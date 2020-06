Koncert kapely Mucha ve Valmezu

KDY: pátek 29. května od 18 hodin

KDE: II. nádvoří zámků Žerotínů ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné 150 korun, organizátoři doporučují rezervovat předem

Potřebujete se kulturně a hudebně nakopnout? Pak nepromeškejte jeden z prvních živých pokaranténních koncertů. V pátek od 18 hodin rozezvučí II. nádvoří zámků Žerotínů ve Valašském Meziříčí brněnská femipunkové kapela Mucha a také místní hudební tělesa Koňe a Prase a Zajíček. Přijďte si užít jedinečný koncert odehraný z korby Tatry. Cena vstupenky je 150 korun a pořadatelé doporučují zarezervovat ji pro jistotu předem.

Zdroj: archiv Deníku

Výtvarný relaxační kurz v Rožnově

KDY: sobota od 9 do 15 hodin

KDE: Centrum Zdravé Já, Palackého 457, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 1500 korun/kurz



Potřebuje konečně vypnout a soustředit se na sebe, své já? Pak zavítejte do Rožnova pod Radhoštěm na kreativně – relaxační kurz. Pod vedením lektorky Lucie Čapkové z Dot Art Therapy si namalujete na plátno vlastní mandalu speciální tečkovanou technikou. Odhoďte konečně stres za hlavu a užijte si sobotu pomocí kreativity, kterou má každý v nás ukrytou. Pomůcky v ceně kurzovného. Je nutné dopředu místo na kurzu rezervovat. Více informací na capkova.lucia@gmail.com.

Zdroj: archiv Centra Zdravého Já

Druhé farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 30. května od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma



Nestihli jste zajít na Farmářské trhy, které se na Dolním náměstí ve Vsetíně konaly před 14 dny? Nezoufejte! Další trhy jsou tu. Budete zde moci nakoupit výsostně regionální produkty, květiny, ovoce, zeleninu a nasát skvělou atmosféru. Tak si v sobotu ráno přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, kde se uskuteční Farmářské trhy. Od 7 až do 11 hodin zde můžete nakopit čerstvé produkty. Pokud byste termín opět nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

S dětmi Kulíškovou naučnou stezkou

KDY: denně

KDE: začátek od Hotelu Pod Javorem u sjezdovky Horal, Velké Karlovice

ZA KOLIK: zdarma



Rádi trávíte víkendy aktivně a v přírodě? Vezměte tentokrát celou rodinu, turistická trasa - Kulíškova naučná stezka u Velkých Karlovic je ideální pro rodiny s dětmi. Trasu tvoří celkem 10 zastavení s interaktivními prvky, navíc při procházce bude děti provázet Kulíšek - vzácný druh sovy hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Je nejmenší sovou žijící u nás, velkou asi jako špaček. Stezka se line údolím Dynčák a okolo pastvin s ovcemi a její celková délka je 2,5 kilometru. Proto je vhodná i pro menší děti, i sportující děti na odrážedlech a sportovní kočárky. Terén je mírně kopcovitý.

Zdroj: archiv Resortu Valachy

A KAM SE VYDAT NA AKCE O VÍKENDU 5. - 7. ČERVNA?

Víkend otevřených zahrad - Zahrada poznání ve Valašském Meziříčí

KDY: neděle 7. června od 10 do 15 hodin

KDE: Zahrada poznání Valašského ekocentra ČSOP, Šafaříkova 555, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jste-li milovníkem přírody, pak nepropásněte slavnostní otevření Zahrady poznání ve Valašském ekocentru. Na zahradě budete moci zrelaxovat, inspirovat se a zároveň se kochat bylinkovou spirálou, zahradním jezírkem, broukovištěm, hmyzím hotelem nebo záhony kvetoucích trvalek a letniček. Komentované prohlídky začínají v 10.30, 12.00 a 13.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Zdroj: Valašské ekocentrum

Deskohraní aneb Dětský den na dvorku

KDY: pátek 5. června od 13 do 17 hodin

KDE: Dvůr za Obecním úřadem, Huslenky

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte v pátek odpoledne spolu s dětmi oslavit jejich svátek - Dětský den. Na dvoře za Obecním úřadem v Huslenkách bude nachystáno spoustu her a aktivit pro děti. Přijďte si zahrát známé i méně známé deskové hry pod vedením zkušených lektorů Jany a Bédi. Jako bonus budou moci děti zhlédnout i ukázky z činnosti místních dobrovolných hasičů. Občerstvení na akci je zajištěno.

Zdroj: archiv Deníku