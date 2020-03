Zavítejte na jedinečný koncert zpěvačky, textařky a skladatelky filmové a divadelní hudby v jedné osobě, Vladivojny La Chii. Ta vystoupí spolu se svým 4Triem v sobotu 7. března od 19 hodin v rožnovském Art clubu Vrátnice. Budete se moct zaposlouchat do písní ze sólových alb, ale i z filmů či divadelních představení.

10. RETROPLES VE VSETÍNĚ

KDY: sobota 7. března od 20 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: vstupenka 180 korun + panák zdarma



Plesová sezóna vrcholí, proto neváhejte a se svou drahou polovičkou zavítejte na v pořadí již 10. ročník retroplesu ve Vsetíně. K tanci a poslechu bude hrát Motýlband Martina Motýl. Kulturní program na akci bude zajištěn. Retrooděv v modré barvě vítán.

NEDĚLE

AFRICKÉ TRHY VE VSETÍNĚ

KDY: neděle 8. března od 10 do 16 hodin

KDE: nádvoří a mramovoý sál zámku ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Milujete exotiku? Pak si malý kusek z ní přinesne domů z Afrických trhů konaných v neděli na nádvoří vsetínského zámku. Zakoupit zde budete moci například tropické ovoce a další dobroty z Afriky i z Asie - baby banány, mango, avokádo, ananas dračí ovoce, papája, liči nebo třebA koření ze Zanzibaru, kávU, oříšky, čokoládU i čerstvé kakaové boby. Neváhejte a zpestřete si nedělní den návštěvou originálních trhů.

ONE MAN SHOW RICHARDA NEDVĚDA

KDY: neděle 8. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Horní Bečva

ZA KOLIK: Vstupné 250 korun.



Přijďte se v nedělním večeru pobavit na jedinečnou One man show kouzelníka a komika Richarda Nedvěda. Nechte se vníst do humorně komponovaného pořadu, v němž Richard Nedvěd vystupuje jako kouzelník, humorista, trapnomág, iluzionista a klavírista. Vystoupení je založeno převážně na interakci s divákem.

TIPY NA PŘÍŠTÍ VÍKEND 13. - 15. března

44. VALAŠSKÁ LAŤKA

KDY: sobota 14. března a 15. března od 10 hodin

KDE: školní tělocvična ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Další, v pořadí již 44. ročník Valašské laťky klepe na dveře. Proto neváhejte a dorazte v březnovém víkendu podpořit atletické talenty a podívat se na jejich skvělé výkony do tělocvičny ZŠ Masarykova ve Valašském Meziříčí. Dosud největší rekord Valašské laťky z roku 2004 drží Jaroslav Bába se svými 230 centimetry.

2. KOŠT SLIVOVICE v HORNÍ BEČVĚ

KDY: sobota 14. března od 15 hodin

KDE: sokolovna, Horní Bečva

ZA KOLIK: vstupné 100 korun - s koštovným, soutěžící zdarma, diváci 20 korun



Milovníci slivovic nejrůznějších odrůd si přijdou na své v sobotu 14. března od 15 hodin v sokolovně v Horní Bečvě. Spolu s přáteli budete moci zavítat na již 2. ročník koštu slivovic, který bude tradičně spojený s občerstvením a zábavou. K poslechu zahrají Horňané. Pokud se chcete účastnit soutěže, svůj vzorek můžete odevzdat a přihlásit jej do pátku 13. března v místní knihovně. Vzorek pálenky doneste ve skle, v množství 0,5 litru.