Další farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 19. září od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný

Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce. Nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Bluesový koncert

KDY: neděle 20. září od 19.30

KDE: Malá scéna za oponou, KZ Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 190, v předprodeji 170 korun



Proč si v nedělním večeru nezpříjemnit poslední chvíle víkendu a nezajít na jedinečný bluesový koncert Marek McCarrona Motyky & Risiek Rico Rajca? Koncert nahrazuje původně avizované vystoupení kapely Demian Band. Koncert se uskuteční, každý návštěvník bude mít své místo na sezení. Nezapomeňte si roušky.

Běh rodným krajem Emila Zátopka

KDY: sobota 19. září od 11 hodin (prezentace od 8 do 10.30 v ZŠ dr. Milady Horákové v Kopřivnici asi 100 m od startu)

KDE: start od Technického muzea v Kopřivnici

ZA KOLIK: startovné 250 korun



Milujete běhání? Pak neváhejte a zúčastněte se běhu rodným krajem Emila Zátopka, který je věnován odkazu tohoto slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století. Trasa závodu povede přes Kopřivnici – Štramberk – Ženklavu – Veřovice – sedlo nad pramenem Jičínky – Rožnov pod Radhoštěm, kde je cílem Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě. Součástí je také běh pro děti – Běh dětí Kopřivnicí, který startuje již v 9 hodin v Kopřivnici a startovné činí 20 korun. Na programu je i tradiční Lidový běh pro širokou veřejnost. Více na webu beh-roznov.koprivnice.org.

Zdroj: Deník/ Michal Mikulenka

Ukončení sezony na cyklostezce Bečva

KDY: sobota 19. září od 9 hodin

KDE: sraz v 9.00 u infocentra na II. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí (odtud cyklobusem do Vsetína a Halenkova), v 9.30 registrace ve Vsetíně (Ohrada U Splavu), Halenkov

ZA KOLIK: vstup volný



Neseďte o víkendu doma, ale užijte si sobotní den ze sedla svého bicyklu. Přijďte se rozloučit s letošní cyklistickou sezonou na cyklostezce Bečva. Startuje se z Valašského Meziříčí a Vsetína směr Halenkov. Z Halenkova pojede cyklobus do Vsetína a Valašského Meziříčí. Cyklobus počká ve Vsetíně na cyklisty, kteří se vydají z Halenkova na kole. Rezervace cyklobusu nutná na tel. čísle 571 674 339. Na akci nebude chybět tombola a skákací hrad pro děti. Na startu dostanou všichni cyklisté drobný cyklodárek.

II. Koloběžka cup Pustevny

KDY: neděle 20. září od 10 hodin

KDE: Pustevny, Beskydy

ZA KOLIK: startovné na místě za dospělého 400, za dítě 200 korun



Přijďte si v nedělním dni zasportovat a podpořit handicapované. Dorazte s rodinou do Pusteven na Koloběžka Cup, který je již druhým ročníkem ze série charitativních koloběžkových závodů pod vedením valašského rodáka Jana Mazocha. Stejně jako loni bude výtěžek věnován dvěma tělesně postiženým dětem z regionu. Těšit se můžete na nabitý program plný závodění, zábavy a nových zážitků. Trasy na 200, 1 000 a 2 000 metrů jsou vedeny po pevné betonové či asfaltové ploše po silnici Knížecí. Registrace online na coolobezka.cz nebo poté na místě.

Zdroj: archiv pořadatelů Lapos Koloběžka cup 2019

Slavnostní setkání u stromu míru

KDY: neděle 20. září od 15 hodin

KDE: vedle místního obecního úřadu, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstup volný



Zavítejte na Horní Bečvu a zúčastněte se slavnostního setkání u příležitosti dne míru OSN a 10. výročí vysazení stromu míru. Slavnost zahájí dechovka Horňané, vystoupí i dětský sbor Skřivani a nebude chybět ani slavnostní projev starosty obce, Rudolfa Bernáta. Zakončení oslav se poté přesune do sokolovny, kde bude program pokračovat vystoupením Marcely a Romana Mandových.

Farmářský den aneb Cesty ke kořenům

KDY: neděle 20. září od 10 hodin

KDE: Valašské ekocentrum, v bývalých kasárnách, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, startovné na stezku řemesel 40 korun



Přijďte si v nedělním dnu připomenout, co uměli naši staříčci a stařenky. Dorazte spolu s dětmi na Farmářský den do Valašského ekocentra a vyzkoušejte si mlátit obilí cepem nebo moštovat jablka či šlapat zelí a stloukat máslo. Ve 13 hodin zaděláte těsto a upečete si kváskový chléb ve venkovní peci. K poslechu zahraje cimbálová muzika Polajka. Přijďte si připomenout tradice.

Zdroj: Josef Beneš

Loučení s létem

KDY: neděle 20. září od 16 hodin

KDE: relaxační centrum Salza, Zašová

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pomalu přichází podzim a babímu léto zanedlouho odzvoní. Rozlučte se v neděli stylově s létem a zaposlouchejte se do skvělé muziky Petra Vořešáka, Simony Lučkaničové a Starýho Pařezu. Během akce proběhne také vernisáž výstavy fotografií Ireny Rauchmanové. Tak dorazte.

Dny evropského dědictví stále pokračují

KDY: sobota 19. – neděle 20. září, vždy od 13 do 17 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma



V rámci Dnů evropského dědictví nepromeškejte možnost zdarma navštívit o víkendu historickou expozici v 1. patře zámku Žerotínů, a to od 13 do 17 hodin. Kompletní přehled akcí a volných vstupů najdete v přiloženém odkazu: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/.

Zdroj: DENÍK/Milena Marešová