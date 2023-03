Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Chovatelská burza Aquatera na výstavišti v Kroměříži. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dominik Pohludka

VALAŠSKO

Žamboši

Kdy: pátek 10. března, 19.00

Kde: Dům kultury Vsetín, malý sál

Za kolik: 180 Kč

Proč přijít: Vsetínské folkové hudební trio Žamboši se na české hudební scéně pohybuje už dvacet let a pyšní se třemi žánrovými cenami Anděl. Nyní po bezmála dvou letech bude uskupení koncertovat před domácím publikem v malém sále Domu kultury Vsetín. Koncert se koná v pátek 10. března od 19 hodin.

„Žamboši v Malém sále zahráli naposledy v říjnu 2021, kdy pokřtili zatím poslední album Světlojemy,“ připomněla produkční Domu kultury Vsetín Eva Hennelová.

Progresivní folkaři již léta hrají v sestavě Jan Žamboch (kytara), Stanislava Žambochová (akordeon) a Jiří Nedavaška (bicí). Využívají také samply. S použitím minimálních prostředků je zvuk kapely plný, písně kladou důraz na text a emocionalitu při živých koncertech. Na vsetínský koncert si Žamboši přizvou také basistu Aleše Mrnuštíka známého ze vsetínských kapel Ležérně a vleže, Noca a Veselá bída.

V průběhu 20 let na hudební scéně vydali Žamboši pět hudebních alb, za každé z nich byli nominováni na cenu Anděl v kategorii folk. Třikrát se jim podařilo nominaci proměnit, naposledy převzali Anděla z rukou Jana Spáleného v roce 2019 za album Louvre.

V roce 2021 vydali své zatím poslední album nazvané Světlojemy. „Předprodej (vstupenek na koncert) odstartoval v pondělí 20. února, srdečně zveme všechny příznivce dobré hudby i místních umělců na příjemný folkový večer,“ připojila pozvání Eva Hennelová.

Vsetínské folkové trio Žamboši.Zdroj: se svolením Domu kultury Vsetín

Ventolin

Kdy: pátek 10. března, 20.00

Kde: Hudební klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: v předprodeji 250 Kč, v den akce a na místě 300 Kč

Proč přijít: Performer, mistr synťáků, elektroniky a jadrného slova. Kromě klubů a festivalů ale David Doubek alias Ventolin pravidelně plní i vysokoškolské učebny – v civilním životě je univerzitním profesorem.

Nevšední hudebník a kulturní antropolog v roce 2021 vydal své třetí řadové album Dneska se vyčasilo. Název desky vyjadřuje pocit, který má člověk, než se vypraví ven. „Taky by to mohl být název melancholické milostné povídky od Bunina nebo strašidelného příběhu od Landolfiho, ale mohlo by to být i sci-fi,“ říká Ventolin. „Pandemie s (mým) hudebním světem otřásla. Ale osobně mi přinesla, připomněla a taky ukázala přírodu, ze které vyrůstáme a do které patříme, která dává a taky bere. Která je komorním světem vztahů i horizontem, na který se díváme. Deska Dneska se vyčasilo je odrazem tohoto objevu,“ dodává.

V rožnovském klubu Vrátnice vystoupí v pátek 10. března 2023 od 20 hodin performer David Doubek alias Ventolin.Zdroj: se svolením Téčko, Rožnov p. R.

Hudební ukázka:

Zdroj: Youtube

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

Kdy: od neděle 12. března, 15 hodin

Kde: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetínská

Za kolik: na vernisáž je vstup volný

Proč přijít: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplní oceněné fotografie z aktuálního, již 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Slavnostní vernisáž za účasti prezidenta salonu Jindřicha Štreita i předsedy poroty Garika Avanesiana se uskuteční v neděli 12. března od 15 hodin v Mramorovém sále Zámku Vsetín. Jako hudební host vystoupí mladý talentovaný hudebník Peter Sokol z partnerského města Stará Ľubovňa.

„Moc si vážíme toho, že i v tak proměnlivých a mnohdy náročných časech si lidé najdou čas, chuť i prostředky na to účastnit se mezinárodních fotografických soutěží,“ uvedl Zdeněk Holoubek, produkční Domu kultury a organizátor salonu.

