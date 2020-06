Fialová, voňavá a navíc léčivá, taková je levandule. Pokud jste si tuto úžasnou bylinku oblíbili nebo ji dokonce pěstujete na svých zahrádkách pak si nenechte od pátku ujít Týden s vůní levandule, který pořádá Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí. Nejenže si budete moci zakoupit sazenice nebo levandulovou kosmetiku a dekorace, ale také se v centru dozvíte, jak levanduli správně pěstovat a k čemu všemu se dá využít. Vstup volný.

Zdroj: archiv

Noc kostelů 2020

KDY: pátek 12. června

KDE: Francova Lhota, Kelč, Huslenky, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka, Vsetín, Prostřední Bečva, Hošťálková

ZA KOLIK: vstup volný (dobrovolné)



Tradiční červnovou akci nezhatil ani koronavirus, a tak na Valašsku můžete navštívit hned na deset kostelů v celém vsetínském okrese. Některé z kostelů mají již zveřejněný páteční program, který můžete detailněji prozkoumat na webové stránce Noc kostelů.



Zapojené kostely:

*Francova Lhota - kostel sv. Štěpána

*Hošťálková - kostel Českobratrské církve evangelické

*Huslenky - evangelický kostel

*Karolinka - kostel Panny Marie Karmelské

*Prostřední Bečva - filiální kostel sv. Zdislavy

*Rožnov pod Radhoštěm - kostel Všech svatých

*Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

*Kelč - kostel sv. Petra a Pavla; kostel sv. Kateřiny

*Kelč - Němetice - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Zdroj: Deník / Josef Beneš

Letní kino v Brillovce a koncert kapely Květy

KDY: pátek 12. června od 19.30 (od 18.00 otevřen bar)

KDE: terasa Brillovky, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné od 199 korun



Přijďte si užít páteční večer ve společnosti kvalitního filmu a skvělé muziky. Dorazte v pátek na terasu rožnovské Brillovky, kde od 19.30 zahraje brněnská alternativní kapela Květy. O dvě hodiny později, až padne tma pak ožije promítací plátno rusko-francouzským celovečerním snímkem Léto, který vás zavede zpět v čase do Leningradu začátku osmdesátých let. Vstupné na akci od 199 korun.

Zdroj: Fujaré

Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí

KDY: pátek od 8 do 15 hodin

KDE: náměstí ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Možnost nakoupit si regionální a domácí produkty, skvělá atmosféra, vůně a barvy, příjemně strávený pátek, tradice trhů již od roku 2011.

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota od 7 do 11 hodin

KDE: Dolní náměstí ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstup volný



Ddalší trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce, nasajte skvělou atmosféru, v sobotní ráno si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí, pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Kácení máje v Kněhyních

KDY: sobota od 17 hodin

KDE: areál SDH Kněhyně

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Přijďte se bavit v sobotním podvečeru do areálu SDH Kněhyních. Nenechte si ujít tradiční kácení májky. Mimoto se můžete těšit na nadupaný program v podobě nejrůznějších soutěží pro děti, ale i dospělé. Kdo vydrží do večera bude moct roztančit parket na diskotéce. Vstupné na akci stojí 50 korun. Neváhejte, vezměte celou rodinu a užijte si skvělou atmosféru s dobrým jídlem i pitím.

Kácení máje v Zašové

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: náves v Zašové

ZA KOLIK: vstup volný



Skvělá atmosféra, k tanci a poslechu bude hrát od 17 hodin kapela Nevím, posezení s občerstvením na výletišti od 14 hodin.

Zdroj: Zbyněk Čech

Šamanské léčení v Rožnově

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: Centrum Zdravé Já, Palackého 457, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 300 korun



Řízená léčebná meditace, práce s podvědomím a intuicí, léčení podvědomí a učení těla samo se uzdravovat, zapojení bubnu, informace na odevzdany@gmail.com, nebo na telefonu 777 561 316.

Zdroj: Ondřej Hruška

Po stopách skřítka Budičky

KDY: pátek od 9 hodin

KDE: sraz u myslivecké chaty v Krhové

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dopolední putování po stopách skřítka Budičky, start od myslivecké chaty v Krhové směrem ke studánce Jarošovka, start od 9 do 10 hodin, děti po cestě plní 7 úkolů, v cíli bude čekat odměna, vhodné pro rodiny s kočárky, účast potvrďte na e-mail: bariczova@domecekvalmez.cz.

Radegastův streetballový turnaj

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: sportoviště ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstup volný



Druhý ročník turnaje Radegastův streetball, přijďte podpořit mladé talenty, akce plná zábavy, soutěží a napětí.

Zdroj: archiv

O pohár starosty města Zubří

KDY: sobota od 8.30

KDE: antukové kurty Polyfunkčního centra Zubří

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte povzbudit nejlepší tenisty ze Zubří a okolí, skvělá sobotní akce již 8. ročníku tenisového turnaje, občerstvení zajištěno - párky v rohlíku, klobásy, steaky, čepované pivo, nealko.