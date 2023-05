Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Otevírání pramenů v Luhačovicích. | Foto: Jarmila Vráblová

Kam za sportem ve Zlínském kraji? Na fotbal nebo dostihy

ZLÍNSKO

Otevírání pramenů

KDY: 12. - 14. dubna, od 14 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: zdarma, pouze koncert F. Slováčka (690-790 korun) a sobotní beseda u cimbálu se vstupným

PROČ PŘIJÍT: Otevírání pramenů je tradiční akce a připomenutí přírodního bohatství místních minerálních pramenů, které jsou jedinečné pro význam nejenom Luhačovic, ale i celého přilehlého okolí. Slavnostní zahájení letošní lázeňské sezony letos odstartuje svým koncertem český hudebník Felix Slováček. Vyvrcholením celého víkendového programu je slavnostní průvod až 100 krojovaných účastníků za hudebního doprovodu a svěcení pramenů. Jedná se o 33 ročník nabídne na Lázeňském náměstí swingovou kapelu Melody Gentlemen s prvorepublikovou hudbou, Luhačovický okrašlovací spolek Calma, Spolek elegantních dam, taneční skupiny The Crazy Flappers a Swing Zlín. Návštěvníci si mohou pořídit dobové foto v secesním fotoateliéru. Ani letos nebude chybět pouliční jarmark a program pro děti.

Otevírání pramenů v Luhačovicích zahájí Felix Slováček. Bude i tradiční průvod

Festival pro čolka

KDY: 13. - 14. května, od 10 hodin

KDE: Kurovický lom

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Prožijte den plný zábavy a vzdělávání v prostředí lomu. Festival o přírodě a v souladu s přírodou s pestrým programem - expozice místní fauny a flory s biologem Janem Švanygou, komentované prohlídky lomu, ukázka sokolnictví, lodě na lomu, lukostřelba, lanové lávky, kreativní dílny pro děti i dospělé, lokální dobroty a výrobky řemeslníků, interaktivní výstava.



Festival pro čolka. Ilustrační fotoZdroj: se svolenim Kateřina Žaludková

Dobrojarmark

KDY: 13. května od 10 hodin

KDE: Zlín, sad Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Setkání drobných výrobců, farmářů a pěstitelů, na kterém si návštěvníci mohou koupit lokální výrobky, ochutnat farmářské produkty, nebude chybět gastro koutek, kreativní dílny a kulturní program.

Dobrojarmark v Sadu svobody u zámku ve Zlíně.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Mineral - Expo

KDY: 13. května od 9 hodin

KDE: Velký a Malý kongresový sál Interhotel, Zlín

ZA KOLIK: Děti do 15 let 30 korun, dospělí 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Všichni příznivci kamenů a dekorací z nich jsou zváni na prodejní výstavu minerálů, šperků a fosilií s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Mineral Expo vás zve do prostoru Interhotelu Zlín ve Zlíně, které doplní krásu přírodních skvostů z domova i dalekého zahraničí či unikátních autorských šperků, které expozice nabídne.

MINERAL-EXPO jsou prodejní výstavy minerálů a šperkůZdroj: Deník/Jan Karásek

Laco Deczi & Celula New York

KDY: 14. května od 19 hodin

KDE: Zelenáčova šopa ve Zlíně

ZA KOLIK: vyprodáno

PROČ PŘIJÍT: Koncert amerického jazzového trumpetisty, hudebního skladatele a malíře slovenského původu. V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil do emigrace v roce 1985.

Laco DecziZdroj: Richard Karban

KROMĚŘÍŽSKO

Gastrofestival Mňam!

KDY: neděle od 10 do 20 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená gastroakce nabídne jak tradiční česká jídla, tak například chobotnice, ústřice, pštrosí maso, žabí stehýnka či italské pizzatini, mexické burrito, indonéskou kuchyni nebo gruzínské chačapuri a japonské koláče teriaki. Akce, kterou spolumoderuje kuchař Roman Staša, nabídne také soutěž Hanácké vdolek, ochutnávky a program pro děti. Letošní novinkou bude koncert kapely Fleret.

První ročník gastrofestivalu Mňam na Výstavišti KroměřížZdroj: Deník / Jakub Omelka

Hanácký den

KDY: sobota od 9 do 17 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hanácké zvyky, hudbu, tance a kroje připomene Hanácký den v Kroměříži, na kterém se představí dětské i dospělé folklórní soubory z blízkého okolí. Akce je pořádána na podporu hanáckého folklóru ve městě i jeho okolí formou prezentací souborů, krojů, zvyků a regionální gastronomie.

