Legenda jazzu, Laco Déczi! Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř původem ze Slovenska, nyní žijící v USA, vystoupí v Luhačovicích!Celula New York je jazzová kapela působící v New Yorku a jeho okolí. Frontman kapely Laco Déczi patří k celosvětově uznávaným trumpetistům a skladatelům. Je žákem slavného Carmella Jonese. Hrál s vynikajícími světovými muzikanty, jako jsou napřiklad Junior Cook, Bill Watrous, Dave Weckl a Elvin Jones. Celula New York nabízí pod vedením Laca Décziho uskupení vynikajících muzikantů, z nichž každý má svá vlastní úspěšná koncertní uskupení.

Český jazzový trumpetista Laco DécziZdroj: Deník / Karel Pech

Masters of Rock

KDY: do neděle 10. července

KDE: areál likérky R. Jelínek, Razov 472, Vizovice



Největší rockmetalová událost v České republice, pořádaná ve Vizovicích u Zlína osstartovala!

PROGRAM FESTIVALU:

Čtvrtek 7. července

12:00 – 12:45 Fleret

13:00 – 13:50 Sebastien

14:00 – 14:50 Mister Misery

15:05 – 16:05 Blues Pill

16:25 – 17:25 Beyond The Black

17:45 – 18:45 Amorphis

19:10 – 20:20 Citron

20:50 – 22:10 Lordi

22:50 – 00:20 Heaven Shall Burn

00:50 – 02:00 Sepultura

Pátek 8. července

10:00 – 10:45 Forrest Jump

10:55 – 11:45 Amalgama

12:00 – 12:45 Neonfly

13:05 – 13:50 Spoil Engine

14:00 – 14:50 Black Sonic Pearls

15:05 – 16:05 Nothgard

16:25 – 17:25 Shakra

17:45 – 18:45 Pink Cream 69

19:10 – 20:20 Beast in Black

20:50 – 22:10 The Dead Daisies

22:50 – 00:20 Lacuna Coil

Sobota 9. července

11:35 – 12:25 Nervosa

12:40 – 13:30 Trollfest

13:45 – 14:35 Civil War

14:50 – 15:50 Death Angel

16:05 – 17:15 High On Fire

17:35 – 18:45 Axxis

19:05 – 20:15 Alestorm

20:45 – 22:00 Gotthard

22:30 – 00:00 Judas Priest

Neděle 10. července

10:00 – 10:45 Gate Crasher

10:55 – 11:45 Shiraz Lane

12:00 – 12:50 Long Distance Calling

13:05 – 13:55 Arakain

14:15 – 15:15 Visions of Atlantis + filharmonie

15:35 – 16:35 Orden Ogan

16:55 – 18:10 Kataklysm

18:55 – 20:10 Exodus

20:40 – 22:00 Testament

22:30 – 24:00 Nightwish

Výstava zbraní - 700 let Zlína

KDY: sobota 9. července od 9 do 19 hodin

KDE: Loukách nad Dřevnicí

Jiří Macenauer a spolek Von Macenau zve na výstavu zbraní. Můžete zhlédnout zbraně chladné i palné, historické i novodobé, také příslušenství ke zbraním a zbroje, nebo vojenské tábory. Akce se uskuteční v Loukách nad Dřevnicí, vedle mostu přes řeku Dřevnici na levé straně.

Gaia

KDY: v neděli 10. července od 16.30 hodin

KDE: park Komenského, Zlín



Otrokovicko-zlínská kapela Gaia byla založena roku 1992 a od začátku se orientuje na vlastní rockovou tvorbu, několikrát nahrávala ve studiích a vydala CD Zbylo jen málo a Ohlédnutí. Nejnovější album s názvem Druhá Múza s osmi autorskými skladbami nahráli její členové ve Studiu BiteHazard.



Kapela GAIA. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv kapely GAIA

KROMĚŘÍŽSKO

Tajemství staré Kroměříže

KDY: v pátek 8. července od 18 hodin

KDE: Velké náměstí, Kroměříž

ZA KOLIK: 80 korun, děti a senioři 60 korun

Prohlídky města s průvodci v historických kostýmech. Komentovaná procházka zákoutími a pamětihodnostmi města zahájí v 18 hodin u kašny na Velkém náměstí.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Daniela Zedníčková

Hravá věda

KDY: od úterý do neděle od 9 do 17 hodin až do 28. srpna

KDE: zámek Holešov

ZA KOLIK: 140 korun, snížené 90 korun, rodinné 420 korun



Hravá věda nabízí hru, zábavu i ponaučení, zahrnuje dvaadvacet exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Hlavní myšlenkou výstavy je podnítit zájem zejména mladé generace o technické obory a v duchu Komenského hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost.

