Červencová noc na Hutisku-Solanci

Zavítejte na tradiční Červencovou noc na Hutisko-Solanec, kterou pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů, k tanci a poslechu bude hrát stará známá skupina Astmatic, těšit se můžete na skvělou zábavu, guláš, uzená žebra i vychlazený zlatý mok.

XXV. Amfolkfest

KDY: sobota 25. července od 12 hodin

KDE: areál Informačního centra, Pulčín (Francova Lhota)

ZA KOLIK: 200 korun



Amfolkfest aneb Malý festival na konci světa, těšit se můžete na skvělé kapely, muziku a příjemné prostředí, vystoupí Dareband, Jasoň, Terrakota, Vrkoč a další, nebude chybět ani tradiční country bál.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Kapela Koňaboj zahraje na Soláni

KDY: sobota 25. července od 18 hodin

KDE: Amfiteátr u Horského hotelu Čarták, Soláň

ZA KOLIK: 150 korun



Užijte si sobotní podvečer v krásném prostředí Soláně, o skvělou muziku a atmosféru se postará moravská folk-rocková skupina Koňaboj, která od svého vzniku (2002) hraje moravské a slovenské lidové písně v rockovém podání.

Noc pod hvězdami v Zašové

KDY: sobota 25. července od 18 hodin

KDE: louka za místní Orlovnou, Zašová

ZA KOLIK: vstup volný



Rádi pozorujete hvězdy a zvláště pak letní noční oblohu? vydejte se s rodinou na komentované astronomické pozorování spolu s pracovníky Hvězdárny Valašské Meziříčí, od 21 hodin dostanete do svého zorného pole pomocí dvou výkonných dalekohledů Měsíc, planety Jupiter a Saturn i mlhoviny, pro odvážné děti a rodiče je od 24 hodin naplánována stezka odvahy, spaní pod vlastními stany na louce, rezervace míst na tel.: 602 737 956.

Zdroj: Deník / Josef Beneš

26. Romská píseň

KDY: sobota 25. července od 13 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 100, snížené 80, dětské 50, rodinné 200 korun



Přijďte si vychutnat 26. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň, užijte si sobotní nezapomenutelný den plný živé romské hudby a úžasných vystoupení, vychutnejte si hudbu Cimbálové muzika Brilliant ze Slovenska pod vedením Milana Olšiaka, Sendreiovce, Jagallo Jillo i tradiční cimbálovou muziku pod vedením Milana Horvatha.

Na stojáka ve Valmezu

KDY: neděle 26. července od 20 hodin

KDE: Amfiteátr, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupenky v předprodeji za 220 korun



V sobotním večeru dostanou vaše bránice pěknou porci smíchu, dorazte se bavit na live stand up comedy show Na stojáka, svá zábavná čísla rozjedou na plné obrátky tři „Valaši z Prahy“, Karel Hynek, Daniel Čech a Arnošt Frauenberg, v případě nepřízně počasí se akce přesune do velkého sálu KZ.

Zdroj: KZ Valmez

S kočárky na vrcholy

KDY: sobota 25. července od 9.30

KDE: start z parkoviště „nad rybárnou“, Vyšní Lhoty

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Vyšlápněte si s rodinou na horskou chatu Prašivá v Beskydech, aktivní sobota, trasa má okolo 3,5 kilometru, po cestě vás čeká program s pirátskou tematikou a také malá odměna, cílem je chata s krásným hřištěm a dětským koutkem.

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 25. července od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce, nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Festival dechových hudeb

KDY: neděle 26. července od 14 hodin

KDE: areál Zavadilka, Prostřední Bečva

ZA KOLIK: vstupné 50 korun, děti zdarma



Máte rádi dechovky? pak si v nedělním odpoledni přijďte vychutnat již 8. ročník My jsme Valaši – mezinárodní festival dechových hudeb, vystoupí Hrozenčané, Záhořané, Vysočinka a slovenské dechovky Vištučanka a Drietomanka, festival bude provázet lidový vypravěč, zpěvák a moderátor, Franta Uher.

Kudla s kapelou v krabici

KDY: neděle 26. července od 18 hodin

KDE: Hudební altán v městském parku, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nenechte si v nedělním podvečeru ujít koncert brněnského písničkáře, textaře a moravského atašé rádia BEAT Martina „Kudly“ Kudličky, při vystoupeních hraje sám - doprovod vzniká přímo před diváky na zařízení zvaném "Looper", pro děti bude během koncertu připraven zábavný program od Montessori Klubka.

Zdroj: kudlamusic.cz