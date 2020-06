Vyrazte s celou rodinou v pátek od 18 hodin oslavit slunovrat na vsetínskou hvězdárnu. Program bude opravdu nabitý. Na děti budou čekat soutěžní stanoviště i výtvarná dílna. Dospělé určitě potěší beseda o bylinkách a léčivých účincích svatojánského kvítí s Vandou Vrlovou. Astroprojekce, pozorování Slunce, ale také zapálení svatojánské vatry a opékání špekáčků. To vše a mnohem víc již v pátek. Plné vstupné za 40 korun. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Zdroj: Jiří Koňařík, Muzeum regionu Valašsko

Koncert David Stypka & Bandjeez

KDY: pátek 19. června od 20 hodin

KDE: Caffe Bar Rosso Nero, Palackého 470, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 250 korun (rezervace vstupenky na telefonu 725 751 336)



Zpříjemněte si se svou drahou polovičkou páteční večer. Vyrazte na koncert Davida Stypky a Bandjeez, jejichž písněmi prosakuje směs folku, rocku a jazzu a skladby v sobě nesou osobní poselství. Zcela jistě na koncertě zazní oblíbené: Dobré ráno milá, Čaruj, Lovec, Dělám a další.

Zdroj: Archiv

Letní Halabala Warmup párty

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: Letní scéna I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční letní párty Halabala, skvělá muzika, vystoupí Spacet, Eff, Co_Ze3e, oslavte slunovrat tancem.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Cimbálová muzika Zaryš ve Slivovině

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Villa Rosenaw, Pivovarská 24, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné (rezervace na tel. 571 116 801)



Cimbálovka Zaryš zahraje na cimbál i housle, k tanci i poslechu, k tomu dobré jídlo i víno, užijte si krásný páteční večer.

Zdroj: Pod Černým

Fyzikální divadlo na Hvězdárně

KDY: sobota 20. června od 14 hodin

KDE: Hvězdárna, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 50 korun, snížené za 40 korun (nutní rezervace na tel. 571 611 928)



Akční sobotní odpoledne pro děti i dospělé, zjistíte, že existuje neviditelnost, pokusíte se roztančit mýdlové bubliny a přelévat plyn, sobota plná pokusů a zajímavostí.

Zdroj: Jiří Sejkora

Svatojánské povídání s Vandou Vrlovou

KDY: sobota 20. června od 16 hodin

KDE: Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 40 korun, snížené za 20 korun



Povídání o bylinkách s uznávanou valašskomeziříčskou rodačkou a bylinkářkou Vandou Vrlovou, tradice sběru bylin o Svatojánské noci, čeká vás i beseda o předkřesťanských svatojánských zvycích i o bylinách vztahujících se k nim.

Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Výtvarný workshop v Rožnově

KDY: sobota 20. června od 9 hodin

KDE: Centrum Zdravé já, Palackého 457, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 1500 korun/ kurz



Kreativně – relaxačně strávená sobota, malování vlastní mandaly, odhoďte konečně stres za hlavu, technika tečkování na plátně, pomůcky v ceně, kurz je nutné dopředu rezervovat, kurz vede Lucia Čapková z Dot Art Therapy, více informací na capkova.lucia@gmail.com.

Zdroj: archiv Centra Zdravého Já

Hrajeme si s ovčí vlnou

KDY: neděle 21. června od 9 hodin

KDE: Areál Památníku A. Strnadla, Nový Hrozenkov

ZA KOLIK: plné vstupné 30 korun, děti do 15 let zdarma



Jste tvůrčí a kreativní a rádi zkoušíte i nové věcia techniky? Pak doraztes dětmi v neděli od 9 hodin do areálu Památníku Antonína Strnadla. Zde si budete moci vyzkoušet praní, kramplování,

plstění a čuchrání ovčí vlny. Těšit se můžete i na zkoušku předení vlny na kolovratu nebo tkaní na tkalcovském stavu. Pro dobrou náladu navíc zahrají cimbálové muziky. Vstupné do celého areálu 30 korun, děti zdarma.

Zdroj: Deník / Josef Beneš

Koncert Evy Henychové

KDY: neděle 21. června od 16 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Oslavte svátek evropské hudby a slunovrat jedinečným koncertem, vystoupí kytaristka a zpěvačka v jedné osobě – Eva Henychová, při nepříznivém počasí se akce přesune do malého sálu Domu kultury.

Zdroj: Ota Nepilý

Vítání léta v Zašové

KDY: neděle 21. června od 16 hodin

KDE: Relaxační centrum Salza, Zašová 386

ZA KOLIK: více informací a rezervace na telefonu 774 332 200



Příjemně strávená neděle při koncertu Jana Fice, zároveň proběhne i vernisáž výstavy Kačenky + Rozárky + Evičky Andělská slavnost aneb Kam čert nemůže.

Zdroj: archiv

Týden s vůní levadule

KDY: pátek 12. - neděle 21. června (8.00-18.00)

KDE: Zahradní centrum pod kloboukem, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Fialová, voňavá a navíc léčivá, taková je levandule. Pokud jste si tuto úžasnou bylinku oblíbili nebo ji dokonce pěstujete na svých zahrádkách pak si nenechte od pátku ujít Týden s vůní levandule, který pořádá Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí. Nejenže si budete moci zakoupit sazenice nebo levandulovou kosmetiku a dekorace, ale také se v centru dozvíte, jak levanduli správně pěstovat a k čemu všemu se dá využít. Vstup volný.

Zdroj: archiv

Festival Rytmus v nás

KDY: pátek 19. – neděle 21. června

KDE: Brillovka, Studio Prana, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 1200,- celý festival / 690,- jednotlivé dny/ 290,- jednotlivé složky (více informací a rezervace: tereza@winkler.me)



Taneční terapie, přednášky, kouzlo bubnování, prolínat se bude hudba, slovo, pohyb, dotek, tanec, klid.