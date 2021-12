Vyrobte si drátěné vánoční ozdoby ve Zlíně

KDY: v sobotu 4. prosince od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, děti a senioři 39 Kč, rodinné 129 Kč

Blíží se nám období Vánoc, se kterými se nepostradatelně pojí ozdobený vánoční stromeček. Přijďte si do muzea vyrobit kolekci drátěných ozdob na stromeček. Inspirací vám může být výstava o slovenských drátenících NOMÁDI EVROPY. Vhodné pro děti od 6 let a dospělé. Akce se koná v 1. podlaží budovy 14.

Benefičák pro Moravu

KDY: od soboty 4. prosince 2021 do 3. ledna 2022

KDE: Městské divadlo Zlín

Benefiční výstava autentických fotografií od obyvatel obcí postižených tornádem na jihu Moravy. K vidění bude také vrak automobilu zničený na místě přírodním živlem a objekt zlínského výtvarníka Lubomíra Jarcovjáka vytvořený ze sutin poničených domů. Výstavu pořádá skupina dobrovolníků, která v zasažených obcích pomáhala, a proto se rozhodla pomoci ještě tímto způsobem.

Vernisáž výstavy proběhne dne 4. prosince od 17 hodin ve foyer Městského divadla Zlín před představením hry Osobní poplach. Vystoupí zde dětský pěvecký sbor Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Hosty pak budou dobrovolníci, kteří v obcích pomáhají s opravami už od prvních dní po katastrofě. Vybrané peníze budou pod notářským dohledem spočítány, a pak se rozdělí potřebným přes fond Pár kapek v moři spravovaný zlínskou účetní kanceláří ADUZ.

Drátěné ozdoby. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Velká výstava modelů aut ve Zlíně

KDY: do 30. ledna 2022, úterý až neděle od 10 do do 17 hodin

KDE: Filmový uzel Zlín

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč, senioři 120 Kč, děti, studenti 100 Kč

Výstava téměř dvou set modelů aut v měřítku 1/18, fenomén sběratelství a mnoho zajímavostí ze světa automobilů. Některé osobní automobily dokáží jet rychlostí přes 400 km/h, některé stojí svého majitele více než miliardu korun a některých bylo vyrobeno přes 21 milionů kusů. Nejen tyhle skvosty, ale i další modely aut si můžete prohlédnout na nově otevřené výstavě ve Filmovém Uzlu Zlín.

Velká výstava modelů aut.Zdroj: Deník/repro

Zlínské salony 1936-1948

KDY: do 16. ledna od 10 do 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 korun

Výstava reflektuje 85. výročí od uspořádání I. jarního zlínského salonu. Věnuje se historii tohoto fenoménu již od prvních ročníků, během nichž pořadatelé hledali možnosti, jak tento výstavní formát uchopit v prostředí moderního města, jehož hnacím motorem byl průmyslový podnik Baťa. Dále se zaměřuje na vývoj v průběhu válečných let, kdy tato každoroční přehlídka soudobého umění získala důstojnější výstavní podobu díky novému architektonickému řešení navrženému architektem Janem Vaňkem. Stala se také významným počinem v počátcích zlínského průmyslového designu, kdy byl na půdě V. Zlínského salonu, takřka navzdory době, poprvé veřejnosti průkopnicky představen návrh obráběcího stroje – revolverový soustruh vytvořený ve spolupráci nově založené Školy umění a baťovských strojíren.

Závěrečná část představuje poválečný vývoj, během něhož se v letech 1947 a 1948 nakrátko znovu oživila myšlenka salonů prostřednictvím přehlídek v tehdejším Domě umění.

Kroměřížsko

Mikulášská nadílka v Hlinsku pod Hostýnem

KDY: v neděli 5. prosince od 16 hodin

KDE: Na Žebračce v Hlinsku pod Hostýnem

Návštěvu Mikuláše čerta a anděla si mohou přijít užít všichni velcí i malí. Kromě tradiční mikulášské nadílky se mohou zájemci zapojit i do společného zdobení vánočního stromku.

Tranzan – hudba o životě a smrti

KDY: v sobotu 4. prosince od 16 hodin

KDE: Mozaika - vzdělávací a volnočasové centrum, Lutopecny u Kroměříže

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč



Hudební skupina Tranzan společně tvoří od roku 2014. I přes výlety do různých forem a stylů je jejím domovem píseň. Silná vědomá sdělení, zpěv sdílený s publikem, divoké taneční rytmy, meditační klid - to jsou prameny, které se spojují v jedinou řeku lásky a vděčnosti. Písně, které skrze Tranzan proudí, jsou čistou oslavou radosti ze života. Nechybí tedy u zrození, svatby, smrti, obřadů věnovaných živlům, ročním obdobím či oslavy právě této chvíle. Ponořte se do tohoto proudu a nechte se unášet. Vše, co se na této cestě bude dít, je v pořádku.

Mikuláš

KDY: v sobotu 4. prosince od 10 do 19 hodin

KDE: Dětský svět v Kroměříži



Na mikulášskou nadílku v Dětském světě se mohou těšit všechny děti, ale také rodiče, kteří každý rok řeší problém s návštěvou Mikuláše. O víkendu Dětský svět navštíví Mikuláš s čerty a anděly. Po celý víkend bude probíhat také výtvarná dílnička, a to vždy od 13 hodin.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Otevřené dílny ve Starém Městě

KDY: v sobotu 4. prosince od 8 hodin

KDE: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město



Nevíte, co s dětmi v sobotu? Chcete si společně vyrobit třeba autíčko? Nebo jojo? Krmítko? Pak zavítejte do dílen Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, které jsou v Uherském Hradišti. Čekat na vás budou mistři odborného výcviku a učitelé, kteří vám a vašim dětem pomohou vyrobit si něco ze dřeva. Vaše dítě tak může dát zajímavý vánoční dárek třeba babičce nebo dědečkovi. A že nemáte děti a chcete si něco vyrobit? To nevadí, přijďte také.

