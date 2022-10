Druhý ročník Oskerušobraní nabídne výstavu a ochutnávku oskeruší a dalších netradičních plodů. Návštěvníci se mohou těšit na moštování jablek, dílničky nejen pro děti a naučnou stezku. Proběhne také soutěž o nejchutnější zpracování darů podzimu - zapojit se může každý s vlastní ochutnávkou a receptem. Ve 14 hodin zahájí přednáška Víta Hrdouška a Mojmíra Humpoly o jeřábu oskeruši, o jeho původu a významu.

Oškerušobraní.Zdroj: Deník/archiv

Lux Aeterna

KDY: v neděli 9. října od 18 hodin

KDE: Kostel panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Lux aeterna, antifona k přijímání, je součástí requiem, mše za zemřelé. I když by se mohlo zdát, že se jedná iopochmurné až depresivní téma, opak je pravdou. Lux aeterna je tou nejvíce nadějeplnou částí celé zádušní mše. Jejím poselstvím je milosrdenství a oplývá hlubokým citem, který po staletí inspiroval hudební tvůrce ke kompozicím plným světla a křehké krásy.

Koncert vokálního ansámblu Czech Ensemble Baroque v prostorách Kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů bude zahájen jednou z nejznámějších skladeb historie, falsobordonovým zhudebněním žalmu 50, Miserere mei, Georga Allegriho. Mnoho posluchačů zná toto sborové dílo pro jeho vrcholné vysoké C, zpívané jedním hlasem v malém sboru a také díky mnohým mýtům, které obklopují jeho provedení sborem Sixtinské kaple.

Dobrodružství na ostrově Čičidžuma

KDY: v neděli 9. října od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Malá Natálka se pomocí pohádkové knížky dostane na tajemný ostrov Čičidžuma, kde je ukryt obrovský poklad. Najít ho však nebude jednoduché. Bude muset překonat spoustu nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu navíc touží i podlý pirát Zlovous, kterého nebude jen tak snadné přelstít. Malí diváci se mohou vydat s Natálkou na dobrodružnou výpravu. Interaktivní pohádka s písničkami je určená pro děti od čtyř let, ale na své si přijdou i dospělí.

KROMĚŘÍŽSKO

Drakiáda

KDY: v sobotu 8. října od 14 hodin

KDE: Letiště, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Podzim je tu a milovníci barevných draků se mohou vydat na 17. ročník Drakiády, oblíbené akce pro rodiny s dětmi. Hodnoceni budou doma vyrobení draci a nejdéle létající draci. Během celé akce jsou pro děti připraveny soutěžní stanoviště a jiná zábava.

Drakiáda. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Komentovaná prohlídka Zachraň jídlo!

KDY: v sobotu 8. října od 14.30 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun

Komentovaná prohlídka Výstavního projektu Zachraň jídlo! za doprovodu světoznámé výtvarnice Venduly Chalánkové a Viliama Slaminky.

České korunovační klenoty na dosah

KDY: v sobotu 8. a v neděli 9. října od 9 do 16 hodin

KDE: Zámek, Holešov

ZA KOLIK: 140 korun, snížené vstupné 90 korun



Milovníky historie i zlatnického umění potěší repliky národní kulturní památky a příběhy 22 vladařů. Unikátní výstava představuje mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna tak bude v Holešově vystavena v původním kompletu. Autorem replik je český a evropský zlatník, šperkař Jiří Urban, který realizoval šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II. nebo kříž pro papeže Jana Pavla II. Detaily postupů výroby vystavených klenotů zachycuje na výstavě doprovodné video. Přesnou repliku korunovačního meče pak zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Setkání broučků a berušek

KDY: v pátek 7. října od 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

Na oslavu konce Týdne knihoven se uskuteční už 23. setkání broučků a berušek s lampionky. Zahraje dechová hudba Nedakoňanka, vystoupí berušky a broučínci z MŠ Husova ulice a pozdravit všechny malé i velké přijdou Lichožrouti ze Slováckého divadla. Přijďte a pomozte rozsvítit obě hradišťská náměstí a ukončit týden knihoven. V případě velkého deště se akce nekoná.

Tematické prohlídky města

KDY: v pátek 7. října od 16 hodin

KDE: Hřbitov Mařatice, Uherské Hradiště



I letos město Uherské Hradiště ve spolupráci s dalšími institucemi připravilo oblíbené tematické prohlídky města, kterými provede historička Blanka Rašticová. Sraz účastníků říjnové prohlídky je před hřbitovem v Mařaticích v 16 hodin a předchozí rezervace je nutná.

