, Aneta Osiková (klavír), CM Bečva. Pořad je součástí programu 15. Mezinárodního festivalu cimbálu, který hostí Valašské Meziříčí ve dnech 17. až 21. května.

Vsetínský majáles

KDY: pátek 19. května od 16 hodin

KDE: náměstí Svobody ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Květnová oslava studentského života ve Vsetíně se po roce opět přiblížila. Vsetínský Majáles se uskuteční v pátek 19. května od 16 hodin a publiku nabídne mladé zástupce české hudební scény.

Na pódiu na náměstí Svobody se vystřídají čtyři umělci se svými doprovodnými kapelami – zpěvačka Anna Julie Slováčková, písničkář Michal Horák, rapper Lipo i domácí alternativně‑rockoví Bulletproof Puppets. Tradiční událost připravuje Dům kultury Vsetín.

Programový plakát Vsetínského majálesu 2023Zdroj: se svolením DK Vsetín

Sluha dvou pánů (4. repríza)

KDY: pátek 19. května od 19 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hra z pera Carla Goldoniho v podání souboru vsetínského Divadla v Lidovém domě. Notoricky známá situační komedie z roku 1745 spadající do specifického žánru commedia dell'arte pojednává o tom, že sloužit dvěma pánům je velmi ošidné.

A jak ňa tu nebude, gdo tu zpívať bude?

KDY: sobota 20. května od 19.25 hodin

KDE: velký sál Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Cimbálová muzika Jasénka pod vedením primáše Jana Vaculína připravila vzpomínkový pořad věnovaný muzikantovi, skladateli, folkloristovi a také učiteli Zdeňku Kašparovi.

V programu zazní známá i neznámá hudební a pěvecká čísla z autorského pera sběratele lidových písní a tanců, zakladatele folklorního souboru Jasénka a legendárního valašského primáše Zdeňka Kašpara. Mimořádný muzikant, který výrazně ovlivnil nejen folklorní hnutí na Valašsku, byl rodákem z Jasenky u Vsetína a stál u zrodu valašského souboru písní a tanců Jasénka. V jeho čele působil jako umělecký vedoucí a primáš 58 let. Zdeněk Kašpar byl také sběratelem lidových písní, v pozůstalosti zanechal přes 4 000 písní, ze kterých soubor Jasénka stále čerpá inspiraci.

V pořadu vystoupí mimo vsetínské cimbálovky také sólisté Saša Dobrovolná, Rudolf Danajovič, David Konvičný, Pavel Ptáček nebo Jan Vaculín. Pořadem bude provázet Klára Císaríková, vnučka Zdeňka Kašpara.

Cimbálová muzika Jasénka s primášem Janem Vaculínem.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Jaro na dědině

KDY: sobota 20. května od 9 hodin

KDE: areál Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 130 Kč (dospělí), 110 Kč (snížené vstupné), více na www.nmvp.cz

PROČ PŘIJÍT: Připomínkou tradičních jarních prací ožije v sobotu 20. května Valašská dědina v rožnovském skanzenu. K vidění budou činnosti spojené především s domácími pracemi kolem chalupy a v zemědělství.

„Při májové procházce Valašskou dědinou se setkáte s hospodyněmi a hospodáři, kteří vám rádi otevřou chalupy. Můžete přihlížet dříve běžným činnostem, dnes již většinou vytracených z našich životů, jako je například střiž ovcí a zpracování ovčí vlny, pletení košů, výroba provazů a šindele či bělení prádla. Zavítáme i do kuchyně, kde se bude stloukat máslo, zpracovávat tvaroh a připravena bude ochutnávka pokrmů,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea.

V chalupách a podsíncích ve Valašské dědině se příchozí potkají se zručnými řemeslníky, např. košíkářem, kovářem či metlářem. Hospodyně budou pracovat na zahrádce, a jestli sluníčko dovolí, budou na louce bělit prádlo.

Připravena bude ochutnávka tradičních pokrmů, například polévka z jarních bylinek, špenát či pohanková jídla a šrotové pagáče. Návštěvníci si sami budou moci vyzkoušet stloukání másla a následně je ochutnat. Své produkty a rady nabídnou také včelaři z Českého svazu včelařů, chovatelé koz z místní farmy Zerlina a další odborníci. Po celý den bude vyhrávat muzika Radhošť a gajdoš Petr Sovják. Atmosféru dokreslí dívčí sbor Souboru písní a tanců Radhošť jarními lidovými písněmi.

Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - plakát.Zdroj: se svolením Národního muzea v přírodě, Rožnov p. R.

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Svět kostiček: CHEVA

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Expozičně-herní výstava připomíná téměř zapomenutý fenomén stavění modelů z ryze české stavebnice CHEVA®. K vidění je výběr z nabídky továrních setů, včetně prosincové novinky roku 2021 CHEVA 66 - Tahač. Ve druhé autor výstavy a sběratel Petr Šimr představuje světově unikátní, detailně propracované modely ze své vlastní ateliérové tvorby. K největším tahákům patří diorama vesnických staveb s architektonicky tradičními znaky napříč regiony České republiky nebo vybrané objekty zahraniční architektury. Za zmínku rovněž stojí ranč se stájemi a policejní transport koně v přívěsu z nejnovější tvorby autora. Součástí výstavy je i komfortně vybavená dětská herna. Další podrobnosti a zajímavosti o výstavě a exponátech na www.svetkosticek.cz.

Jan Nepomuk Polášek? Neznámý známý

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava přibližuje životní osudy výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“. V letošním roce si připomínáme 150. výročí jeho narození.

Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.

Jan Nepomuk Polášek se řadí do popředí významných počinů svými sbírkami lidových písní. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských písniček. Část z nich se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Barbora Křivská – Čirá všednost

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.

Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací.

Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Jan Saudek „88“

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.

V galerii Informačního centra Zvonice na Soláni otevírají v sobotu 15. dubna 2023 prodejní výstavu Jan Saudek '88'Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Z povahy věcí (Ateliér design skla UTB Zlín)

KDY: do 14. června

KDE: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společná výstava studentů a pedagogů Ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Svá díla v meziříčské Sýpce vystavují Kateřina Bušová, Irena Czepcová, Matija Jankovič, Adéla Kadlčáková, Lucie Kramářová, Amanda Lee, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Robert Vlasák a Alžběta Vocelová. Ve studentských pracích nejsilněji rezonují témata vzpomínek, emocí, ale také transformace přírody a krajiny.

ZLÍNSKO

Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: 19. - 20. května, od 9 do 18 hodin (20.5.do 16 hodin)

KDE: Zlín, budova Domova mládeže 1 Střední průmyslové školy polytechnické (pod budovou policie)

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava kaktusů a sukulentů, včetně prodeje a poradenství.

Klub kaktusářů zve na tradiční výstavu kaktusů a sukulentůZdroj: Klub kaktusářů

Galerijní a muzejní noc

KDY: 19. května 19 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Noc plná umění. Návštěvníkům se v tuto noc opět zdarma otevřou výstavy a expozice muzea a galerie v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 Baťův Institut a v mnoha dalších kulturních organizacích ve Zlíně. Do letošního ročníku Galerijní a muzejní noci ve Zlíně se se svým programem zapojí také vila Tomáše Bati, Galerie Kabinet T., Galerie Václava Chada, Galerie pod Radnicí, Galerie G18, Památník Tomáše Bati, 44 Centrum řemesel, Galerie Photogether, Velkokavárna Gulliver, Filmový uzel Zlín a Creative Hill College. Pro Galerijní a muzejní noc bude zřízena speciální linka MHD, po které bude jezdit historický autobus a sveze návštěvníky do blízkosti míst, kde se akce bude konat.

Památník T. Bati nabídne unikátní atmosféru nasvíceného interiéru po setmění. V rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dozví zajímavosti k historii a architektuře budovy. Ve dvacet hodin začne v Infopointu speciální přednáška o Janu Kotěrovi, klasikovi české architektonické moderny.

Filmový uzel Zlín ukáže mnoho zajímavostí o vzniku a vývoji filmových ateliérů na kopci nad Zlínem a především o osobnostech, které jsou s tímto výjimečným místem spojeny.