Komentované prohlídky skanzenu Rochus

KDY: v sobotu 4. a v neděli 5. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: skanzen Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, děti 60 korun

Odskočte si z předvánočního shonu do prostých obydlí našich babiček a dědů, kteří vnímali advent jako dobu příprav na Vánoce, dobu zklidnění a rozjímání. Většinu času trávili se svými blízkými a věnovali se přípravě na nový rok, sbírali síly a bilancovali. Druhý adventní víkend si připomeneme (některé už zapomenuté) zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc. Nebude chybět obchůzka svatého Mikuláše s družinou nebo tajemné Lucky. Na tematické komentované prohlídky s průvodci je nutné se předem objednat na telefonním čísle 732 591 112.

Tělové svíce

KDY: v sobotu 4. prosince od 10 hodin

KDE: Diakonie v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 800 Kč



Pojďme se společně setkat a zastavit se v předvánočním čase na tomto obohacujícím workshopu. Naučíte se zde, jak si „nakopnout“ vnitřní orgány jako jsou játra, ledviny, jak ošetřit zatuhliny těla, jak rozproudit energii v kloubech a „donutit“ lymfu, aby správně proudila, jak započít detoxikační proces. Tělové léčebné svíce představují velmi účinnou léčebnou metodu přírodní léčby. Jsou inspirované starými Kelty, Slovany a našimi babičkami. Ti využívali kůru stromů a listy léčivých bylin. Dnešní tělové svíce jsou z přírodního včelího vosku. Workshop je sestaven tak, abychom mohli ošetřit sebe i jiné. Je proto určen jak pro laickou veřejnost, tak pro terapeuty a maséry, vlastně pro všechny, kdo mají touhu se učit novým metodám pomoci sobě i ostatním. V ceně workshopu je orgánová mapa, 2 tělové svíce, káva, čaj, malé občerstvení.

Vánoční výstava v Jalubí

KDY: každý den, i v sobotu a neděli, od 8 do 17 hodin. Výstava potrvá do 19. prosince

KDE: obchodní dům Jednota v Jalubí

Přijďte se podívat na vánoční prodejní výstavu nazvanou Pohádkové vánoce do Jalubí. Můžete obdivovat postavy v životní velikosti z ruské pohádky Mrazík. Celá výstava je vyzdobena vánočními stromky, svátečním prostíráním stolů a nejrůznějšími ozdobami a dárky, které si můžete zakoupit. Jsou to třeba věnečky, přírodní mýdla, svíčky, sněhuláci a dekorace pro děti, prostírání a další zboží.

Vánoční výstava v Jalubí.Zdroj: Jarmila Vráblová

Valašsko

Neběhej s nůžkama v ruce

KDY: v sobotu 4. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě ve Vsetíně



Mnoha cenami ověnčená komedie amerického autora Michaela McKeevera, kterou herci Divadla v Lidovém domě uvedli v premiéru 14. února 2020, vás zavede do zapadlého motelu uprostřed pouště. V něm se snaží napsat svůj vlastní životopis redaktor Charlie Cox, doprovázený poněkud záhadným parťákem Wallym. Ač se zdá, že v poloprázdném motelu je předem vše jasně dané, opak je pravdou - někdy stačí málo a obyvatelé motelu i jeho návštěvníci se nestačí divit.

Lada Semecká – Kaligrafie zvuku

KDY: do 21. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 20 korun

Lada Semecká svoji tvorbu hluboce prožívá, ale současně pracuje systematicky. Vlastnosti materiálu ověřuje ve vztahu k přírodním živlům a zkoumá základní působení jejich sil. Proto v jejich dílech vnímáme řád, logickou následnost a osobní blízkost a cit současně. Ve svém díle reflektuje rovnováhu síly a křehkosti přírody. Do materiálu tluče, rozvibrovává ho, přetavuje. Pokouší jeho hraniční mechanické i tvarové možnosti. Přesto však vytváří díla, jejichž vnímání si žádá určitou duševní vyrovnanost a vede k meditativnímu přístupu.

Rosie Wade a Jam Club Reunion

KDY: Přístav ve Valašském Meziříčí

KDE: v sobotu 4. prosince od 20 hodin



Dvojkoncert zkušené zpěvačky z Holešova, která představí svůj studiový debut a meziříčské bluesrockové formace po dvouleté odmlce.

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí zve na Vánoční výstavu

KDY: do 19. prosince

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Kouzlem blížících se Vánoc ožívá od neděle 28. listopadu zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Historické interiéry památky pod správou Muzea regionu Valašsko rozzáří tradiční výstava Vánoce na zámku, která potrvá do neděle 19. prosince. „V lovecké hale budou ozdoby s motivy lesní zvěře a šišek. Knihovnu ovládne romantická nálada, kterou navodí krásné červené baňky ve tvaru srdce. Největší zážitek však návštěvníky čeká v bílém sále, kde od štukového stropu splývají sloupy třpytivých baněk a celá místnost doslova září,“ nastínila kurátorka výstavy Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

Vánoční výstava v Jalubí.Zdroj: Jarmila Vráblová

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.