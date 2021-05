Kulturní spolek Zvěřinec zve za uměním do přírody

KDE: Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Ve dnech 4. - 7. května proběhne výtvarné sympozium na téma Ticho po pěšině. Vybraní umělci i dobrovolní zájemci z veřejné výzvy svými uměleckými instalacemi umístěnými přímo v přírodě, tzv. land artem, vyzdobí novou procházkovou stezku. Tyto sochy z přírodních materiálů budou k vidění pro všechny, kteří se vydají na jarní procházku po zelené turistické značce nad zlínským lyžařským vlekem. Stezka bude otevřena od 8. května 2021 až do jejího přirozeného zániku. Návštěvníci tak získají nové výletní místo, kam si budou moci přijít vychutnat přírodu i umění zároveň.



Stezka. Ilustrační foto.Zdroj: malovanikresleni.cz

T. Baťa - výstava ve výloze

KDY: do 15. května

KDE: Zlín

Unikátní a největší obraz Tomáše Bati, který pro Nadaci Tomáše Bati vytvořil umělec Jozef Stančík, je vystaven ve výloze na prodejně v Dlouhé ulici ve Zlíně. Koláž je vytvořena ze stovek fotografií Tomáše Bati a odkazuje na skutečnost, že Baťův systém byl tvořen ze stovek vzájemně propojených souvislostí, které byly společně obrazem baťovského úspěchu. Na této prodejně nebo na www.nadacetomasebati.cz je možnost zakoupit si zmenšeninu obrazu v rozměru 50x70 cm.

Tomáš Baťa.Zdroj: Informační centrum Zlín

V parku - výstava ZUŠ Zlín

KDY: do 30. června

KDE: prosklené plochy Klubu 204 ve Zlíně

„Jak probíhá on-line výuka výtvarného oboru". Pokud se budete procházet jarním parkem Komenského, pokochejte se i výtvarným uměním žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín. Na prosklených plochách Klubu 204 najdete výtvarné práce z distanční výuky Základní umělecké školy Zlín. Park se tak proměnil v galerii.

Výstava navazuje na výstavu „Černá a bílá" ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

KROMĚŘÍŽSKO

Výstava ZÁZRAČNÝ RABÍN ŠACH a tajuplné židovské město v Holešově

KDY: do 30. září

KDE: Holešov

Outdoorová výstava rozmístěna po městě „Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město“ jednak nabídne mnoho informací o samotném rabínovi, ke kterému se letos váže významné výročí – 400 let od jeho narození, dále je možné si přečíst několik židovských pověstí nebo se dozvědět o významných holešovských Židech. Tato výstava ale není založena pouze na informacích, součástí je totiž prezentace děl studentů ZUŠ F. X. Richtera, kteří se taktéž nechali inspirovat židovskou tematikou.

Panely jsou rozmístěné na několika místech, trasa vede z náměstí Dr. E. Beneše, přes náměstí sv. Anny, skrze zámek, kolem kovárny, židovského hřbitova a synagogy a končí na náměstí Svobody. Všechna stanoviště jsou zakreslena v mapě, která je umístěna na každém panelu. "Jelikož je tato výstava koncipována jako dlouhodobá, dovolili jsme si v ní obsáhnout více textu, aby se zájemci mohli k jednotlivým panelům vracet a průběžně je pročítat," říká za pořadatele Hana Helsnerová.

Vydejte se okolím Střílek

KDY: kdykoliv

KDE: Střílky



Nejen děti nadchne naučná stezka, která začíná u střílecké základní školy. Hned na začátku stezky výletníky okouzlí barokní hřbitov, který je kulturní památkou. Během procházky se můžete těšit na kamennou žábu, kámen, kde uslyšíte vaření vody čerty, památný a legendami opředený dub, vyhlídku ze zříceniny hradu, studánku nebo bývalý větrný mlýn.

Naučná stezka Příroda a okolí Střílek.Zdroj: Obec Střílky

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pojďte cestou na Světlov

KDY: kdykoliv

KDE: Bojkovice



Naučná stezka Bojkovice – Světlov nabízí návštěvníkům celkem pět zajímavých zastavení, kde se seznámí s lesním hospodářstvím v průběhu věků, přírodou Bílých Karpat a historií samotných Bojkovic. Stezka má svůj začátek i konec v okolí místní dominanty, zámku Nový Světlov, který je centrem uměleckých, zábavných a kulturních akcí.

