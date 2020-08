Koncert Straight Bananas

Protančete páteční večer. Hudební „divočina“ v podání, někdy tria, někdy quaretu či septetu, Straight Bananas vás nenechá chladnými. Skvělá atmosféra pod širým nebem. Tak neváhejte a dorazte se bavit.

Koncerty Justina Lavashe

KDY: pátek 7. srpna od 19 hodin, sobota 8. srpna od 17.30

KDE: pátek – před speciálkou Eno Il Negocio, Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm, sobota - na louce nad Zvonicí na Soláni

ZA KOLIK: vstupné 120 korun, nutná rezervace po telefonu ENO: 736 147 770, nebo na Zvonici: 571 644 027



Pokud chcete prožít opravdu jedinečný hudební virtuozitou probíjející zážitek, pak zavítejte na jeden z koncertů londýnského rodáka a kytaristy působícího v ČR, Justina Lavashe. Základem Lavashova stylu je klasická vybrnkávací technika, kterou však umělec mistrně mísí s prvky tanečního funky či naopak lyrické anebo dramatické balady. Na koncerty je nutné si telefonicky rezervovat místo kvůli omezenému počtu vstupenek.

Zdroj: Deník / Hana Josefová

Jezerné festiválek 2020

KDY: pátek 7. – sobota 8. srpna

KDE: Hospůdka v Jezerném, Velké Karlovice

ZA KOLIK: 90 korun/ den + noc



Pokud chce spojit přírodu, skvělé koncerty, jídlo i pití a přespat navíc na posečené louce pod hvězdami, pak zavítejte na první ročník Jezerného festiválku. Těšit se můžete na koncerty Kájovy kapely, Sépie z hor, Lucie Redlové, Reggay, Cémuršámur a dalších. Zázemí poskytne velký festivalový stan. Přespat ve stanech na louce můžete zcela zdarma.

Sportovní den Horní Bečvy

KDY: sobota 8. srpna od 12 hodin

KDE: areál TJ Sokol, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte v sobotním odpoledni prožít akční turnaj mezi údolími v kopané, beach volejbale, nohejbale či stolním tenise. Dorazte do areálu TJ Sokol Horní Bečva od 12 hodin soutěžit, a pokud se na to necítíte, alespoň účastníky turnaje podpořte sportovním pokřikem. Po celou dobu budou připraveny atrakce pro děti, skákací hrad i plno soutěží a her. Občerstvení na akci bude zajištěno.

Zdroj: Deník / Luboš Jeníček

Africká pohádka

KDY: sobota 8. srpna od 10 hodin

KDE: šindelový domeček na návsi, Prostřední Bečva

ZA KOLIK: neuvedeno



Odtrhněte své děti od tabletů a chytrých telefonů a zajděte s nimi na živé představení Africké pohádky v podání Divadla V Batohu. Děti i vy si užijete příběh plný dobrodružství plný afrických rytmů.

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 8. srpna od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce. Nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Spolektiv v Rožnově

KDY: neděle 9. srpna od 18 hodin

KDE: Hudební altán v městském parku, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přijďte si vychutnat jedinečný koncert pětičlenné českobudějovické kapely – Spolektiv. Pyšní se tím, že hrají a zpívají výhradně svou autorskou hudbu s použitím klasických kytar a dechových nástrojů. V jejich hudebním projevu se snoubí prvky folku, rocku, šansonu, ale i jazzu. Pro děti bude opět připraven hravý program od Montessori Klubka.

Cirk La Putyka ve Valmezu

KDY: neděle 9. srpna od 18 hodin

KDE: Amfiteátr, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupenky v předprodeji seženete za 250, na místě pak za 290 korun



Podvečer plný barev, smíchu, akrobatických kousků, úžasu a prosycený hypnotickými obrazy. To vše a mnohem více prožijete v nové inscenaci Kaleidoscope company Cirk La Putyka. Neváhejte a prožijte neděli od 18 hodin ve valašsko-meziříčském Amfiteátru zcela jinak. Inscenaci rozehraje a roztančí osm akrobatů, herců a tanečníků.

Zdroj: archiv Deníku

Co pamatují zubři v Zubří?

KDY: od 26. června do 31. srpna

KDE: 10 míst v Zubří

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Už vám dochází nápady a inspirace, jak zabavit své děti? Pak neváhejte a absolvujte spolu s nimi (cyklo)turistickou poznávací hru o zubrech. Hra začíná nedaleko místní vlakové zastávky u dřevěné sochy zubra. Celkem vypátráte deset míst, kde najdete postupně deset barevných zubrů, kteří vám pomohou vyplnit křížovku na hrací kartě. Komu se podaří tajenku vyluštit, určitě z muzea v Zubří neodejde s prázdnou.

Zašovjanka slaví 140 let

KDY: neděle 9. srpna od 15 hodin

KDE: náves, Zašová

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradice dechových hudeb je v české kotlině opravdu dlouhá. To dokazují i oslavy neuvěřitelných 140 let existence Zašovjanky, jedné z nejstarších a nejdéle působících dechových hudeb na Valašsku. Zavítejte v neděli s rodinou či přáteli od 15 hodin na náves v Zašové a vychutnejte si jejich koncert. Jako hosté vystoupí také Záhořané z Prostřední Bečvy. Vstupné na akci je dobrovolné.

Zdroj: web Zašovjanky