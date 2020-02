NOC HER V KNIHOVNĚ

KDY: pátek 28. února od 18 hodin

KDE: Masarykova veřejná knihovna - hlavní budova

ZA KOLIK: Vstupné zdarma.

Chcete zažít nevšední zážitek a přenocovat v knihovně? Pak se zúčastněte v pořadí již 12. ročníku Noci her, kterou tradičně pořádá vsetínská knihovna. Na své si přijdou malí i velcí milovníci deskových her. Můžete donést své oblíbené deskovky.

Pokud nechcete jen hrát, ale následně přenocovat do druhého dne, vezměte s sebou spacák a karimatku. Je nutné domluvit se předem. Minimální počet nocležníků je pět. Kontakt: Jana Vaculíková, jvaculikova@mvk.cz, telefon: 575 755 142. Děti do 15 let potřebují na akci potvrzení od rodičů, formulář je možné vyzvednout v knihovně. Pokud budou chtıít zůstat v knihovně po 22.00 hodin, musí mít doprovod dospělého.

Voda, káva a čaj bude zajištěna.

XIV. REPREZENTAČNÍ VŠEVALAŠSKÝ BÁL

KDY: sobota 29. února od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: Vstupné na akci 170 korun, pokud přijdete v kroji pak za 90 korun/na místě. Nebo přes https://system.cinemaware.eu/.



Plesová sezóna vrcholí. Zavítejte proto na v pořadí již 14. reprezentační vševalašský bál, který se koná v sobotu 29. února v 19 hodin v Domu kultury ve Vsetíně. Ka tanci a poslechu budou hrát cimbálové muziky Vsacan a Vsacánek. Těšit se můžete na bohatou tombolu i občerstvení.

MARIANNE SOLIVAN QUARTET - KONCERT

KDY: neděle 1. březen od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Kulturní zařízení (KZ) Valmez, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: Vstupné 190 korun, v předprodeji 170 korun



Chcete strávit přijemný nedělní večer v jazzové společnosti? Pak zavítejte na unikátní koncert americké jazzové zpěvačky, Marianne Solivan, která působí na newyorské scéně a jejíž hvězda srtmě stoupá k jazzovým výšinám. Koncert je jedním ze sedmi, které se konají v rámci akce Jarního jazzu & bluesových dnů ve Valašském Meziříčí.

ZIMNÍ ŽELEZNÝ HASIČ

KDY: neděle 1. března od 9 hodin

KDE: Skiareál Razula

ZA KOLIK: Startovné 100 korun, na místě pak 150 korun.



Členové Sboru dobrovolných hasičů Velké Karlovice – Tísňavy pořádají již tradične v březnovou neděli ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích soutěž v disciplínách TFA nazvanou Zimní železný hasič Velkých Karlovic. Star začíná v 9 hodin dopoledne. Přijďte podpořit všechny soutěžící, které čeká opět plno náročnách úkolů, od převalení rozměrné pneumatiky traktoru či nákladního auta nebo přenášení z místa na místo sedmdesát kilogramů vážící závaží.

TIPY NA VÍKEND 6. - 8. března

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO

KDY: sobota 7. března od 19 hodin

KDE: Vrátnice - Art & Music Club, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: Vstupné s místenkou (na sezení v prvních 4 řadách) 260 Kč, na stání v zadní části sálu 240 Kč. Předprodej od 4. 2. 2020 v sídle T klubu, TIC nebo online. Při online nákupu kombinace vstupenek (tzn. na sezení i na stání) vyberte nejdříve ty na sezení.





Zavítejte na jedinečný koncert zpěvačky, textařky a skladatelky filmové a divadelní hudby v jedné osobě, Vladivojny La Chii. Ta vystoupí spolu se svým 4Triem v sobotu 7. března od 19 hodin v rožnovském Art clubu Vrátnice. Budete se moct zaposlouchat do písní ze sólových alb, ale i z filmů či divadelních představení.

ONE MAN SHOW RICHARDA NEDVĚDA

KDY: neděle 8. března od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Horní Bečva

ZA KOLIK: Vstupné 250 korun.



Přijďte se v nedělním večeru pobavit na jedinečnou One man show kouzelníka a komika Richarda Nedvěda. Nechte se vníst do humorně komponovaného pořadu, v němž Richard Nedvěd vystupuje jako kouzelník, humorista, trapnomág, iluzionista a klavírista. Vystoupení je založeno převážně na interakci s divákem.