HLEDAČKA: Veselé cvičení se zvířátky

KDY: 2. 5. 2021 - 17. 5. 2021

KDE: Kunovský lesopark

Místem sportovní procházky se zvířátky bude Kunovský lesopark. Zde jsou vyznačená stanoviště, na kterých budete plnit jednotlivé pohybové aktivity. Po stanovištích vás budou provázet jednotlivá zvířátka. Při plnění úkolů budete potřebovat kartičku, kterou naleznete níže. Do ní si zaznamenávejte, jak se vám dařilo jednotlivé úkoly plnit. Také si na každém stanovišti opište písmenko do tajenky. Více najdete ZDE.

VALAŠSKO

Oslava kvetoucích stromů - fotosoutěž

KDY: do 17. května

KDE: fotografie zasílejte na e-mail den.zeme@alcedovsetin.cz



Květen se nese ve znamení kvetoucích alejí, i soliterních stromů. Vyrazte do parků či volné přírody a vyfo´tte tu krásu, dokud ji vítr zcela neodfouká a nezačnou se tvořit lahodné plody v podobě třešní, višní, hrušek či jablek. Zapojte se do 2. ročníku fotosoutěže volnočasového střediska Alcedo, nazvanou příznačně - Oslava kvetoucích stromů. Své fotografie zasílejte na e-mail: den.zeme@alcedovsetin.cz do 17. května. Do předmětu e-mailu napište Oslava kvetoucích stromů a k uveďte:

název fotografie

jméno a příjmení

věková kategorie

telefonní kontakt

1. kategorie do 15 let

2. kategorie od 15 let

Z každé kategorie budou následně vybrány tři práce, které budou oceněny. Zasláním fotografie prohlašujete, že jste její autor/ka, a souhlasíte se zveřejněním a použitím k propagačním účelům ALCEDA.

Vernisáž a vyhlášení vítězů proběhne na facebooku a webu ALCEDA 21. května. O ocenění výherců vás budeme dále informovat. Kontaktní osoba: Lenka Novotná, 605 780 430, lenka.novotna@alcedovsetin.cz.

Sakury už rozkvétají.Zdroj: Jaroslav Kučera

Den Matek

KDY: neděle 9. května od 15 hodin

KDE: Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm



Nezapomeňte v neděli na své maminky. Udělejte jim radost drobným dárkem nebo kytičkou. A nebo je vezměte na procházku rožnovským parkem a zastavte se u hudebního altánu, kde vás bude čekat gratulace v podobě malého sladkého dárečku. Rožnovský T klub pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, babičky a prababičky k této milé nedělní procházce.



Hudební altán v RožnověZdroj: Michal Burda

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Férová snídaně

KDY: v sobotu 8. května od 8 hodin

KDE: louka v parku Michalov v Přerově

ZA KOLIK: zdarma

Bohužel se jako v jiných letech nemůžete sejít tak, abyste si byli nablízku, ale každý si vybere své místo na veliké louce v nutné vzdálenosti od ostatních. Přineste si s sebou deku a snídani vyrobenou z místních nebo fair trade výrobků.

Barevné putování s jehňátkem

KDY: do 18. května

KDE: Čekyňský kopec u Přerova

ZA KOLIK: zdarma

Připravena je tříkilometrová trasa plná zábavy a pohybu, je vhodná i pro kočárky, připraveno je devět stanovišť s různými úkoly.

Selské trhy v Olomouci

KDY: pátek 7. května od 11 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Vypravte se na oblíbené trhy, které nabídnou balkonové květiny, pečivo, mléčné výrobky, uzeniny a další dobroty od českých producentů. Selské trhy spojují krásné prostředí olomouckých Smetanových sadů s možností zakoupení prvotřídních produktů přímo z rukou poctivých farmářů, potravinářů a rukodělných výrobců. Konají se každý druhý pátek, a to až do 8. října.

Selské trhy za pavilonem A na olomouckém výstavišti FloraZdroj: Výstaviště Flora Olomouc

Otevřená nádvoří

KDY: sobota 8. května od 9 do 17 hodin

KDE: nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku a nádvoří zámku Úsov

Nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku láká na oblíbená autíčka, kolotoč, houpačky a mnoho dalšího. Nechybí ani vláček na vlastní pohon. Na zámku Úsov se pak seznámíte s historií hradu a zámku. Vypravte se na otevřená nádvoří, užijete si spoustu zábavy.

Pavlínin dvůr v ŠumperkuZdroj: s dovolením Vlastivědného muzea v Šumperku

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pan Panpán | ŽIVĚ z Divadla loutek

KDY: neděle 9. května od 17 hodin

KDE: on-line na webu a facebooku Divadla loutek Ostrava

Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu… Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká… princezna. V představení v režii Václava Klemense se představí Ondřej Beseda, Karolína Hýsková, Aleš Petrič a Karel Růžička.