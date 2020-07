V roušce Evině

Komediální stand up a song up, v hlavních rolích Michaela Dolinová a Veronika Žilková, v průběhu představení nahlédneme pod roušku kariéry i soukromí, prozradíme, jak vyjít s bulvárem i s žárlivou kolegyní, i to jaké roušky jsou stále in, vstupenky zakoupíte na recepce@hotelsolan.cz.

Zdroj: MD agentura - promo

Zámecká noc ve Valmezu

KDY: pátek 17. července od 18 hodin

KDE: areál zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Noční prohlídka zámku Žerotínů, ale také workshop kaligrafie a doprovodné programy ve všech přilehlých galeriích. Tak bude vypadat páteční večer v areálu zámku Žerotínů. Návštěvníkům od 18. hodiny budou zpřístupněny také aktuální výstavy Picasso! či Czech Press Photo a otevřeny budou také zámecké expozice v 1. patře zámku spolu s nově přístupnou barokní kaplí.

Zdroj: DENÍK/archiv

Vsetínská pouť

KDY: pátek 17. – neděle 19. července (pátek od 16:00, sobota od 13.00, neděle od 9.00)

KDE: areál Fotbalového stadionu Ohrada, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Kolotoče, cukrová vata a srdce z perníku. Takové asociace se nám vybaví, když se řekne pouť. Ta vsetínská však potrvá v areálu vsetínského Fotbalového stadionu Ohrada celé tři dny. Páteční program startuje v 16 hodin, těšit se můžete i na disko večer s DJ Tomem Vanduchem. V sobotu od 15 hodin ukázka techniky Policie České republiky a Městské policie Vsetín, Moto-trenažér BESIP. Od 20 hodin zapaříte na retro hity s DJ Shanym. Nebudou chybět pouťové atrakce, skákací hrady, horská dráha a skvělé jídlo a pití.

Zdroj: Dana Křenková

Rožnovské parní léto

KDY: sobota 18. července od 9.25

KDE: nádraží ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: plná cena lístku 70 korun, snížená za 40 korun



Svět parních lokomotiv učaroval nejen v dětství asi každému z nás, vezměte děti a vyrazte nevšední "parní" jízdou po železničních kolejích křižujících Valašsko, z Valašského Meziříčí se jede v 9.25 a v 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí se pak jede v 11.35 a v 15.27, více informací naleznete na webu visitroznov.cz.

Zdroj: DENÍK/Alexandra Buršíková

Dvojkoncert Kubuku a 4DOGS

KDY: sobota 18. července od 18 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



K létu patří nejen koupání, ale také koncerty. Dorazte na jeden takový v sobotním podvečeru na I. nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Od 18 hodin se areál zámku rozezní africkými bubny djembe a basovými bubny a zvonci v podání bubeníků z Kubuku. Poté převezme otěže valašskomeziříčská rocková kapela 4DOGS, které loni oslavila 10 let na hudební scéně.

Zdroj: 4DOGS

Letní drezurní závody

KDY: sobota 18. července od 9 hodin

KDE: Jezdecký areál na Nivách, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný



Milujete koně a drezuru? Pak zavítejte v sobotním dopoledni na letošní první drezurní závody v areálu TJ Slovan. Aktuálně je přihlášeno více než sto startujících, bude se na co dívat.

Zdroj: Deník / Zuzana Kyselová

Letní móda elegantních dam

KDY: sobota 18. července od 19 hodin

KDE: velký sál sokolovny, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 300 korun



Vyrazte spolu s kamarádkami v sobotním podvečeru a užijte si letní módní přehlídku. Nádherné módní kousky budou předvádět modelky z vašich řad. Navíc je přehlídka prodejní. Hudebně akci okoření Bohuš Matuš a večerem vás provede moderátor Petr Kravčík.

Zdroj: Deník / Kamil Košun

Červencová noc na Prostřední Bečvě

KDY: sobota 18. července od 19 hodin

KDE: areál hasičské zbrojnice Kněhyně, Prostřední Bečva

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



SDH Kněhyně srdečně zvou na Červencovou noc. K tanci a poslechu zahraje DJ Sun a DJ Moon. Bohaté občerstvení zajištěno. Připravené jsou i soutěže pro dospělé.

Zdroj: Deník / Petr Málek

Valašský vojvoda jubilující

KDY: neděle 19. července od 15 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 100, snížené 80, dětské 50, rodinné 200 korun



Užijte si nádhernou atmosféru v Dřevěném městečku Valašském muzeu v přírodě a vychutnejte si koncert uspořádaný k 50. výročí založení souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Soubor pro svá vystoupení zpracovává region lašsko-valašského pomezí a čerpá ze sbírek sběratelů lidových písní a tanců, jako jsou Leoš Janáček, František Sušil, František Bartoš a další.

Zdroj: Vlastimil Bjaček

Krojovaná beseda u cimbálu

KDY: sobota 18. července od 14 hodin

KDE: Kotlová

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přátelství se má utužovat. Své o tom ví i čtyři valašské obce: Horní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec a Velké Karlovice, které už po šesté pořádají krojovanou besedu u cimbálu. Dorazte v sobotu od 14 hodin na příjemnou akci do Kotlové a zaposlouchejte se do cimbálové muziky Soláň. Zatančí folklórní soubor Haferka. Občerstvení zajišťuje Valašské okénko s Lucafé.

Zdroj: archiv CM Galán