Dobře ušitá bláznivá fraška Dámský krejčí před 160 lety okouzlila Paříž a jako ulitá padne hercům i dnes a vy se můžete těšit na dobrou zábavu. Doktora Moulinota vyšívá filigránským stehem Pavel Vacek, kterému dá pořádně zabrat vymotat se z úzkých: když chcete po půl roce manželství flámovat, nevyplatí se zapomenout si doma klíče a vrátit se až nad ránem! Prázdná a nerozestlaná postel zkrátka nikdy žádnou manželku, ale ani tchyni, zrovna moc nepotěší.

Dámský krejčí.Zdroj: Městské divadlo Zlín

Baťovské Vánoce

KDY: v sobotu 10. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín

ZA KOLIK: 59 korun, děti 39 korun



Všichni milovníci Vánoc a vánočních tradic jsou zváni na výstavu Zlín 700, naladíte se na vánoční čas a vyrobíte si vlastní kolekci vánočních ozdob na stromeček. V dílně se zájemci inspirují vánočními ozdobami z 30. a 40. let 20. století a dozvíte se, jak se tehdy ve Zlíně slavily Vánoce. Dílna je určena pro děti od 5 let i dospělé a rezervace není nutná.

Koncert / THE BACKWARDS – World Beatles Show

KDY: v sobotu 10. prosince od 19 hodin

KDE: Městský dům kultury Elektra v Luhačovicích

ZA KOLIK: 400 korun

I 50 let po rozpadu nepřestaly být Beatles fenoménem. Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertu kapely The Backwards. Úspěch bandu, který je bezesporu jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě, odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Známými se stali také díky účinkování v hudebně zábavných pořadech všech našich i slovenských televizí. Kromě mnoha turné po USA, pravidelného koncertování v Čechách a na Slovensku, kapela hrála také po celé Evropě, a dokonce i v africké Keni. Kapela koncertovala i v Liverpoolu ve slavném Cavern clubu, kolébce Beatles.

KROMĚŘÍŽSKO

Ewa Farna

KDY: v neděli 11. prosince od 18 hodin

KDE: Dům kultury, Kroměříž

ZA KOLIK: od 640 korun



Nové album česko-polské zpěvačky Ewy Farné s názvem Umami dosáhlo hned několik týdnu po svém vydání na zlato a sbírá silně pozitivní ohlasy a recenze, ve kterých je označováno za nejlepší desku Ewiny 15leté kariéry. Album reflektuje zpěvaččin život v posledních letech a svým názvem popisuje pátou chuť života. Úřadující zlatá slavice na koncertě v Kroměříži ale zazpívá kromě novinek samozřejmě i všechny své největší hity.

Ewa Farna. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Fotbalový advent

KDY: v sobotu 10. prosince 10 hodin

KDE: Fotbalový stadion, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Pro letošní rok je pro všechny členy, fanoušky i širokou veřejnost připraven Fotbalový advent, který proběhne ve fotbalovém areálu. Kromě tradičního punče a svařáku, bude k dispozici bohaté občerstvení v podobě grilované klobásy, makrely a v neposlední řadě velkým lákadlem čerstvě připravené sele. Hudební doprovod celé akce má ve své režii oblíbený Ruda Gregor. Dále bude připraven klubový stan a pro nejmenší bude připravena Ježíškova dílna a velmi oblíbené malování na obličej. Poprvé v historii klub také rozsvítí vánoční stromeček na Stadionu Jožky Silného.

Accept revival

KDY: v sobotu 10. prosince od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna, Kroměříž



Kapela vznikla v roce 2012 a jejím cílem není hrát si na originál, ale uctít a oslavit tuto legendu světového metalu, jakožto ji i přiblížit mladšímu publiku. Fanoušci i zvědavci se tak můžou těšit na koncert, který obsahuje největší hity legendy Accept.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Předvánoční party s Honzou Grebíkem

KDY: v sobotu 10. prosince od 20 hodin

KDE: Bar7, Uherské Hradiště

Slovácký písničkář Honza Grebík bude na Sedmičce už v sobotu 10. prosince a fanoušci se můžou těšit na vlastní i nevlastní písně, skutečné i neskutečné historky, vtipné i nevtipné vtipy a hlavně na předvánoční atmosféru.

Bitva o mír

KDY: v sobotu 10. prosince od 19 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 korun

Čtyři kapely, čtyři hudební styly, jedna velkolepá Bitva o Mír (aneb i o mír se musí bojovat). To je v kostce popis tohoto hudebního battlu kapel z různých koutů naší republiky. O přízeň fanoušků se utkají Celest & Charles, desetičlenné hudební uskupení, které servíruje posluchačům autorskou tvorbu plnou funku, diska, R&B a melodických českých textů, dále The DOKK, což je dokonale obnovená koncertní kapela hrající vlastní žánr kombinující všechny žánry do jednoho. V programu se představí i 4 z tanku a Psík, učitelská legrace pro gympláky, naplnění teenagerovské touhy mužů ve středním věku založením big bítové kapely v jednom. Chybět nebudou ani Manželé Soukupovi. To je štika proplouvající vodami téměř všech hudebních stylů, exklusivní chill-out, síla rytmu a především dobrá nálada. Kapela z Vysočiny opouští svoji rodnou hroudu, aby dobyla srdce Slovácka.

Míša Růžičková: Vánoční show

KDY: v neděli 11. prosince od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Uherský Brod

Aby si děti zkrátiy čas do Vánoc, Míša Růžičková je vezme do pohádkové zimní krajiny, kde si mohou vytvořit tu správnou předvánoční atmosféru, třeba u písničky Vánoční. Děti zavítají i na královský zámek v písničce Začíná bál a Tanec princezen a pak postaví Sněhuláky potkají Trpaslíky, Sněhurku a mnoho dalších pohádkových postav.

Míša Růžičková: Vánoční show.Zdroj: Deník/repro

VALAŠSKO

Mikuláš na ledě

KDY: v sobotu 10. prosince od 10.15 hodin

KDE: zimní stadion, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční mikulášské bruslení na ledě bude letos plné tematických hrátek, dovádění a her s čerty, anděly, Mikulášem i lesními zvířátky. Zvány jsou děti každé věkové kategorie i jejich rodiče. Připraveno bude také čertovské tvoření mimo ledovou plochu.

Mikuláš na ledě.Zdroj: Deník/archiv

Pilani Bubu Trio

KDY: v neděli 11. prosince od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 190 korun

Pilani Bubu je jihoafrická písničkářka, televizní moderátorka a kreativní, nezávislá umělkyně v žánru současné lidové hudby. Za album Folklore-Chapter 1 v rámci The South Africa Music Awards 2020 získala cenu Nejlepší jihoafrické album. Pilani Bubu jedinečným hlasovým projevem obsáhne široký repertoár, inspirovaný etnickou hudbou, soulem, jazzem i folkem. Je vypravěčkou s příběhem v srdci i vášnivě ohnivou umělkyní s jasným záměrem - prezentovat africkou lidovou kulturu posluchačům po celé Africe i Evropě.

Zámecké adventní kouzlení

KDY: v neděli 11. prosince od 14 hodin

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: 90 korun, snížené 70 korun, rodinné 200 korun



Po dlouhé dvouleté odmlce Muzeum regionu Valašsko opět srdečně zve v neděli 11. prosince na zámek Vsetín, kde proběhne tradiční Zámecké adventní kouzlení. Návštěvníky čeká bohatý program plný tradic, tvoření, vánočních dobrot a další zábavy pro celou rodinu.