Hanácký den v Kroměříži.Zdroj: se svolením Města Kroměříž

Jarní poježdění v Rajnochovicích

KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovice

ZA KOLIK: základní vstupné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Nadcházející víkend nabídne první letošní poježdění na lesní železnici v Rajnochovicích. Tamní specifické soupravy vláčků budou jezdit v sobotu i neděli. Rezervace na místa nejsou potřeba. Organizátoři si navíc pro návštěvníky akce připravili i jedno překvapení.

Areál lesní železnice v Rajnochovicích. Zdroj: Deník / Anna Nováková

Výstava irských setrů

KDY: sobota od 9 hodin registrace, od 10:15 zahájení

KDE: Pionýrská louka v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První výstavu irských setrů hostí o nadcházející sobotě Pionýrská louka v Kroměříži.

Hafan sympaťák. Bernard „Bertík“ Lord Everdene, sedmiletý irský setr se stal vítězem kategorie Pes sympatie a vyhrál také 3. místo v kategorii Nejlepší pes.Zdroj: Deník / Zavadilová Jana

SLOVÁCKO

Celostátní soutěž malířů a Mezinárodní soutěže opravářů zemědělských strojů

KDY: pátek 12. května 13 – 18 hodin a sobota 13. května 8 - 15 hodin

KDE: SOU Uherský Brod, Střední škola řemesel a chovatelství

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Celostátní soutěže malířů a Mezinárodní soutěže opravářů zemědělských strojů s doprovodným programem. Zemědělská technika, bača s ovcemi, umělecký kovář, prodej sýrů, drobná zvířata, ukázka oborů SOU, prohlídka soutěžních prací, ukázka řemesel.

Areál Výsluní 8 - 15 hodin prohlídka dílen odborného výcviku a nově zrekonstruovaného Domova mládeže

Areál Vazová 8 - 15 hodin prohlídka učeben pro výcvik psů, terárií, akvárií, exotických zvířat a ptáků

9 - 14 hod ukázka výcviku psů žáků oboru Chovatelství

Běh pro paměť národa

KDY: sobota 13. května od 12 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Online od 200 Kč, Na místě od 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letos se v Uherském Hradišti poběží za všechny, kteří to nevzdali, 5 nebo 10 kilometrů a symbolický neměřený běh na 1 kilometr. Připraveny budou i trasy pro děti. Registrace začnou na náměstí ve 12 hodin, první dětský běh odstartuje ve 14 a hlavní běh pak v 15.15 hodin. Organizátorům Běhu pro Paměť národa se podařilo dohodnout se spolkem Memoria výjimečné prohlídky uherskohradišťské věznice a bývalého justičního paláce. Jedná se o poslední možnost, jak se do nechvalně proslulého komunistického vězení podívat před plánovanou několikaletou rekonstrukcí.

Běh pro Paměť národa ve Starém Městě vynesl 11 000 korun.Zdroj: Petra Kučerová

Ochutnávka vín v Dolním Němčí

KDY: sobota 13. května 14 – 24 hodin

KDE: Dolní Němčí

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Milovníci vín se mohou těšit na další vinný košt v našem regionu, jenž v kulturním domě v Dolním Němčí uspořádají tamní zahrádkáři. Akce se koná v sobotu 13. května od 14 hodin a k dispozici na ochutnávce budou vzorky vín z našeho regionu i z jiných koutů Moravy. Občerstvení, jako třeba klobásy přímo z udírny, bude zajištěno.





VALAŠSKO

Goji, Žamboši, ME2D

KDY: sobota 13. května od 20 hodin

KDE: Hudební klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Trojkoncert kapel reprezentujících hudební žánry folk, world music či indiepop. Goji s Bárou Petříčkovou je hudební skupina z Hradce Králové a okolí hrající vlastní tvorbu po hospodách, klubech i na ulici. World music s kořeny na Valašsku.

Žamboši hrají v sestavě kytara, akordeon, bicí a samply. Je to současná, progresivní, akusticko-folkrocková skupina. Její písně kladou důraz na text a emocionalitu při živých koncertních provedeních. Za svých pět dosud vydaných titulů byli vždy nominováni na cenu Anděl v kategorii folk a třikrát se jim podařilo nominaci proměnit.

