Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Folklorní soubor Soláň z Rožnova pod Radhoštěm vystupuje v Dřevěném městečku rožnovského skanzenu. | Foto: VMP/Jan Kolář

ZLÍNSKO

Educo Lanáček

KDY: 10. září od 11 hodin

KDE: Otrokovice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Benefiční akce Střediska rané péče EDUCO z. s. Na děti budou čekat tvořivé dílničky, skákací atrakce a nebudou chybět ani oblíbené lanové stezky. Výtěžek podpoří ranou péči pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.



Otrokovický Lanáček oživí pohádkové postavy. Výtěžek pak poputuje na službu rané péče.Zdroj: Středisko rané péče EDUCO Zlín

Roztančený parket

KDY: 9. září od 18 hodin

KDE: park Komenského Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Taneční večery pod vedením zlínských profesionálů, tentokrát s taneční školou Jana.

Den s Berany

KDY: 8. září od 16.30

KDE: před Zimním stadionem Luďka Čajky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Během akce budou představeny nové dresy, proběhne autogramiáda hráčů A-týmu, prohlídka nově zrekonstruované prostory a nebude chybět program pro děti.

Pilsner Urquell hladinka Tour 2023

KDY: 8.- 10. září od 10 hodin

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Putovní kamion k osvětě pivní kultury obyvatel měst.

Stará řemesla na Hradě

KDY: 9. září od 10 hodin

KDE: Hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 70 Kč, děti 6-15 let 30 K, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou seznámit se starými technologiemi některých řemesel, vidět originály dobových předmětů, vyslechnout si zajímavé výklady odborníků nebo si některé z řemeslných technik sami vyzkoušet. Bude možné si prohlédnout keramické nádoby od pravěku po středověk, seznámit se s výrobními postupy, vyzkoušet si práci s hlínou. Dvorek hájenky ožije výrobou nejrůznějších předmětů z přírodních materiálů.



Celodenní program pro rodiny s dětmi STARÁ ŘEMESLA NA HRADĚ - na hradě v MalenovicíchZdroj: Silvie Lečíková

Pouť ve Štípě

KDY: 9.-10.září

KDE: Štípa-Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční štípská pouť s bohoslužbami i pouťovým veselím.

Pouť ve ŠtípěZdroj: Vozárová Jana

Den otevřených dveří v MDZ

KDY: 10. září od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dnem otevřených dveří s komentovanými prohlídkami návštěvníky provedou herci divadla, nutná rezervace termínu.

KROMĚŘÍŽSKO

Svatováclavské slavnosti

KDY: sobota 9. září od 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné na místě 649 korun

PROČ PŘIJÍT: Už podeváté se kroměřížské Výstaviště promění ve Svatováclavské slavnosti piva a skvělé muziky. Návštěvníci se mohou těšit například na kapely Arakain, Děda Mládek Illegal band, Desmod, IMT Smile, Pražský Výběr, Vitrioil, Září, Defacto, Miloš Meier či Nšoči. Součástí bude také bohatý doprovodný program jako například škola čepování piva, kuchařská show a další.

Svatováclavské slavnosti na Výstavišti Kroměříž.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Aquatera

KDY: neděle 10. září od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza, která se tradičně koná na Výstavišti Kroměříž. Na burze jsou k dostání akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího.



Svatováclavské slavnosti na Výstavišti Kroměříž.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Kroměřížské farmářské trhy

KDY: sobota 9. září od 9 do 13 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zářijové farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži jsou v plánu na nadcházející sobotu 9. září. Kromě nabídky regionálních farmářských produktů a řemeslných výrobků nechybí ani doprovodný program.

KROMĚŘÍŽSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHYZdroj: Deník / Jana Bradnová

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.



Obraz Babička v šálu.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

VALAŠSSKO

Valašské záření

KDY: pátek 8. až neděle 10. srpna

KDE: Vsetín, Svárov, Dolní náměstí, Panská zahrada, Kino Vatra, Dům kultury

ZA KOLIK: zdarma,

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 25. ročník multižánrového festivalu Valašské záření se uskuteční od pátku 8. do neděle 10. září v centru Vsetína.