Jarošovský Oktoberfest

KDY: v sobotu 8. října od 13 hodin

KDE: Jarošovský pivovar

Zábavu, muziku a společné pozvednutí plných tupláků slibuje Oktoberfest v areálu Jarošovského pivovaru. Kromě řádné pivní nálože v programu vystoupí hudební skupiny Tabák, Křídla a chybět nebude ani cimbálová muzika Pavla Štulíra.

Jarošovský Oktoberfest.Zdroj: Deník/archiv

VALAŠSKO

Zamajobe With Small Kingdom

KDY: v neděli 9. října od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun

Zamajobe je jedna z nejslavnějších jihoafrických zpěvaček. Je proslulá svým jedinečným vokálním stylem a postupným zkoumáním řady hudebních žánrů včetně jazzu a afropopu. Její skvělý vokál a úžasné instrumentální schopnosti během let ohromily miliony posluchačů. Významné postavení zaujímá i na newyorské hudební scéně a teď se vydává oslovit i valašskomeziříčské publikum.

Podzimní varhany

KDY: v neděli 9. října od 18 hodin

KDE: kostel Všech Svatých, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční mezinárodní festival Podzimní varhany opět rozezní klenby nejen valašskomeziříčského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Špičková varhanní hudba bude uvedena mezinárodními umělci v rámci série několika koncertů, kterou odstartoval v úterý 27. září německý virtuóz a profesor Martin Schmeding. V rámci festivalu se mohou posluchači těšit nejen na sólové varhanní koncerty, ale také na komorní hudbu či vzdělávací masterclass. Tuto neděli vystoupí varhaník Josef Kratochvíl, kterého zpěvem doprovodí Aneta Kratochvílová.

Bert and Friends

KDY: v pátek 7. října od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: 390 korun



Bert & Friends může být hudebně Karel Svoboda i David Lynch, alternativa i pop, táborák i jazz, nadsázka i vážnost, panna i netvor. V čele skupiny stojí Albert Romanutti, jehož autorský rukopis nezapře vystudovaného skladatele, ale zároveň také někoho, kdo chce dělat věci jinak a nově. Bert & Friends do českého popového rybníčku vnáší závan excentricity, která tady dlouho chyběla. Publikum se tak může těšit na mix barevného osmdesátkového popu, psychedelie i hezkých melodií.

Do Lešné u Meziříčí na Uspávání broučků

KDY: v pátek 7. října od 17 hodin

KDE: na zámku Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: dospělí zaplatí 60 Kč, děti od 6 do 15 let polovinu a do 6 let je vstup zdarma

Oblíbená akce Muzea regionu Valašsko s názvem Uspávání broučků proběhne v pátek 7. října od 17 hodin na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Čeká vás kreativní zábava, divadlo, ukázky motýlů i závěrečný průvod s rozzářenými lampiony.

Uspávání broučků se do Lešné vrací po dvouleté pauze. V roce 2020 mu vystavila stopku epidemie koronaviru a loni se nemohlo uskutečnit z důvodu havarijního stavu stromů v parku. Letos může oblíbenou akci pro rodiny s dětmi zastavit snad už jen počasí, nicméně meteorologové hlásí od středy návrat „babího léta“, a tak to vypadá to, že program v lešenském zámeckém parku bude provázet příjemný teplý podvečer. „I my pevně doufáme, že nám počasí vyjde vstříc a všichni si to skvěle užijeme. Pokud si přece jen nebudete jisti, doporučujeme navštívit náš Facebook Muzeum regionu Valašsko, kde bude informace, jestli se akce koná či nikoliv,“ vzkázala jedna z kurátorek Květa Zemanová.

Program zahájí v 17.30 hodin výtvarné tvoření, v 19 hodin přijde na řadu pohádka Příběh včelích medvídků v podání divadla CHAOS z Valašské Bystřice a od 19.30 hodin ukázka odchytu nočník motýlů. „Tečku za celou akcí udělá ve 20 hodin tradiční světýlkový průvod klikatými pěšinami zámeckého parku, na jehož závěr uložíme broučky k zimnímu spánku. Lampiony si prosím doneste s sebou,“ doplnila Zemanová. Vstupné je jako obvykle symbolické.

Uspávání broučků.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko