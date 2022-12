Hollywood in Zlin KDY: v pátek 16. prosince od 20 hodin KDE: Masters of Rock Café Zlín ZA KOLIK: 790 korun

Pro fanoušky světových vánočních melodií je určen nezapomenutelný vánoční zážitek, protože ta správná sváteční atmosféra se neobejde bez písní, které máme s Vánoci neodmyslitelně spjaté. O to více, když jde o melodie, které každý z nás zná z těch nejznámějších a nejoblíbenějších vánočních filmů.

Všechny tyto melodie zahraje světově uznávaný orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením vynikajícího a uznávaného dirigenta, pana Martina Šandy. Můžete se těšit na slavné vánoční skladby, jako Schubertova Ave Maria nebo Gruberova Silent Night, z filmových snímků uslyšíte například soundtrack z filmu Sám doma, nebo nestárnoucí romantické komedie Láska nebeská, chybět nebude ani Hallelujah, které se stalo osudovou skladbou pro legendárního Leonarda Cohena. Chybět nebude ani Happy Xmas / War Is Over od Johna Lenona nebo světově známá melodie All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey. Ryze českou třešinkou na dortu pak budou Tři oříšky pro Popelku, jež jsou dílem Karla Svobody. To vše a mnohé další si budou diváci moci vychutnat v podání orchestru čítajícího na 40 hudebníků.

Velkokavárenský vánoční jarmark

KDY: v sobotu 17. prosince od 15 hodin

KDE: Kavárna Gulliver, Zlín



Po čtyřech letech se vrací tradice Velkokavárenského vánočního jarmarku v Gulliveru. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, kteří zde budou mít možnost pořídit rukodělné vánoční dárky od lokálních výrobců. Pro návštěvníky bude uvařena dýňová polévka, upečen domácí chléb, připraven tradiční moravský punč a chybět nebude ani cukroví. V tento den bude výjimečně otevřeno už od 15 hodin. Samotný jarmark plynule přejde ve volné večerní posezení s vánoční atmosférou.

Do depozitáře

KDY: v neděli 18. prosince 14 hodin

KDE: Muzeum Napajedla

Depozitář Muzea Napajedla je běžně očím veřejnosti skryt. U příležitosti oslavy dlouhé historie napajedelského muzejnictví interiéry muzea představí šíři tematického záběru i rozmanitost sbírek. Nejdůležitější poslání muzea se totiž skrývá v policích plných sbírkových předmětů. Ačkoli nebývají k vidění často, jsou uchovány stejně, jako to dělali muzejníci na konci 19. století, aby mohli zprostředkovat historii města i podobu každodenního života budoucím generacím.

KROMĚŘÍŽSKO

Crossover quintet

KDY: v pátek 16. prosince od 19 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 180 korun



Autorská tvorba klavíristy Marka Novotného, který osobitým způsobem žánrově propojuje principy komorní vážné a jazzové hudby potěší repertoárem, který je vybudován na půdorysu klavírního tria a obohacen o kontrabas a překrásný hlas Josefíny Čermákové. Tímto propojením vzniká originální koncept koncertní písně s výrazným prvkem vokálních aranží, kdy všichni členové ansámblu jsou nejen instrumentalisté, ale i vokalisté.

The People

KDY: v sobotu 17. prosince 18 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: 350 korun

The People je energická kapela s velkou dechovou sekcí složená hlavně z absolventů a studentů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Koncert nazvaný Vzpomínka na Karla Gotta a českou písničku je složený výhradně z českých skladeb. Zavzpomínáme především na božského Karla Gotta, ale zazní písně i Waldemara Matušky, Hany Hegerové, Marie Rottrové, Věry Špinarové, Jiřího Korna, Jana Kalouska či Ilony Czákové.

Královský balet – Diamantové oslava

KDY: v neděli 18. prosince od 18 hodin

KDE: Kino Nadsklepí Kroměříž

ZA KOLIK: 250 korun



Oslnivý komponovaný večer Královského baletu oslaví 60. výročí Friends of Covent Garden a připomene úžasnou podporu přátel Royal Opera House v historii i současnosti. Program ukáže šíři a rozmanitost repertoáru Královského baletu klasických, moderních i historických děl. Uvede světové premiéry krátkých baletů Pam Tanowitzové, Josepha Toongy a Valentina Zucchettiho. Poprvé v Royal Opera House bude uveden balet For Four Christophera Wheeldona a program doplní i Diamanty George Balanchina.

