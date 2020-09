Podzimní putování s broučky

Co by byl podzim bez lampionových průvodů? Dopřejte svým dětem, ale i sobě jedinečný zážitek a vydejte se v pátečním večeru od 18.30 na symbolickou cestu Karafiátových Broučků z knihovny. Sraz u hudebního altánu v rožnovském parku. Poté bude následovat bohatý program ve Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě, kde nebude chybět ani světelná show plná tance i nádherných efektů.

Podzimní swap na Horní Bečvě

KDY: pátek 25. září od 9 do 17 hodin

KDE: sokolovna, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstup volný



Swap je výměna dobrého oblečení, skvělých knih, nevhodných dárků nebo zachovalých potřeb do domácnosti. Využijte páteční den k tomu, abyste konečně probrali své přeplněné skříně. Zbavte se věcí, které jen zabírají místo, nikdy jste je pořádně neunosili nebo třeba nepřečetli (knihy). Co se nehodí vám, může se hodit jiným a naopak, tak neváhejte a dorazte do sokolovny v Horní Bečvě. Vše je zcela zdarma. Věci, které zbydou pak půjdou na Charitu Valašské Meziříčí.

Přijďte si zabruslit do Vsetína nebo Valmezu

KDY: neděle 27. září (Vsetín: 15.00 – 16.30; Valašské Meziříčí: 17.00 – 19.00)

KDE: zimní stadion ve Vsetíně, zimní stadion ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 40 korun



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu.

Cestokemp - Cestovatelský festival

KDY: pátek 25. – neděle 27. září, v pátek od 17.00, v sobotu a neděli od 10.00

KDE: Kemp pod Pustevnami, Prostřední Bečva 231

ZA KOLIK: jednodenní vstupné 390, třídenní – celofestivalové 690 korun



Jste cestovatelé tělem i duší? Anebo se teprve na své první velké cestování za hranice republiky chystáte? Přijďte si užít a hlavně zažít třídenní jedinečný cestovatelský festival Cestokemp. Oficiální zahájení v pátek od 17 hodin. Následovat bude přednáška Terezy Zitkové o tom, jaké to je procestovat snad nejznámější poutní cestu světa do Santiaga de Compostela, na koloběžce a navíc úplně sama. Více informací o programu najdete na facebookové stránce Cestokempu.



Program:

Pátek: Martina Zelinková - Sama na koloběžce do Santiaga de Compostela, Jan Rak - Kvantové cestování

Sobota: Marek Jelínek - Dobroběžník mezi světy, Vladimír Váchal - Severní Korea, Tadeáš Šíma - Na kole z Ománu domů

Neděle: Marek Slobodník - Afrikou na pioneri, Tomáš Vejmola - Tuktukem z Bangkoku domů, Marek Balicki - Záchranář na cestách

Hurá na drakiádu

KDY: sobota 26. září od 14 hodin

KDE: Resort Bílá, Beskydy

ZA KOLIK: vstupné 100 korun/ osoba (nutné mít zakoupené vstupné do letního dětského parku)



Podzim je konečně tu a s ním přivanul silný vítr, který je ideální pro pouštění draků nejrůznějších barev a tvarů. Neváhejte a dorazte spolu se svými dětmi do Resortu Bílá, kde je připraven pro Vaše děti další animační program. Nebude chybět dílnička, malování na obličej, soutěže s podzimní tematikou a opékání špekáčků. Draky s sebou. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Pašerácké stezky aneb Až na vrchol Radhoště

KDY: neděle 27. září od 9 hodin

KDE: odjezd od rožnovské městské knihovny směr Pustevny

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte zažít jedinečný nedělní výlet. Připomeňte si na Pašeráckých stezkách historii Pusteven a nahlédněte do nedávno znovu otevřeného a nádherně a precizně zrekonstruovaného Libušína. Je nutné si v rámci akce rezervovat místo v autobuse, nejlépe na telefonu: 571 654 747 nebo přes e-mail: knihovna@knir.cz.

Knižní bazárek na zámku

KDY: neděle 27. září od 14 hodin

KDE: zámek, Vsetín

ZA KOLIK: 15 korun/ osoba



Sháníte nebo naopak chcete prodat či darovat knihu? Pak dorazte na tradiční knižní bazárek na vsetínský zámek. Zde můžete své knihy vyměnit či prodat. K prodeji noste moderní aktuální tituly, případně literaturu v rámci povinné četby pro studenty. Děti se zabaví při tvorbě záložek do knihy a součástí bude také Muzejní knižní kiosek. K tomu všemu si budete moci vychutnat vynikající fair –trade kávu. Nezapomeňte si vzít roušky. Pokud bazárek nestihnete, můžete na další zavítat hned první říjnovou sobotu.

Svatováclavská vyjížďka

KDY: pondělí 28. září od 10 hodin

KDE: zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 50, snížené 30 korun



Vraťte se zpět v čase, třeba do první republiky a přijďte se pokochat automobily vyrobenými počátkem minulého století i exponáty výrazně mladšími. Zámek Lešná se stane jednou ze zastávek jubilejního 10. ročníku Svatováclavské vyjížďky Klubu historických vozidel Nový Jičín. Akci hudebně zpestří orchestr valašskomeziříčské ZUŠ Alfréda Radoka JazzZušák. Občerstvení zajištěno. Navíc si budete moci projít v rámci jednoho vstupného i velkou interaktivní výstavu lešenského zámku Barevný svět.

Výstava fotografií hub Jiřího Nováka

KDY: denně kromě pondělí do 20. prosince (od 9 do 17 hodin)

KDE: chodby zámku, Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 30, snížené 25 korun



Co Čech, to houbař. Houbaření je v nás silně zakořeněno a podlehnout po nalezení výstavního křemenáče či hříbka, je opravdu jednoduché. Pojďte se kochat houbami na unikátních fotografiích amatérského mykologa Jiřího Nováka. Výstava potrvá na chodbách lešenského zámku až do 20. prosince. K vidění jsou vzácné i běžné druhy hub rostoucí na jaře a začátku léta. Fotografie jsou malou předochutnávkou blížící se výstavy živých hub, která na zámku Lešná u Valašského Meziříčí proběhne od 5. do 11. října.