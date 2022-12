Na Štědrý den bude Zoo Zlín otevřena od 8.30 do 14 hodin. Od neděle 25. prosince do neděle 1. ledna budou pokladny a turnikety hlavního vstupu otevřeny do 16.30 hodin. Vánoční návštěvu zpestří originální světelná výzdoba. Zoo zdobí nejen typické vánoční motivy, ale i světelné siluety exotických zvířat. Návštěvníci tak uvidí „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, aligátora, supy nebo žirafu, novinkou letošního roku je jaguár. Září i vánoční strom na nádvoří zámku Lešná. Pokud byste chtěli na Vánoce potěšit zvířata, můžete přinést dárek a položit jej pod vánoční strom na nádvoří zámku. Obyvatelé zoo nejvíce ocení ovoce, zeleninu, oříšky, ovesné vločky, rýži, luštěniny nebo sušené pečivo a ovoce.

Štědrovečerní zpívání s Kašavou

KDY: v sobotu 24. prosince od 22 hodin

KDE: Náměstí Míru ve Zlíně



Tradiční štědrovečerní zpívání vánočních koled s valašským souborem Kašava. Ten vznikl v roce 1971 a působí na Zlínsku více než 50 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí.

Živý Betlém

KDY: v pondělí 26. prosince od 16 hodin

KDE: Náměstí Míru ve Zlíně

Po dvouleté pauze se uskuteční 11. ročník Živého Betléma. V letošním roce je Betlém součástí Adventního a vánočního Zlína. Tradičně návštěvníky čeká příběh o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z farnosti; hudební doprovod a zpěv zajistí farní schola složená z řad dětí a dospělých. Těšit se můžete na zhruba půlhodinové divadelní představení provázené tradičními českými koledami. A ani letos nebudou chybět živé ovečky. Po skončení představení bude možnost navštívit kostel sv. Filipa a Jakuba, prohlédnout si jesličky a využít chvíli ztišení v době vánoční, nebo dále pokračovat na programu či prožívání sváteční atmosféry u punče na náměstí Míru.

Na Štědrý den se bude na Horalu lyžovat, Bistrotéka Valachy zve na šneky

KDY: sobota 24. prosince

KDE: Resort Valachy Velké Karlovice a sjezdovka u hotelu Horal



Jak si zkrátit čekání na štědrovečerní nadílku? Především pro rodiče s dětmi má užitečný tip Resort Valachy Velké Karlovice. Na Štědrý den 24. prosince bude otevřena sjezdovka Horal u hotelu Horal, návštěvníci si mohou zalyžovat od 8.30 do 13 hodin a také si objednat lekci lyžování, protože bude v provozu i lyžařská škola.

Bistrotéka Valachy ve Zlíně zase zve milovníky dobrého jídla. Jako každý rok kolemjdoucím zpestří Štědrý den nabídkou šnečích specialit. Šneci zdaleka nejsou jen francouzskou delikatesou, své místo měli i na jídelním stole našich předků, byli dokonce považováni za postní pokrm. Za první republiky se staly oblíbenými sváteční vycházky městem spojené s návštěvou restauračních podniků, které nabízely šnečí pokrmy, a v posledních několika letech se tato tradice opět vrací. V Bistrotéce Valachy si mohou návštěvníci stejně jako loni pochutnat od 11 do 14 hodin na šnecích po burgundsku, šnecích s bordelaise omáčkou a šnecích v silném hovězím vývaru s armagnacem a šnečím kaviárem.

KROMĚŘÍŽSKO

Česká mše vánoční

KDY: v neděli 25. prosince od 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kroměříž

ZA KOLIK: 100 korun



Tradiční provedení České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby představí sólisté Eva Kývalová, Pavla Mlčáková, Tadeáš Hoza, Roman Hoza a dále smíšený sbor Smetana Hulín, chrámový sbor Panny Marie a smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž.

Štěpánské rockování

KDY: v pondělí 26. prosince od 20 hodin

KDE: Stará Masna, Kroměříž

Každoroční Štěpánské rockování se letos ponese v duchu nestárnoucích hitů Jiřího Schelingera v podání kapely Schelinger revival.

Vánoční koncert

KDY: v neděli 25. prosince od 15.30 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Holešovský komorní orchestr, Holešovský chrámový sbor, Pěvecký sbor Tregler z Bystřice pod Hostýnem a sólisté Lenka Rafajová, Kateřina Oškerová, Pavel Janečka, Aleš Janiga a dirigent Jaroslav Mikuš představí na první svátek vánoční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Derflanské vánoční zpívání

KDY: v sobotu 24. prosince od 21 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie, Uherské Hradiště

Na Vánočním zpívání v kostele Narození Panny Marie v Uherském Hradišti Sadech vystoupí Mužský sbor JMF Derfla, ženský vánoční sbor, vánoční muzika a sólisté. Vystoupení zahájí po půlnoční mši, která začíná v 21 hodin.

Vánoční sen

KDY: v neděli 25. prosince od 19 hodin

KDE: Kino, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 korun



Pásmo vánočních animovaných pohádek uvede kino na první svátek vánoční a nejen děti tak zhlédnou díla autorů jako je Zdeněk Miler, Karel Zeman, Hermína Týrlová nebo Jiří Trnka.

Štěpánské koledování ve stodole

KDY: v pondělí 26. prosince od 14 hodin

KDE: Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

Desátý ročník Štěpánského koledování ve stodole proběhne už tradičně na druhý svátek vánoční 26. prosince od 14 do 16.30 hodin. Návštěvníci si tak mohou poslechnout a zazpívat koledy s hudeckou sestavou cimbálové muziky Burčáci.

VALAŠSKO

Vánoční koledování s Aldamášem

KDY: v neděli 25. prosince od 17 hodin

KDE: Kostel všech svatých, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na Vánočním koledování v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm se na 1. svátek vánoční budou hrát a zpívat méně i více známé koledy a vánoční písně.

Komentované prohlídky dřevěného betléma

KDY: v pondělí 26. prosince od 16 hodin

KDE: Jasenka, Vsetín

Patnáctiminutové komentované prohlídky dřevěného betléma se budou konat v čase od 16 do 18 hodin. Pro všechny bude připraveno také malé občerstvení. Pokud prohlídku zmeškáte, betlém bude vystaven až do soboty 7. ledna a jeho podstatnou část lze spatřit zvenku pohledem do prosklené budovy.

Štěpánský koncert

KDY: v pondělí 26. prosince od 20 hodin

KDE: sokolovna, Valašské Meziříčí



Fanoušci kapely Docuku si mohou užít Štěpánský koncert v jejich společnosti a zároveň oslavit 20 let existence tohoto uskupení. Šestičlenná hudební formace Docuku z Valašského Meziříčí vznikla na sklonku roku 2001 a hraje skladby, zaznamenané ve sbornících lidových písní nebo i vlastní tvorbu, čerpající z odkazu moravskoslezského, polského, slovenského či balkánského.

