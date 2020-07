Hasičský víkend

Členové sboru dobrovolných hasičů Velké Karlovice – Tísňavy pořádají v areálu své zbrojnice tradiční Hasičský víkend, zavítejte v jeho pátečním úvodu od 16 hodin podpořit dětské účastníky v soutěži Dětský železný hasič, od 21 hodin se pak těšte na noční soutěž TFA, v sobotu ve 21 hodin pak akce vyvrcholí soutěží dospělých v požárním útoku O valašský širák.

Zdroj: Marcel Bečvář

Knižní bazárek

KDY: pátek od 14 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: 15 korun



Sháníte nebo naopak chcete prodat či darovat knihu?, dorazte na tradiční knižní bazárek, výměna a prodej knih, k prodeji noste moderní aktuální tituly, případně literaturu v rámci povinné četby pro studenty, děti se zabaví při tvorbě záložek do knihy, součástí bude také Muzejní knižní kiosek.

Zdroj: MRV

Arakain Open air

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Amfiteátr v Zámeckém parku, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 395 korun



Koncert metalové skupiny Arakain, fanoušci se mohou těšit na průřez nejžádanějších songů z celé historie kapely, letní open-air akce, vstupenky v předprodejní síti TicketStream.

Zdroj: Miloš Šálek

S dětmi na horách

KDY: pátek od 9 do 18 hodin

KDE: Dětský letní park, Resort Bílá v Beskydech

ZA KOLIK: celodenní vstupné 320 korun – 1 dítě + 2 dospělí, 600 korun – 2 děti + 2 dospělí, sleva 20% pojištěncům VZP



Užijte si zábavný den plný her v Dětském letním parku na Bílé, kromě atrakcí, které park nabízí, si můžete v pátek užít i hravé vystoupení Jirky Hadaše s Maxipsem Fíkem a také animační program s instruktory.

Zdroj: web nabile.cz

Hudební večer s grilováním

KDY: pátek od 17.30

KDE: Camping Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: neuvedeno



Hudební večer, posezení u dobré muziky, grilování

Zdroj: Shutterstock

Cimbálovka Zaryš ve Slivovině

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Villa Rosenaw, Pivovarská 24, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, rezervace na tel.: 571 116 801



Hudební páteční večery s cimbálovkou, dobré jídlo i pití, skvělá atmosféra, páteční večery probíhají pravidelně až do konce prázdnin.

Zdroj: Pod Černým

Andělská Bystřička

KDY: sobota od 17 hodin

KDE: Areál letního kina, Bystřička

ZA KOLIK: Plné vstupné 200 korun, do 18 let 100 korun, děti do 6 let zdarma



Sobotní večer plný hudby, od 17 hodin vystoupí FCM RADEGAST - free cimbal music z Frenštátu pod Radhoštěm společně s romskými zpěvačkami Kačovými, v 18 hodin pak zazní šansonový recitál Kateřiny Mrlinové v doprovodu jazzových instrumentalistů, v 19 hodin je vystřídá Ptakustik - rožnovsko - ostravský pódiový projekt Tomáše Ptáčka, ve 21 hodin si vychutnáte Docuku - valašskomeziříčský folklorbeat ve speciálním programu s novým členem a hostující zpěvačkou Ivankou Kandračovou.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Letní dobrodružství v muzeu

KDY: od středy 1. července do neděle 30. srpna

KDE: Muzeum regionu Valašsko (vsetínská hvězdárna a zámek, zámek v Lešné u Valašského Meziříčí)

ZA KOLIK: 20 Kč k platné vstupence



Užijte si dobrodružné léto, objevujte ukryté poklady ve třech objektech Muzea regionu Valašsko, ve vsetínském zámku, hvězdárně i zámku Lešná u Valašského Meziříčí, poklady jsou ukryty ve všech objektech, pokud do konce prázdnin objevíte všechny, můžete se těšit na bonus v podobě pamětní mince, hrací list k pokladovce získáte v kterémkoli z objektů Muzea regionu Valašsko.

Zdroj: archiv MuRV

Sklářský den v Muzeu

KDY: pondělí 6. července

KDE: Mlýnská dolina ve Valašském muzeu v Přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 80 korun, děti do 15 let za 40 korun.



Netradičně strávené sváteční pondělí ve Valašském muzeu přírody, technika foukaného skla a sklářské umění se bude předvádět v Mlýnské doliny ve Valašském muzeu přírody v Rožnově, celý den se bude točit okolo skla a sklářského řemesla, práce mistrů sklářů i s ukázkami sklářské práce na venkovní peci.

Zdroj: Josef Beneš

Léto na hvězdárně Vsetín

KDY: od středy 1. července do pondělí 31. srpna

KDE: Hvězdárna Vsetín

ZA KOLIK: Plné vstupné 50 korun, mládež 40 korun, děti do 6 let zdarma



Denní i večerní programy, denní vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin, večerní pak od 21 hodin, připraveny jsou exkurze po vybraných pracovištích hvězdárny, prohlídka Ballnerovy hvězdárny z roku 1929, seznámení se s dalekohledem a mnoho dalšího.

Zdroj: ilustrační