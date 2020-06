Jarní - letní SWAP v Horní Bečvě

KDY: sobota 6. června od 9.30 do 17 hodin

KDE: sokolovna, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstup volný

Swap je výměna dobrého oblečení, skvělých knih, nevhodných dárků nebo zachovalých potřeb do domácnosti. Využijte sobotní den k tomu, abyste konečně probrali své přeplněné skříně. Zbavte se věcí, které jen zabírají místo, nikdy jste je pořádně neunosili nebo třeba nepřečetli (knihy). Co se nehodí vám, může se hodit jiným a naopak, tak neváhejte a dorazte do sokolovny v Horní Bečvě. Vše je zcela zdarma. Věci, které zbydou pak půjdou na Charitu Valašské Meziříčí.

Nedělní odpoledne pro děti

KDY: neděle 7. června od 15 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Neoslavili jste se svými dětmi ještě pořádně jejich Dětský den? Pak s nimi v neděli od 15 hodin vyrazte na I. nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Mezičíří, kde na ně bude čekat skvělé a hlavně zábavné odpoledne spolu s barevnou pohádkou o nezbedných kůzlátkách z dílny Divadla Kejkle. Děti se dočkají i Balonkového klauna. Navíc máte jedinečnou možnost využít v neděli volného vstupu na výstavu Svět kostiček v Muzejním a galerijním centru, která zanedlouho končí.

Víkend otevřených zahrad - Zahrada poznání ve Valašském Meziříčí

KDY: neděle 7. června od 10 do 15 hodin

KDE: Zahrada poznání Valašského ekocentra ČSOP, Šafaříkova 555, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jste-li milovníkem přírody, pak nepropásněte slavnostní otevření Zahrady poznání ve Valašském ekocentru. Na zahradě budete moci zrelaxovat, inspirovat se a zároveň se kochat bylinkovou spirálou, zahradním jezírkem, broukovištěm, hmyzím hotelem nebo záhony kvetoucích trvalek a letniček. Komentované prohlídky začínají v 10.30, 12.00 a 13.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Deskohraní aneb Dětský den na dvorku

KDY: pátek 5. června od 13 do 17 hodin

KDE: Dvůr za Obecním úřadem, Huslenky

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte v pátek odpoledne spolu s dětmi oslavit jejich svátek - Dětský den. Na dvoře za Obecním úřadem v Huslenkách bude nachystáno spoustu her a aktivit pro děti. Přijďte si zahrát známé i méně známé deskové hry pod vedením zkušených lektorů Jany a Bédi. Jako bonus budou moci děti zhlédnout i ukázky z činnosti místních dobrovolných hasičů. Občerstvení na akci je zajištěno.



A NA CO SE TĚŠIT O VÍKENDU 12. - 14. ČERVNA?

Týden s vůní levadule

KDY: pátek 12. - neděle 21. června (8.00-18.00)

KDE: Zahradní centrum pod kloboukem, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Fialová, voňavá a navíc léčivá, taková je levandule. Pokud jste si tuto úžasnou bylinku oblíbili nebo ji dokonce pěstujete na svých zahrádkách pak si nenechte od pátku ujít Týden s vůní levandule, který pořádá Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí. Nejenže si budete moci zakoupit sazenice nebo levandulovou kosmetiku a dekorace, ale také se v centru dozvíte, jak levanduli správně pěstovat a k čemu všemu se dá využít. Vstup volný.

Noc kostelů 2020

KDY: pátek 12. června

KDE: Francova Lhota, Kelč, Huslenky, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka, Vsetín, Prostřední Bečva, Hošťálková

ZA KOLIK: vstup volný (dobrovolné)



Tradiční červnovou akci nezhatil ani koronavirus, a tak na Valašsku můžete navštívit hned na deset kostelů v celém vsetínském okrese. Některé z kostelů mají již zveřejněný páteční program, který můžete detailněji prozkoumat na webové stránce Noc kostelů.



Zapojené kostely:

*Francova Lhota - kostel sv. Štěpána

*Hošťálková - kostel Českobratrské církve evangelické

*Huslenky - evangelický kostel

*Karolinka - kostel Panny Marie Karmelské

*Prostřední Bečva - filiální kostel sv. Zdislavy

*Rožnov pod Radhoštěm - kostel Všech svatých

*Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

*Kelč - kostel sv. Petra a Pavla; kostel sv. Kateřiny

*Kelč - Němetice - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

