Čaj o jednadvacáté

Noční pozorování hvězd a planet u šálku čaje a sušenek, budete pozorovat obrazce souhvězdí a poslouchat starodávné příběhy o lásce, přátelství a nesmírné odvaze, dalekohledem nahlédnete do vzdálených světů hvězd, hvězdokup a galaxií, k tomu budete popíjet čaj a chroupat sušenky, karimatky, lehátka, deky s sebou, budou se hodit.

Zdroj: Deník / Lukášová Eva

Workshop Salsy v Beskydech

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: Terasa Brillovka, Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 korun/ rezervace nutná na tel.: 605 885 762



První workshop salsy na terase v Brillovce s profesionálním lektorem, tanečníkem a choreografem Kubou Mazůchem, salsa pro začátečníky 18.00 – 19.00, salsa pro mírně pokročilé 19.15 – 20.15, spojení hudby, tance, úžasného výhledu, západu slunce s drinkem v ruce, od 20.30 to roztančíte s DJ Szabó.

Zdroj: archiv akce

62. ročník ve skoku na lyžích

KDY: pátek od 16 hodin, sobota od 9 hodin

KDE: v pátek – cros autocamp v Rožnově, sobota – areál na Bučiskách

ZA KOLIK: vstup volný



Zavítejte na tradiční již 62. ročník ve skoku na lyžích o Pohár starosty města Rožnova, nabitý program, skvělá atmosféra, v pátek se bude závodit v disciplíně severské kombinace v cros-autocampu v Rožnově, v sobotu pak ve skoku na lyžích v areálu na Bučiskách, občerstvení na akci je zajištěno.

Zdroj: web Czech-ski

Zážitkový workshop - Aktivní snění

KDY: pátek od 20 hodin

KDE: Slunečnice, Zátiší 513, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: kurzovné 300 korun



Zážitkový seminář, ve kterém se dozvíte vše o snění, snění jako dovednost, kterou je třeba rozvíjet, během kurzu se naučíte navazovat vztah se svým nitrem, používat vnitřní zrak intuice, kurzem provádí Petr Horák, více informací a rezervace na telefonu: 775 115 014.

Zdroj: archiv

Valašský špalíček

KDY: pátek a sobota

KDE: areál zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: jednodenní vstupné 390 korun, třídenní vstupenka za 520 korun



38. ročník folk-blues-beat festival Valašský špalíček zahájil čtvrtečním koncertem Vašek Neckář, nenechte si ujít páteční a sobotní nabitý program, v pátek zahraje například Emil Viklický, dále Tony Ackerman, James Harries a další, podrobný program na webu valasskyspalicek.cz nebo na jejich facebooku.





Zdroj: Zdeněk Hejduk

Rožnovské parní léto

KDY: soboty 27. června, 18. července, 15. srpna a 12. září od 9.25

KDE: nádraží ve Valašském Meziříčí, Zašové, Zubří, Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné jednosměrné vstupné 70 korun, pro dítě od 6 do 15 let za 40 korun



Milujete železnici? pak by vám neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou zvanou Velký býček z roku 1924, vezměte děti a vyrazte na nevšední "parní" jízdu po železničních kolejích křižujících Valašsko, v každý jízdní den se jede následovně: z Valašského Meziříčí se jede v 9.25 a ve 13.10, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí se pak jede v 11.35 a v 15.27, více informací naleznete na webu www.visitroznov.cz a také na facebooku města Rožnov.

Zdroj: DENÍK/Alexandra Buršíková

Poslední klapka neb Za dva roky to roztočíme drahoušku

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: sál kina Panorama a jeho okolí, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Rozloučení se s kinem Panorama před jeho rekonstrukcí a proměnou v kulturní centrum, zajděte si v průběhu celého sobotního dne na dobré filmy (Ledové království, Volání divočiny, Poslední aristokratka), zažijte společně skvělou atmosféru klasického kina, užijte si doprovodné koncerty na pódiu před kinem – od 11 hodin zahraje kapela Z horní dolní a dál na jih, v 17.30 pak kapela Ptakustik, podrobný program na webu tka.cz.

Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce, nasajte skvělou atmosféru, v sobotní ráno si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Cesta ke hvězdám

KDY: sobota od 14 hodin

KDE: Hvězdárna, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: dospělí 50, děti 40 korun



Přijďte si postavit a vypustit vodní raketu, dozvíte se o prvních cestách do vesmíru, společně zjistíte, na jakém principu fungují rakety a co vše jim předcházelo, seznámíte se s prvními zvířecími kosmonauty a jejich (ne)úspěchy na startu, za letu, i při přistání, vyrobíte si i vlastní malou raketu, na akci je nutná rezervace na telefonním čísle: 571 611 928.

Zdroj: Deník / Lukášová Eva

Memoriál Ládi Štěpánka

KDY: sobota od 13 hodin

KDE: na hřišti SK Zašová 1926, Zašová

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné



Přijďte podpořit své známé nebo sami soutěžit v rámci turnaje čtyř fotbalových družstev: Staří páni Zašová, Muži Zašová, Kozlíkovci a Valašská Bystřice, memoriál se na počest Ládi Štěpánka koná již poosmé, výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na podporu mládežnických oddílů SK Zašová 1926.

Zdroj: Pavel Hrdlička

XXIV. Valašský autosalon

KDY: sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zimní stadion Na Lapači, Vsetín

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 15 let v doprovodu s dospělým zdarma



Milovníkům aut srdce zaplesá, 24. ročník přehlídky Valašský autosalon, navíc si můžete zasoutěžit o zajímavé ceny – 1. cena elektrokolo, stánky BESIP Teamu, budete moci vyzkoušet například simulátor nárazu do pevné překážky při rychlosti 30 km/h, můžete si nechat i zdarma prohlédnout vlastní vůz.

Zdroj: DENÍK/Horáková Michaela

Kurz olejomalby metodou Bob Ross

KDY: neděle od 9 do 16 hodin

KDE: ZŠ Záhumení, B. Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: kurz 1600 korun



Rádi malujete a chtěli byste se naučit nové techniky?, kurz olejomalby metodou Bob Ross pod vedením lektora Pavla Michalici, počet míst je omezen, vhodné i pro rodiče s dětmi, více informací a rezervace na telefonu: 773 870 890.

Zdroj: DENÍK/Petra Pášová