V obou výstavních prostorách bude vystaveno na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. „Právě proběhnuvší 32. ročník soutěže měl výbornou úroveň. Sešlo se na něm velké množství kvalitních fotografií a velmi dobře byly zastoupeny všechny fotografické oblasti,“ hodnotí prezident Interfotoklubu Jindřich Štreit.

Domácí i zahraniční autoři přihlašovali svá díla do tří soutěžních sekcí – černobílá fotografie na volné téma, barevná fotografie na volné téma a do sekce pro fotokluby a fotoskupiny. „Věříme, že soutěž bude stále takto podporována a zachová si přízeň fotografů a fotoklubů i v následujících letech,“ dodává prezident soutěže, který spolu s předsedou poroty Garikem Avanesianem přislíbil účast na slavnostním zahájení letošní výstavy. Z jejich rukou si budou moci úspěšní fotografové převzít ocenění a pohovořit o výstavě i svých fotografiích.

„Všechny příznivce fotografie i vsetínského salonu zveme v neděli 12. března na 15 hodin do Mramorového sálu Zámku Vsetín,“ láká na vernisáž Zdeněk Holoubek.

Na tuto událost přijal pozvání také mladý a úspěšný akordeonista Peter Sokol z partnerského města Stará Ľubovňa. „Jeho vystoupení bude určitě výjimečným kulturním zážitkem,“ ujišťuje Holoubek. Výstava bude k vidění od 14. března do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

Fotografie Interfotoklubu vystaví ve vsetínské Galerii Stará radnice i na zámku

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč

Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Výstava České korunovační klenoty na dosah v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.Zdroj: Deník/Michal Burda

Barbora Myslikovjanová – Před|tím (výstava)

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala.

Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

Obraz Pieta od Barbory MyslikovjanovéZdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč přijít: Při procházce areálem navštívíte Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku, v jeden den tak procestujete téměř celý svět. Každá oblast má své osobité kouzlo. Loňský rok byl pro zoo mimořádně úspěšný. Překonala návštěvnický rekord a dařilo se ji i na poli chovatelském. Za uplynulých 365 dnů se v Zoo Zlín narodilo 65 savců a vylíhlo 201 ptáků a 54 plazů a obojživelníků. K největším chovatelským úspěchům patřily odchovy vyder obrovských, kotingy tříbarvé nebo marabu menšího. Expozice lachtanů připomíná starý přístav u pobřeží moře s rybárnou. Můžete je pozorovat na souši i ve vodě. V bazénu tráví naprostou část dne, bez přestání vydrží plavat i několik hodin. Nelze se proto divit, že v bazénu neustále cirkuluje 160 m3 vody a největší hloubka je 230 cm. V současné době tvoří chovnou skupinu samec Oskar (narozen 2007) a samice Betty (1999). Po celý rok při pravidelném krmení dvakrát denně předvádějí své jedinečné schopnosti a dovednosti.

ZOO Lešná, lachtan hřívnatý, samice LunaZdroj: Deník / Jan Karásek

Beast in black

Kdy: 10. 3.

Kde: Masters od Rock Café

Za kolik: Vyprodáno

Žhaví cyberpunk-metaloví mladíci Beast in black dokázali s velkým předstihem zcela vyprodat zlínský klub Masters of Rock Café! Kapela vyráží v lednu na své turné s aktuálním albem „Dark Connection“ , speciálním hostem turné je řecká power-metalová banda kytarového mistra Guse G, FIREWIND.

Jazzový zámek: Naama Guggenheim (R’n’B/Soul/Electronica)

Kdy: 10. 3. od 18 hodin

Kde: Zámek Zlín

Za kolik: 250 - 310 korun

Proč přijít: Energický soulový hlas kombinovaný s jemným elektronickým beatem v rytmech rocku, gospelu a R’n’B. To vše přiveze do Zlína izraelská multikulturní zpěvačka, skladatelka a producentka Naama Guggenheim v rámci svého evropského turné.

Anna K.

