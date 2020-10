Další farmářské trhy ve Vsetíně

Další trhy jsou tu, nakupte si výsostně regionální produkty, květiny, zeleninu a ovoce. Nasajte skvělou atmosféru, v sobotním ránu si přivstaňte a vyrazte s celou rodinou na vsetínské Dolní náměstí. Pokud byste termín nestihli, nesmutněte, trhy se tu budou konat každou druhou sobotu a to až do října.

Přijďte zjistit, Jak Kašpárek zachránil pohádkovou říši

KDY: sobota 3. října od 10 hodin

KDE: podkroví Městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 30 korun



Milují vaše děti loutkové divadlo? Pak neváhejte a vydejte se spolu s nimi v sobotním dopoledni zjistit, Jak Kašpárek zachránil pohádkou říši. Užijte si premiéru nového loutkového představení divadélka ROLO.

Zdroj: archiv zámku Lešná

Retrokomedie Drcla loktem vo kredenc rozproudí vaše bránice

KDY: neděle 4. října od 19 hodin

KDE: kulturní dům, Zašová

ZA KOLIK: vstupné 100 – 120 korun v předprodeji, na místě 150 korun



Zahoďte stres a přijďte potěšit smíchem svou bránici. V nedělním večeru si užijte retrokomedii Drcla loktem vo kredenc. Jedná se o humorně laděný příběh s kriminální zápletkou odehrávající se ve druhé polovině 70. let. Hlavními hrdinkami jsou dvě uklízečky pracující v závodě na termixy.

Koncert JMO ve Valmezu

KDY: neděle 4. října od 19.30 hodin

KDE: Velký sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 170, na místě pak 190 korun



Zpestřete si nedělní večer před vstupem do dalšího pracovního týdne. Užijte si a vychutnejte jedinečný koncert mezinárodního tria umělců: Jana Galega Brönnimanna – Moussa Cissokheho – Omriho Hasona, kteří proplouvají na muzikálních vlnách mezi tradiční a moderní hudbou Afriky a Evropy. Šumivé tóny kory se proplétají s melodiemi basklarinetu a rytmus určují orientální perkuse. Přijďte se zaposlouchat a zažít to na vlastní uši.

Zdroj: z webu KZ Valmez

Fotbalové utkání v Prostřední Bečvě

KDY: neděle 4. října od 15 hodin

KDE: hřiště TJ Sokol, Prostřední Bečva

ZA KOLIK: vstup volný



Přijďte v nedělním odpoledni fandit svému fotbalovému klubu na fotbalové utkání mezi Prostřední Bečvou a Brumovem B. Plíce plné vzduchu se budou hodit na povzbuzování hráčů. Vytvořte jim skvělou atmosféru a zaplněnou tribunu.

Vzhůru na pohádku o vodníku Česílkovi

KDY: sobota 3. října od 16 hodin

KDE: Velký sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 130 korun



Odtrhněte své děti od tabletu a vymožeností doby a zajděte s nimi na divadelní pohádku o vodníku Česílkovi, jehož nerozlučným kamarádem je kapr Osmikiláček a Rusalka, na kterou si dělá zálusk Knížepán. Jak to celé dopadne, zjistíte na představení zlínského Divadla Scéna.

Zdroj: z webu KZ Valmez

Veřejné bruslení je zpět

KDY: pátek 2. října (19.00 – 20.30), sobota 3. října (14.15 – 15.45; 20.00 – 21.30), neděle 4. října (16.00 – 17.30)

KDE: zimní stadion v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: neuvedeno



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu.

Výstava fotografií hub Jiřího Nováka

KDY: denně kromě pondělí do 20. prosince (od 9 do 17 hodin, mimo pondělky)

KDE: chodby zámku, Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 30, snížené 25 korun



Co Čech, to houbař. Houbaření je v nás silně zakořeněno a podlehnout po nalezení výstavního křemenáče či hříbka, je opravdu jednoduché. Pojďte se kochat houbami na unikátních fotografiích amatérského mykologa Jiřího Nováka. Výstava potrvá na chodbách lešenského zámku až do 20. prosince. K vidění jsou vzácné i běžné druhy hub rostoucí na jaře a začátku léta. Fotografie jsou malou předochutnávkou blížící se výstavy živých hub, která na zámku Lešná u Valašského Meziříčí proběhne od 5. do 11. října.

Zdroj: Dana Křenková

Nová výstava o nevítaných návštěvních na zámku Vsetín

KDY: do neděle 15. listopadu (denně od 9 do 17 hodin, mimo pondělky)

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 a 15 korun



Co mají společného netýkavka žlaznatá, bolševník velkolepý, psík mývalovitý a další nepůvodní druhy rostlin a zvířat? Odpovědi na tyto otázky naleznete v nové výstavě – Nevítaní návštěvníci na zámku Vsetín. Dozvíte se o nepůvodních druzích naší fauny a flóry, odkud se k nám dostaly a jaký je dopad jejich života v naší krajině.