Kroměříž na dobrou noc

KDY: v pátek 8. a v sobotu 9. července od 21.30 hodin

KDE: Velké náměstí, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Zpříjemnit letní večery, připomenout dávno zaniklé povolání, pomoci vnímat plynutí času na sklonku dne i popřát lidem dobrou noc. S těmito cíli se o letních prázdninách stejně jako v minulých dvou letech vydá do kroměřížských ulic ponocný. A hned dva. Počínaje 1. červencem totiž bude každý prázdninový páteční a sobotní večer na Velkém náměstí k vidění strážcem doprovázený trumpetista, který fanfárami symbolicky ohlásí hodinu nočního klidu. Pravidelnou páteční a sobotní obchůzku skupina zahájí přibližně v 21.40 hodin fanfárou na balkonu radnice a odtud se vydá na prohlídku Velkého náměstí. Zhruba po dvaceti minutách se vrátí zpátky k radnici a těsně před desátou hodinou večerní se rozloučí například vybranou skladbou z kroměřížského zámeckého hudebního archivu.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

No Name, Street69 a Akustyk

KDY: v pátek 8. července od 18.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

AkuStyk je kapela, která hraje pop-rock tak trochu jinak. Návštěvníků se předvede na Rotor Stage od 18.30. V 19 hodin je na Česká zbrojovka Stage vystřídá poprocková kapela Street69 ze Zlína. Od 21 hodin to v srdci Uherského Hradiště rozbalí milovaní slovenští bratia No Name!

NoName.Zdroj: Miloš Šálek

Řemeslné léto

KDY: v sobotu 9. a v neděli 10. července od 10 do 18 hodin

KDE: Skanzen Rochus, Uherské Hradiště



Během červencových a srpnových víkendů se v usedlostech skanzenu Rochus zabydlí vybraný řemeslník nebo rukodělný tvůrce, který během prohlídky skanzenem návštěvníky zasvětí do svého umění. Ti se tak můžou těšit nejen na naše průvodce, krásy skanzenu, výhledy do krajiny a zvířata, ale také na ukázky tradiční řemeslné a rukodělné výroby s jednotlivými řemeslníky. V červenci se potkáte třeba s košíkářem, krasličářkou nebo obuvníkem, pozorovat tvorbu cifrování na krojích nebo se dozvědět víc o předení na kolovratu a tkaní na karetkách.

Když se zhasne

KDY: Kafe uprostřed, Uherské Hradiště

KDE: v pátek 8. července ve 20 hodin

David Macháček a jeho Divadlo Dondi pro fanoušky divadla připravilo novou inscenaci s názvem Když se zhasne - komedii s písničkou.

VSETÍNSKO

Hejův nožík

KDY: v sobotu 9. července od 9 do 17 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 120 korun, rodinné vstupné 300 korun

S odstupem čtyř let přivítá Valašské muzeum v přírodě mistry řezbáře na 22. ročníku programu Hejův nožík. Svou účast přislíbily dvě desítky předvádějících, většina z nich k nám jezdí pravidelně již několik let. Cestu k řezbářství si našli sami, většinou bez odborného školení. Šíře jejich tvorby je až neuvěřitelná – od náboženských motivů přes nástěnné reliéfy s různorodou tématikou, ovečky a jiná zvířátka k píšťalkám, nádobí či např. šperkům. Od mnohdy nadživotní velikosti po drobnost. Atmosféru v areálu budou po celý den zpříjemňovat cimbálová muzika Bendő a cimbálová muzika Valašského souboru písní a tanců Radhošť.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Tak Jinak festival

KDY: v pátek 8., v sobotu 9. a v neděli 10. července

KDE: Sokol, Valašské Meziřící



Tak jinak festival, to jsou tři letní dny, vnitřní a letní venkovní stage, více než 25 účinkujících, divadlo, 3 koncerty, přednášky, besedy, workshopy, projekce filmů, jóga, tanec, intuitivní hry, dobré a zdravé jídlo, prodejní stánky a mnoho dalšího. Na festivalu vystoupí: Pjér la Šé'z s kapelou Dopyjem a pudem, Igor Chaun, Sandra Pogodová, Vendula Šmídke Kociánová - labužnice života, Léčivé divadlo Gabriela Filippi: Terapie rodinou, Terez Wrau, Jan Rak, lékař Milan Hrabánek z Holos Centra, Marek Jelínek a Dominika Trojanová z Hovorů ze země, Viliam Poltikovič, Marie Tilšarová a Kdo jsme my, Petr Zajac alias Petr SpaceDrummer, Leona Hrnková a Tomáš Kybalion Minařík, Standa Klapuch, Martha Gadula Papafoti a David, Milan Zdvorilý - Singing Steel, Marie Dohnalová - Vesmírný poutník, Marcela Berith, Tereza Winklerová - Studio Prana Rožnov, Zuzana Chýlek Váchová i Alexej Byček.

Skřítek Zubykaz

KDY: v sobotu 9. července od 10 hodin

KDE: zámek Žerotínu, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Truhlík a Truhlička mají moc rádi sladké (jako ostatně skoro každý), ale Truhlík to s oslazením života občas přehání. A navíc si občas ani večer, občas ani ráno a občas ani večer ani ráno nevyčistí zuby. A z občas, se pomalu ale jistě stává často. Truhlička si s ním neví rady. Naštěstí, na pomoc jí přijde skřítek Zubykaz. Pohádka o tom, že osladit si život je fajn, ale s ničím by se to nemělo přehánět.