Pořadatelé z Domu kultury Vsetín a Alceda – střediska volného času za podpory města připravili žánrově pestrý program pro děti i dospělé. Probíhat bude na scénách na vsetínském Dolním náměstí a také na Svárově před místní radnicí.

Jedinou placenou částí celého festivalu je páteční koncert kapely Čechomor ve velkém sále kulturního domu. Další scénou je pak Náměstí Svobody, jež bude patřit sobotnímu tajnému koncertu.

„Program Valašského záření začíná v pátek dopoledne a potrvá až do nedělní 18. hodiny, kdy akci uzavře tanečně‑swingová show Orchestru Karla Vlacha s Terezou Maškovou coby hostem,“ přiblížil vsetínský místostarosta pro kulturu Pavel Bartoň.

Programová nabídka napříč různými žánry je opravdu pestrá. Nebude chybět populární hudba, bigbít, folklor, rock, dechovka, divadlo, vystoupení žáků ZUŠ či ZŠ, prezentace spolků, výstavy, filmové projekce v Kině Vatra, letní kino na Dolním náměstí, atrakce pro děti ani tradiční jarmark.

Mezi téměř třiceti účinkujícími vystoupí již zmiňovaný Čechomor a Orchestr Karla Vlacha s Terezou Maškovou, ale také BUTY, The Backwards, STRAM, Dareba aj hosté, folklorní spolky Vsacan a Jasénka, kapely Old Skart, Cyrkulara, Polančanka a mnoho dalších.

„Pro zajištění programu na Dolním náměstí bude od čtvrtku 18 hod až do nedělního rána odkloněna z náměstí doprava a zastávky autobusů budou přemístěny na náhradní stanoviště u prodejny Albert,“ upozornila jednatelka Domu kultury Petra Vaňková.

Připomněla také, že během akce se budou využívat vratné kelímky vydávané oproti záloze 50 Kč.

„Kelímky lze vrátit v označených stáncích na Dolním náměstí poblíž turistického a informačního centra a u Kina Vatra,“ doplnila Vaňková.

Programový plakát 25. ročníku festivalu Valašské záření ve Vsetíně (rok 2023)Zdroj: se svolením DK Vsetín

Filharmonie Bohuslava Martinů pod širým nebem

KDY: neděle 10. září od 15 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Amfiteátr v parku u zámku Kinských

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů ve valašskomeziříčském venkovním amfiteátu bude dirigovat Leoš Svárovský, na trombón se představí sólisté Ondřej Pavluš, Vít Pospíšil a Jaroslav Broža. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve velkém sále Kázetka. Koncert je součástí letošních Dnů města.

Program:

Julius Fučík: Vjezd gladiátorů (3´)

Johann Strauss: Předehra k operetě Netopýr (9´)

Bedřich Smetana: Louisina polka (3´)

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 10 Dumka (6´)

Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie (4´)

Václav Trojan: Žabák (3´)

František Jeřábek: Tři mušketýři, arr. Viktor Kozánek (3´)

Johann Strauss: Vídeňská krev, valčík (9´)

Johann Strauss: Tritsch-Tratsch polka (2,5´)

Johann Strauss: Csardás z Ritter Pásmán (4´)

Ondřej Pavluš: Trombon Show, arr. Viktor Kozánek (4´)

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 15 Srbské kolo (3,5´)



Filharmonie Bohuslava Martinů pod širým nebem.Zdroj: DENÍK/Jan Karásek

Valašské zkušebny#7

KDY: pátek 8. září od 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice a venkovní kryté pódium

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sedmý ročník přehlídky regionálních kapel. Letos zahrají uskupení Bulletproof Puppets, Karel Jura trio, Uko Ješita, CHVM, Soma, Jan Hlucháň a Občan Trhan. Speciálním hostem v polovině programu bude legendární pražská rocková kapela Garage s frontmanem Tony Ducháčkem.

„Občerstvení vege i nevege, pivo řemeslné i sériové. Káva a limo. Prostě jako dycky,“ dodávají pořadatelé z rožnovské kulturní agentury Téčko.