Zdroj: DENÍK/Jana Zavadilová

Koncert Wohnout

KDY: 19. května, od 20 hodin

KDE: Svah Zlín

ZA KOLIK: 490 korun

PROČ PŘIJÍT: Skupina se vrací po delší odmlce opět do Zlína, jako předkapela se představí skupina Minami. Kapela Wohnout byla založena bratry Homolovými kolem roku 1988, pravidelně začala koncertovat od jara roku 1996 a od té doby odehrála stovky koncertů. V roce 1999 vyšla první deska a v průběhu let následovalo jedenáct dalších. Wohnouti jsou klubová a festivalová kapela. Do dvou kytar Matěje a Jana Homolových, basy Jiřího Zemánka a bicích Zdeňka Steinera zpívají všichni čtyři členové. Nejúspěšnější skladbou této skupiny je bezesporu Svaz českých bohémů (2012) publikovaná na YouTube. V roce 2020 dosáhla tato píseň 50 milionů zhlédnutí, což z ní dělá nejsledovanější český videoklip na této platformě.

Zdroj: Archiv kapely

XIV. Česko-Slovenský dětský folklórní festival Májíček

KDY: 20. května, od 14:30

KDE: před kostelem Panna Marie Pomocnice křesťanů Zlín-Jižní Svahy

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Festival chce děti i širokou veřejnost seznámit s různorodostí kultur a umožnit tak navázání nových kontaktů mezi českými a slovenskými soubory. Zároveň napomůže odbourat jazykovou bariéru, které se mezi dětmi v dnešní době vyskytuje. Vystoupí dětské folklórní soubory z Heleny Salichové (Ostrava), Leluja (Provodov), Vizovjánek (Vizovice), Písečánek (Moravský Písek) a Trnečka (Zlín). Ze Slovenska přijede Juránek (Borský Sv.Jur). Zahrají cimbálové muziky Strunečka (Zlín) a LH Kamarádzi (Kúty).

V Česko - slovenském příhraničí se odnepaměti udržovaly kulturní tradice, které se historicky předávaly z generace na generaci a tvořily výrazný prvek regionální identity tohoto území. Jedním z výrazných projevů této skutečnosti je mnohaleté udržování tradice folklórních souborů, ve kterých se právě tato regionální tradice udržovala a rozvíjela folklórními výrazovými prostředky, především zpěvem a tancem. Díky geografické blízkosti a i regionální příbuznosti ( viz. moravské Slovácko ) byly přirozené časté kontakty mezi těmito soubory z obou stran česko-slovenského příhraničí.

Scala Race

KDY: 20. května, 8:30-16 hodin

KDE: Zašová

ZA KOLIK: zdarma (startovní pro dospělé 150 korun)

PROČ PŘIJÍT: Závod dvojic přes překážky a nástrahy Zašovské Skály. Původně akce pro teenagery nyní i pro dospělé. Terén areálu Skály, tak atraktivní pro bikery i motorkáře, využijí již po třetí nejen pro náctileté kluky a holky, ale i pro dospěláky. Nejen rychlost, ale i důvtip vám mohou pomoci k úspěšnému překonání všech nástrah a dosažení cíle. Nebude chybět doprovodný program - střílení z luku, chůdy, Horobraní, vytvoř si své triko atd.

KROMĚŘÍŽSKO

Kroměřížský drak

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Hrubý rybník - Bágrák

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník oblíbených závodů dračích lodí bude v sobotu hostit Bágrák. Kromě závodů nabídne celodenní akce také bohatý program pro celou rodinu. Pro děti si organizátoři připravili v rámci dětského dne obří nafukovací překážkovou dráhu, skákací hrad, skákací tyče či chůzi na chůdách. Chybět nebude ani bohaté občerstvení.

6.ročník dračích lodí na Bágráku - Kroměřížský drak 2023Zdroj: se svolením pořadatele 6.ročník dračích lodí na Bágráku - Kroměřížský drak 2023Zdroj: se svolením pořadatele

Klenoty ze SUPŠ sklářské v Kroměříži

KDY: denně od 9 do12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Během celého víkendu je v Muzeu Kroměřížska k vidění výstava prací studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout práce ze všech tamních oborů. Vystaveny budou i starší práce absolventů školy, kteří obdrželi za svá díla řadu významných ocenění.

Chovatelské trhy

KDY: neděle 21. května od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení či řemeslných výrobků.