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 18. prosince od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

Na akci nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Radostná novina

KDY: v sobotu 17. prosince od 13 hodin

KDE: Skanzen Rochus, Uherské Hradiště

Týden před Štědrým dnem se návštěvníci skanzenu naladí na tu pravou poklidnou vánoční atmosféru. Poslední adventní víkend totiž zažijí vánoční čas tak, jak si ho pamatují naše babičky a prababičky. Na akci Radostná novina projdou obdobím od Štědrého dne, přes Štěpána, Nový rok až ke Třem králům. Budou péct tradiční vánoční oplatky, odlévat olovo a dozví se i něco o štědrovečerní magii. V usedlostech to bude neodolatelně vonět vánočním cukrovím a jistě dojde i na zpěv těch nejkrásnějších českých koled.

Trhni si, otče

KDY: v pátek 16. prosince od 19 hodin

KDE: MKZ Vésky, Uherské Hradiště

Bláznivá komedie světoznámého dramatika Petera Quiltera o rodině, kde si otec neví rady s dospívajícím synem, jehož záliba v nočním životě už přesáhla únosnou míru. Na správnou cestu se jej spolu se svou sestrou snaží dostat velmi svéráznou metodou – léčbou šokem.

Kočka v oreganu

KDY: v neděli 18. prosince od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

Partnerská dvojice nových nájemníků pozve manželský pár odvedle na seznamovací párty. Vše vypadá slibně, všichni jsou milí, do té doby, než… Intelektuální, politicky a sociálně korektní názory jedněch třaskají o kulturu plechovkového piva a fotbalového fanouškovství druhých. Kteří z nich jsou „skutečnější lidé“? A jak hluboko sahají rozdíly mezi nimi? Nachází se někde vespod obratně spojených extrémů lidské přirozenosti totožné lidství? Aniž bychom si toho mnohdy byli vědomi, patříme k určité sociální bublině. A úspěch soužití se členy odlišné bubliny může být nepřímo úměrný snaze, kterou na to vynaložíme.

VALAŠSKO

Souborné dílo Shakespeara ve zkrácené verzi

KDY: v sobotu 17. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín



Každý z nás někdy určitě zaslechl repliky z her anglického dramatika Williama Shakespeara. Nicméně jejich smysl a původní opodstatnění se z povědomí lidí vytrácí. Ale nemusíte se bát! Vaše intelektuální spása je na dosah! Tři herci a třicet sedm Shakespearových her za jeden večer! Ano, není to nemožné a nebudou to jen pouhá slova, slova, slova.

Vánoce v muzeu

KDY: v sobotu 17. prosince od 10 hodin

KDE: zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Na zámek Kinských ve Valašském Meziříčí se po čtyřech letech vrací tradiční adventní akce s názvem Vánoce v muzeu. Na příchozí čeká den plný lidových zvyků, výtvarného tvoření a další zábavy s tématikou blížících se Vánoc. Součástí programu bude i malý vánoční jarmark, dvě pásma v podání dětského folklorního souboru Ovečky a pohádka pro děti od Divadélka Leonka. Chybět nebudou ani tradiční dobroty a spoustu dalších věcí pro váš pohodový zážitek.

Audience – premiéra hry Václava Havla

KDY: v sobotu 17. prosince od 19.30 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup volný



Jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla, ve které se poprvé objeví fiktivní hrdina Havlovy tvorby Ferdinand Vaněk, v Audienci jako postava Bedřicha. Havel popsal vystavenou postavu Vaňka, která prochází dalšími hrami jako dramatický princip. Mnoho toho na scéně obvykle nenamluví ani neudělá, ale svou prostou existencí, přítomností na scéně, faktem, že je tím, kým je, nutí své okolí, aby se tak či onak vyjevilo. Vaňkovské hry nejsou tedy v podstatě hrami o Vaňkovi, ale o světě, jak se projevuje, když je s Vaňkem konfrontován.

Vůně zámeckého adventu

KDY: v sobotu 17. prosince od 13 do 16 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí



Na sobotu 17. prosince připravilo Muzeum regionu Valašsko v zámku Lešná u Valašského Meziříčí poslední adventní dílnu z cyklu Vůně zámeckého adventu. Akce proběhne od 13 do 16 hodin a ponese se v duchu vánočního pečení. Nemusíte se o nic starat, muzeum má pro Vás vše připraveno a na Vás je si užít příjemný čas strávený s rodinou či přáteli.

