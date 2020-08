Hurá na koncert Jazzhec & Vocal

K létu nepatří jen koupání a cestování, ale také skvělé koncerty. Zajděte na jeden takový s jazzovým laděním do Valmezu. Na I. nádvoří zámku Žerotínů vystoupí sedmičlenná kapela JazzHec & Vocal. Těšit se můžete na skvělou muziku i jazzový repertoár doplněný o jazzově zpracované písně Michaela Jacksona, Stinga, či Stevieho Wondera.

Výstava patchworkových přikrývek

KDY: pátek 14. – sobota 15. srpna, pátek (12.00 - 17.00), sobota (9.00 - 16.00)

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Patchwork - specifická textilní technika, která učarovala nejednomu z nás. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Přijďte si nakoupit nové látky, paličkované krajky nebo se jen kochat výstavou nádherných patchworkových přikrývek. Inspirace není nikdy dost.

Zdroj: Josef Beneš

1. ročník romsko-českého festivalu Společně

KDY: sobota 15. srpna od 11 hodin

KDE: Amfiteátr, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun, děti do 10 let mají vstup zdarma



Milujete romskou hudbu a kulturu? Pak si nenechte ujít v sobotu od 11 hodin první ročník festivalu Romsko – české kultury, hudby a tance. Ve Valašsko-meziříčském Amfiteátru vystoupí například Jan Bendig, Martina Balogová, kapely Jazzhec & Vocal, Noca, romské taneční soubory ze Vsetína a Ostravy a další skvělí zpěváci i tanečníci.

Templářské slavnosti ve Vsetíně

KDY: sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: zámek a hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 korun, vstup ve středověkém kostýmu zdarma



Šerm, lukostřelba, kejklířská show i workshop, ukázky dravců i pasování na rytíře. Takhle nabitý program slibují jubilejní 10. Templářské slavnosti, které se odehrají od 14 hodin na vsetínském zámku a hvězdárně. Na své si přijdou nejen děti, ale i jejich rodiče. Mimo jiné se těšte na skvělou středověkou kuchyni i guláš.

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Rožnovská rodinná výzva

KDY: 1. srpna – 30. září

KDE: Rožnov a okolí, vyzvednutí hrací karty v místním Informačním centru

ZA KOLIK: zdarma



Využijte nové letní soutěžní hry pro rodiny s dětmi i prarodiče. Cílem Rodinné výzvy je nabídnout rodinám ve městě aktivity a činnosti, při kterých si rodiny najdou čas sami na sebe a stráví společné chvíle aktivně, zábavně a hlavně venku v přírodě. Vyzvedněte si hrací kartičky v Informačním centru, nasbírejte pět razítek a odevzdejte zpět do IC, odměna vás nemine.

Rožnovské parní léto

KDY: sobota 15. srpna od 9.25

KDE: nádraží ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: plná cena lístku 70 korun, snížená za 40 korun



Svět parních lokomotiv učaroval nejen v dětství asi každému z nás, vezměte děti a vyrazte nevšední "parní" jízdou po železničních kolejích křižujících Valašsko, z Valašského Meziříčí se jede v 9.25 a v 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí se pak jede v 11.35 a v 15.27, více informací naleznete na webu visitroznov.cz

Zdroj: DENÍK/Alexandra Buršíková

IX. ročník "O pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm"

KDY: sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: městský park u jezírka za Společenským domem, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný



Sbor dobrovolných hasičů Tylovice všechny srdečně zve na pohárovou soutěž v požárním útoku. Soutěž proběhne dle pravidel Valašské hasičské ligy. Bohaté občerstvení zajištěno! Start prvního družstva ve 14.15. Přijďte podpořit soutěžící a užít si skvělou atmosféru.

Planetárium na zámku

KDY: neděle 16. a 23. srpna, ve 14. 15. 16 a 17 hodin

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené pak za 40, korun



Vydejte se na úchvatnou vizuální procházku vesmírem. V nedělním odpoledni ve 14, 15, 16 nebo v 17 hodin zavítejte do mobilního planetária (prostorné nafukovací kopule) na vsetínském zámku. Projekce bude doplněna také odborným komentářem. Kapacita planetária je omezena, proto přijďte zavčas. V ceně vstupného je i prohlídka přízemí zámku.

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Valašský komiks Martina Kubíka

KDY: pondělí – pátky od 8 hodin

KDE: chodby Městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte si prohlédnout novou výstavu do rožnovské městské knihovny. Její chodby budou vyzdobeny příběhy a ilustracemi Valašského Komiksu. Ten vznikl na motivy knihy Heleny Mičkalové – O čem si vyprávjajú Karlovjané. Autor komiksu Martin Kubík zpracoval příběhy do živých obrazů, které znázorňují nejen dějovou linku, ale jsou propracovány do nejmenších detailů a ukazují tak v plné kráse valašskou krajinu, architekturu, oděv a mnoho dalších zajímavostí.

XXIV. Memoriál Oldřicha Křivého v Karolince

KDY: sobota 15. srpna od 8.30

KDE: antukové hřiště za hotelem Sokol, Karolinka

ZA KOLIK: startovné pro týmy 600 korun



Přijďte si zahrát v sobotním dopoledni volejbal na tradiční volejbalový turnaj družstev Memoriálu Oldřicha Křivého, který se uskuteční na antukovém hřišti za hotelem Sokol. Přihlašovat můžete svá družstva přímo na místě nebo na Fb stránce: memorialoldrichakriveho. Startovné je 600 korun.

Zdroj: karolinka.cz