ME2D – surrealistický pop z Rožnova a okolí. Představte si, jako by vás jejich zvonící kytary hodlaly protáhnout podivuhodnou krajinou velmi sugestivních textů až někam na přelom osmdesátých a devadesátých let. K tomu špetku folku, country a máte originální, netuctové písničky.

The Dust + Ondřej Galuška & The Odd Gifts

KDY: pátek 12. května od 20 hodin

KDE: M klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společný koncert kapel The Dust a Ondřeje Galušky s kapelou.

Ondřej Galuška je hudebník a filosof, zakládající člen legendární multižánrové kapely eggnoise a frontman projektu The Odd Gift. Loni mu vyšlo sólové album, jež je složeno výhradně z česky otextovaných písní a nese název Stručný úvod do filosofie marnosti. Letos bylo doplněno stejnojmennou knihou. Album produkoval PJONI a hostují na něm mimo jiné Bára Zmeková, James Harries nebo Jakub König a získalo nominaci na ceny Apollo 2022.

Galuška je také spoluautorem dětského hudebně divadelního představení Krev není voda (spolu s Milanem Caisem, Davidem Novotným a dalšími) a spoluautorem soundtracku k filmu Jana Hřebejka Svatá Čtveřice. Píše hudbu pro Taneční studio Light (Žirafy netančí, Bratři, Krev není voda…) a taneční soubor SPOLK (S dovolením!, Absolutně nepřijatelné pt. 2).

Jeho verze písně Tea and Crumpets vyšla na albu Bazarem Proměn: A Tribute to Vladimír Mišík. V roce 2015 mu v nakladatelství TOGGA vyšla kniha Tělo hudby, hudebně-filosofická práce koncipovaná pro širší čtenářstvo zajímající se o hudbu. Předloni vydal experimentální album Ligeticitations na labelu Ma Records.

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 13. května, od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Úvodní trh letošní sezony farmářských trhů tradičně pořádaných na Dolním náměstí ve Vsetíně. Letos v průběhu jara, léta i podzimu sem budou moci Vsetíňané i návštěvníci města přijít nakupovat hned dvanáctkrát. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů vždy v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

Farmářské trhy ve Vsetíně. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Bazárek pro dobrou věc VI.

KDY: sobota 13. května od 9 do 17 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínu, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník Bazárku, jehož výtěžek putuje na potřeby handicapovaným dětem z Valmezu. Motto akce zní: Zbavte se věcí a dejte jim nový smysl.

Michal je kvítko

KDY: sobota 13. května od 10 hodin

KDE: velký sál Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dětské představení Michala Nesvadby. Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny.

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Svět kostiček: CHEVA

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Expozičně-herní výstava připomíná téměř zapomenutý fenomén stavění modelů z ryze české stavebnice CHEVA®. K vidění je výběr z nabídky továrních setů, včetně prosincové novinky roku 2021 CHEVA 66 - Tahač. Ve druhé autor výstavy a sběratel Petr Šimr představuje světově unikátní, detailně propracované modely ze své vlastní ateliérové tvorby. K největším tahákům patří diorama vesnických staveb s architektonicky tradičními znaky napříč regiony České republiky nebo vybrané objekty zahraniční architektury. Za zmínku rovněž stojí ranč se stájemi a policejní transport koně v přívěsu z nejnovější tvorby autora. Součástí výstavy je i komfortně vybavená dětská herna. Další podrobnosti a zajímavosti o výstavě a exponátech na www.svetkosticek.cz.

Jan Nepomuk Polášek? Neznámý známý

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava přibližuje životní osudy výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“. V letošním roce si připomínáme 150. výročí jeho narození.

Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.

Jan Nepomuk Polášek se řadí do popředí významných počinů svými sbírkami lidových písní. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských písniček. Část z nich se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Barbora Křivská – Čirá všednost

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.

Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací.

Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Jan Saudek „88“'

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Z povahy věcí (Ateliér design skla UTB Zlín)

KDY: do 14. června

KDE: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Společná výstava studentů a pedagogů Ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Svá díla v meziříčské Sýpce vystavují Kateřina Bušová, Irena Czepcová, Matija Jankovič, Adéla Kadlčáková, Lucie Kramářová, Amanda Lee, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Robert Vlasák a Alžběta Vocelová. Ve studentských pracích nejsilněji rezonují témata vzpomínek, emocí, ale také transformace přírody a krajiny.