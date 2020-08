Čarování v knihovně

Zažeňte nudu a spolu s dětmi se vydejte vstříc čarovným dnům, které se uskuteční v pátek na vsetínském zámku. Těšit se můžete na spoustu zábavných aktivit včetně pátrání po zámeckém pokladu. Nebude chybět ani výtvarná dílna, kde popustíte uzdu svého kreativního ducha. Můžete si užít také nevšední zážitek při krmení ryb v novém Akváriu řeky Bečvy.

Hurá na koncert Juhyň Introvert Trio & přátelé

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma



Užijte si skvělý a nekonvenční páteční večer ve společnosti dobré muziky. Zavítejte s přáteli či svými partnery na nádvoří zámku Žerotínů, kde si od 18 hodin budete moci vychutnat valašskomeziříčskou kapelu Juhyň Introvert Trio i další skupiny jako budou Ptakustik a další.

Zdroj: z webu KZ Valmez

13. noc her ve vsetínské knihovně

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: K Klub - 3. patro, Masarykova veřejná knihovna, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Milujete deskovky? Pak zavítejte v pátečním večeru do vsetínské knihovny. Zažijte další noc plnou deskových a společenských her s tradičním turnájkem o ceny od Albi. Vyzkoušejte si stolní hokej „šprtec“ s klubem Vsetín Jokers. Na posílení soustředění si doneste něco na zub, vodu, kávu a čaj zajistí knihovna. Děti do 12 let potřebují na akci potvrzení rodičů (formulář lze vyzvednout v knihovně).

Rozvibrujte své bránice na Stand up comedy show

KDY: sobota od 18 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma



Potřebujete vypnout po náročném a stresujícím týdnu? Pak zajděte na Stand up comedy show, ve které bude v sobotním podvečeru excelovat stand up komik, moderátor, sběratel motýlů a pizzař v jedné osobě, Ondřej Mahdal. V show zazní témata, o kterých se nemluví. Vystoupení bude prokládáno vtipnými hudebními výstupy.

Zdroj: z webu KZ Valmez

5. ročník Tylovské dvacítky

KDY: sobota od 13 hodin (registrace od 11.30)

KDE: Na Dolině, Tylovice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: startovné dětské 50, běhy na 10 a 20 km 150 korun



Prožijte akční sobotní odpoledne v roli běžce nebo jako opora pro soutěžící. Zúčastněte se v pořadí již 5. ročníku běžeckého závodu Tylovská dvacítka. Start dětí ve 13 hodin, start závodů na 10 i 20 kilometrů v 15 hodin. Více informací na webu tylovskadvacitka.webdone.cz.

Garden Food Festival v Rožnově

KDY: víkend 31. července – 2. srpna

KDE: Masarykovo náměstí, Městský park, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup na akci volný



Milujete jídlo? Pak si rozhodně nenechte ujít jedinečnou příležitost rozdráždit své chuťové buňky na Garden Food Festivalu v Rožnově pod Radhoštěm. V pátek si vychutnejte gastro zónu na místním Masarykově náměstí. V sobotu i neděli se od 10 hodin otevřou kulinářské brány Městského parku, kde se postupně předvedou se svou kuchařskou show David Valíček nebo Radek Kašpárek.

Zdroj: archiv pořadatelů

Prožitkový seminář systematických konstelací

KDY: sobota 9 do 18 hodin

KDE: Slunečnice, Zátiší 513, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: Plná cena 750, snížená za 350 korun



Tápete ve svém životě? Máte plno nedořešených situací? Pak vyzkoušejte seminář věnující se systematickým konstelacím. Seminář probíhá od 9 do 18 hodin a vede jej lektor Libor Zvolánek. Bližší informace získáte na telefonu: 604 163 735.

Výstava Loutkový svět fantazie

KDY: pátek – sobota (14.00 – 18.00); neděle (9.00 – 12.00)

KDE: Vzdělávací centrum Jana Koláčka, Hlavní 824, Zubří

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ve světě loutek jste jako ryba ve vodě? Hrajete svým dětem loutkové divadlo? Pak je vezměte s sebou na výstavu Loutkového světa fantazie do Zubří. Obdivovat zde můžete nejen grafiky a ilustrace návrhů a kulis či loutek loutkáře Davida Velčovského, ale k vidění budou i místní zuberské loutky.

Zdroj: Deník / Lukášová Eva

Vzhůru na letňák

KDY: pátek od 21 hodin

KDE: výletiště Kněhyně, Prostřední Bečva

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Konečně to vypadá, že začalo pořádné léto. To je důvod, proč zavítat nejen na koupák, ale také si večer užít skvělý film. Na nový český film Modelář zavítejte od 21 hodin na Prostřední Bečvu. Ponořte se do příběhu dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Kubařová nebo Helena Dvořáková.

Uhádnete, co nepatří do expozice?

KDY: víkend 31. července – 2. srpna (9.00 - 18.00)

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 100, snížené 80, děti do 15 let 50 korun



Pocvičte si o víkendu své znalosti a postřeh v areálu Dřevěného městečka, kde je v jeho interiérových expozicích umístěno osm předmětů, které tam nepatří. Tak schválně, najdete je? Své tipy a správná řešení si potvrdíte či vyvrátíte na informačním panelu v prostoru Komorního amfiteátru.

Zdroj: web VMP