Kdy: 10. 3. od 20 hodin

Kde: Kongresové centrum Zlín

Za kolik: 590 - 690 korun

Proč přijít: Držitelka několika hudebních cen Anděl a Žebřík, Anna K. uvede oblíbený akustický koncert. Se svou kapelou představí největší hity v akustických aranžích. Některé sklady budou uvedeny opět v oblíbené aranži amerického producenta Stevena Walshe, který podobným způsobem upravil i největší hity anglické kapely Erasure pro jejich akustické album Union Street a následné turné.

Ostatní repertoár předělala do akustické podoby ANNA K. na zkouškách společně se svou koncertní kapelou.

Známá zpěvačka Anna KZdroj: Petr Švancara

Pasión de Buena Vista

Kdy: 11. 3. od 19:30 hodin

Kde: Kongresové centrum Zlín

Za kolik: 799 - 1090 korun

Proč přijít: Pasión de Buena Vista přiváží do ČR původní kubánskou hudbu proslavenou filmem Buena Vista Social Club!

Show Pasión de Buena Vista, která u nás byla poprvé uvedena v roce 2019, zamíří v rámci evropské části turné hned do čtyř měst České republiky v lednu 2023. Návštěvníky čeká bezmála dvouhodinový karneval kubánské hudby ve všech jejích podobách. Výpravné představení hýří smyslnými rytmy a barevnými kostýmy, choreografie je navíc doplněna speciálními projekcemi a světelnou show. Na podiu se představí patnáctičlenný soubor s prvotřídními zpěváky, tance zajišťuje taneční soubor El Grupo De Bailar. Pasión De Buena Vista shlédlo již přes 600 000 diváků ve 35 zemích na více než 600 představeních.

Zdroj: Youtube

SLOVÁCKO

Výtvarné ohlédnutí 2021/2022

Kdy: pátek 10. března od 17 hodin

Kde: Galerie Panský dům, Uherský Brod

Za kolik: neupřesněno

Proč přijít: Jedná se o členskou výstavu Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí – malba, kresba, grafika, plastika a fotografie. Úvodní slovo pronese Jan Tluka, o hudební vsuvku se postará Retro Tet Slavičín.

Košt vína

Kdy: sobota 11. března od 14 hodin

Kde: tělocvična Základní školy, Tupesy

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: Jedná se v pořadí už o 31. ročník koštu vín v Tupesích. Od 17 hodin bude při ochutnávce hrát k poslechu Cimbálová muzika Džbánek.

Výstava vín

Kdy: sobota 11. března od 13 hodin

Kde: kulturní dům, Babice

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: K ochutnání bude k dispozici 150 vzorků vín z našeho regionu, z toho čtyři vzorky ze Šakvic. K dispozici bude návštěníkům tištěný katalog i možnost hodnotit vína prostřednictvím mobilní aplikace. Cimbálová muzika bude hrát k poslechu od 16 hodin.

Akademie Gymnázia

Kdy: pondělí 13. března od 18 hodin

Kde: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Lze nahlédnout do života školy prostřednictvím studentských vystoupení, naplněných hudbou, slovem, tancem i zpěvem.

KROMĚŘÍŽSKO

Aquatera

Kdy: sobota od 8 do 12 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 50 korun

Proč přijít: Pravidelná akvaristická a teraristická chovatelská burza na Výstavišti v Kroměříži nabídne tradičně nejen akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, ale také celou řadu chovatelských potřeb.

Davy lidí přilákala chovatelská burza Aquatera na výstavišti v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Výstava Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

Kdy: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: Výstava představuje dílo kroměřížského výtvarníka Vladimíra Škrance, jehož oblíbeným tématem se stalo město Kroměříž se svými zákoutími. Kromě kresby, grafiky, malby olejem a temperou se věnoval tvorbě sgrafit a práci se sklem ve spojení s architekturou. Mezi jeho realizace patří také třeba sgrafitová výzdoba rožnovského sídliště Záhumenní a kroměřížského sídliště Slovan.

Muzeum Kroměřížska nabídne výstavu Vladimíra Škrance.Zdroj: se svolením Muzeum Kroměřížska