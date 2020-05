Pozorování noční oblohy

Po dvou měsících v karanténě se veřejnosti konečně otevřela vsetínská hvězdárna. Milovníci pozorování vesmírných objektů si tak po delší odmlce konečně přijdou na své. Otevřeno je denně, v pracovní dny, od pondělí do pátku vždy od 9 do 15 hodin. Navíc každý pátek od 21 do 23 hodin probíhají pravidelná pozorování večerní oblohy.

Zdroj: DENÍK/archiv

SOBOTA

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota, 16. května od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma



Milujete vůni čerstvých sýrů, zeleniny i ovoce? Pak neváhejte a v sobotu ráno si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, kde se uskuteční Farmářské trhy. Od 7 až do 11 hodin zde můžete nakupovat regionální výrobky s jasným původem. Nasajte skvělou atmosféru plnou chutí a vůní. Pokud termín nestihnete, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu až do října.

Zdroj: Karel Pech

KAM O VÍKENDU NÁSLEDUJÍCÍM 22. - 24. května?

Vzhůru na Jurkovičovu rozhlednu

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: Karlův kopec, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 40 korun, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma





Užijte si aktivní víkend a vyrazte s rodinou na Jurkovičovu rozhledna měřící 31 metrů. Ta vznikla podle původních nákresů architekta Dušana Jurkoviče, po němž je i pojmenována. Jurkovičovy náčrty rozhledny z roku 1896 si tehdy objednali členové turistického spolku z Valašského Meziříčí a rozhledna měla stát v obci Brňov. Kvůli chybějícím financím se však stavba tehdy nezrealizovala a musela si počkat ještě 116 let. Veřejnosti se tak proto poprvé otevřela 28. dubna roku 2012. Jurkovičovu rozhlednu stojící na Karlově kopci najdete v obci Rožnov pod Radhoštěm, přímo nad Valašským muzeem v přírodě.

Zdroj: archiv

Projděte si Zámecký park v Lešné

KDY: denně od 8 do 18 hodin

KDE: Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: 10 korun, snížené 5 korun



Pokud dáváte přednost klidným a příjemným procházkám, pak vyrazte do Zámeckého parku v Lešné. Ten je kompozičně i dendrologicky nejvýznamnějším parkem v okrese a rozkládá se na rozloze 7 hektarů. Můžete zde kromě odpočinku také obdivovat vznešený půvab kvetoucích keřů a krásu cizokrajných dřevin.

Zdroj: ilustrační