Program:

17:00 – 17:45 Bulletproof Puppets – Pódium

18:00 – 18:30 Uko Ješita – Vrátnice

18:45 – 19:20 Karel Jura trio – Pódium

19:30 – 20:00 CHVM – Vrátnice

20:15 – 21:15 Garage & Tony Ducháček – Pódium

21:30 – 22:00 Jan Hlucháň – Vrátnice

22:15 – 23:00 Sóma – Pódium

23:15 – 23:45 Občan Trhan – Vrátnice

Valašské zkušebny #7 - plakát přehlídky regionálních kapel v Hudebním klubu Vrátnice v Rožnově pod RadhoštěmZdroj: se svolením agentury Téčko Rožnov

Muzicírování se Soláněm

KDY: neděle 10. září od 15 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Folklorní odpoledne ve společnosti souborů Soláň z Rožnova pod Radhoštěm a Vysokoškolského souboru lidových písní a tanců Poľana z Brna.



Folklorní soubor Soláň z Rožnova pod Radhoštěm vystupuje v Dřevěném městečku rožnovského skanzenu.Zdroj: VMP/Jan Kolář

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Výstava Karpatské roubenky v Muzeu regionu Valašsko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.



Muzeum regionu Valašsko vystaví na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nejzajímavější poklady uplynulých let, včetně vzácných mincí objevených v Ústí, Loučce a Fryštáku.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava Jak se do lesa volá na zámku ve VsetíněZdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

50 let CHKO Beskydy

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.



Plakát k výstavě 50 let CHKO Beskydy v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko





Čtení pod lavici

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.

Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.

Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.

SLOVÁCKO

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Kdy: sobota 9. září a neděle 10. září

Kde: Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Během dvou dnů se metropoli Slovácka představí desítky výrobců vína, folklorní soubory, hudební a taneční skupiny, řemeslníci a lidoví tvůrci. V průběhu obou víkendových dnů se představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů či dechových kapel. Příznivci lidové hudby se setkají například s dechovými hudbami Blatnička, Staroměstská kapela, Topolanka, Vinařinka, Vlčnovjanka či Drietomanka, nebo s cimbálovkami CM Bálešáci, CM Cifra, CM Jaroslava Čecha, CM Stanislava Gabriela, CM Sudovjan, CM Pentla, CM Včelaran, CM Rubáš, CM Kunovjan, CM Špica, CM Mladí Burčáci, CM Ohnica, CM Dolina a CM valašského souboru Kašava.

Velikáni hradišťského souměstí jako Hradišťan, Kunovjan a Dolina v sobotu od 16 hodin prozáří atmosféru ve Smetanových sadech.

Koncerty:

Petr Bende a Cimballica - sobota 18.45 hodin, Masarykovo náměstí

Duo Graž - sobota 10 hodin, Jezuitská kolej – kolejní nádvoří VojoDeyl – neděle 14.30 hodin, Jezuitská kolej – kolejní nádvoří

Tomáš Kočko & Orchestr a Kateřina Marie Tichá & BandJezz - sobota 21 hodin Masarykovo náměstí

Graffovo kvarteto – neděle 14.30 – 15.30 hodin, zahrada františkánského kláštera

Chorus Castelli – neděle 10.30 hodin, kostel Zvěstování Panny Marie

Canticum Camerale – neděle 13.30 – 14. 30 hodin, kostel Zvěstování Panny Marie

Rabi Gabi a G. S taneční složkou souboru Hradišťan – neděle 10.30 – 12 hodin, Knihovna B. B. Buchlovana

Také městské památky, včetně bývalé věznice, se otevřou veřejnosti a umožní návštěvníkům nahlédnout do historie města.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památekZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Výstava TRŮN v Galerii Joži Uprky

Kdy: Do 30. září

Kde: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Unikátní výstava uměleckých zvětšenin fotografií srbských krojů - TRŮN od předního srbského fotografa Pavla Surového, slovenského původu. Výstava měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v jiných místech.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. Výstava TRUNZdroj: archiv pořadatele

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum Bojkovska Bojkovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.



Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Na březích Nilu

Kdy: Do 1. října

Kde: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Za kolik: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

Proč přijít: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem

věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod