Do kina na dokument V síti

KDY: pátek 22. května od 19.30 hodin

KDE: kino Valmez, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné 100 korun

Znepokojivé téma v neméně znepokojivé době. Kino Valmez ve Velkém sále promítne v pátek od 19.30 hodin dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové zabývající se zneužíváním dětí na internetu. Tři herečky hrající dvanáctileté dívky, tři pokojíčky, deset dní a téměř dva a půl tisíce sexuálních predátorů číhajících na síti. Dokument, z kterého mrazí a který je třeba vidět. Cena vstupenky 100 korun.

Zdroj: Deník/repro

Výstava sochaře Jindřicha Zeithammla

KDY: pondělí - pátek (10.00-12.00; 13.00-17.00), sobota (11.00-14.00)

KDE: velký sál v Brillovce, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: Vstupné 20 korun, děti a studenti do 18 let zdarma



Pokud jste milovníci umění, pak byste rozhodně neměli zmeškat unikátní výstavu význačného sochaře a legendárního pedagoga AVU, Jindřicha Zeithammla. Ten vystavuje v rožnovské Brillovce až do 30. května. Budete moci zhlédnout autorův nejnovější soubor nástěnných objektů Obraz dne ve dvanácti variacích difuze. Expozice je tvořena také souborem betonových, železných a dřevěných sochařských objektů i dřevořezů na papíře.

Zdroj: TKA Rožnov

Vzhůru na Jurkovičovu rozhlednu

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: Karlův kopec, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné vstupné 40 korun, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma

Užijte si aktivní víkend a vyrazte s rodinou na Jurkovičovu rozhledna měřící 31 metrů. Ta vznikla podle původních nákresů architekta Dušana Jurkoviče, po němž je i pojmenována. Jurkovičovy náčrty rozhledny z roku 1896 si tehdy objednali členové turistického spolku z Valašského Meziříčí a rozhledna měla stát v obci Brňov. Kvůli chybějícím financím se však stavba tehdy nezrealizovala a musela si počkat ještě 116 let. Veřejnosti se tak proto poprvé otevřela 28. dubna roku 2012. Jurkovičovu rozhlednu stojící na Karlově kopci najdete v obci Rožnov pod Radhoštěm, přímo nad Valašským muzeem v přírodě.

Zdroj: archiv

Projděte si Zámecký park v Lešné

KDY: denně od 8 do 18 hodin

KDE: Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: 10 korun, snížené 5 korun



Pokud dáváte přednost klidným a příjemným procházkám, pak vyrazte do Zámeckého parku v Lešné. Ten je kompozičně i dendrologicky nejvýznamnějším parkem v okrese a rozkládá se na rozloze 7 hektarů. Můžete zde kromě odpočinku také obdivovat vznešený půvab kvetoucích keřů a krásu cizokrajných dřevin.

Zdroj: ilustrační

KAM VYRAZIT O VÍKENDU 29. - 31. KVĚTNA?

Druhé farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 30. května od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma



Nestihli jste zajít na Farmářské trhy, které se na Dolním náměstí ve Vsetíně konaly před 14 dny? Nezoufejte! Další trhy jsou tu. Budete zde moci nakoupit výsostně regionální produkty, květiny, ovoce, zeleninu a nasát skvělou atmosféru. Tak si v sobotu ráno přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, kde se uskuteční Farmářské trhy. Od 7 až do 11 hodin zde můžete nakopit čerstvé produkty. Pokud byste termín opět nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

S dětmi Kulíškovou naučnou stezkou

KDY: denně

KDE: začátek od Hotelu Pod Javorem u sjezdovky Horal, Velké Karlovice

ZA KOLIK: zdarma



Rádi trávíte víkendy aktivně a v přírodě? Vezměte tentokrát celou rodinu, turistická trasa - Kulíškova naučná stezka u Velkých Karlovic je ideální pro rodiny s dětmi. Trasu tvoří celkem 10 zastavení s interaktivními prvky, navíc při procházce bude děti provázet Kulíšek - vzácný druh sovy hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Je nejmenší sovou žijící u nás, velkou asi jako špaček. Stezka se line údolím Dynčák a okolo pastvin s ovcemi a její celková délka je 2,5 kilometru. Proto je vhodná i pro menší děti, i sportující děti na odrážedlech a sportovní kočárky. Terén je mírně kopcovitý.

Zdroj: archiv Resortu Valachy