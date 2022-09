Celé město si na jeden den obleče středověký plášť a otevře brány všem milovníkům historie Veselí zahájí vítání knížete Václava mše svatá. Lidé si užijí dobovou hudbu Devětsil, procházku knížecí družiny městem. V programu se představí divadelní soubor Zdeňka Štěpánka, bude i tanec, ponožková bitva, letové ukázky a den zakončí ohňová show.

Starý fóry s Tomášem Linkou

KDY: v neděli 25. září od 19 hodin

KDE: Zelenáčova šopa, Zlín

Už tradiční večer brněnské kapely Starý fóry tentokrát s hostem Tomášem Linkou, českým zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku stylu country. Začínal ve skupině White Stars s Mirkem Hoffmannem a Marko Čermákem. V roce 1970 se skupina rozpadla odchodem Tomáše Linky a Mirka Hoffmanna do skupiny Greenhorns. V Greenhorns byl Tomáš Linka do roku 1974, kdy odešel s Michalem Tučným a Petrem Novotným do skupiny Fešáci. V současnosti hraje ve skupině Fešáci a se svou doprovodnou skupinou Přímá Linka. Od roku 2012 hostuje pravidelně ve skupině Starý fóry, se kterou připravil LP a CD Jdu do toho s vámi.

Trienále prostor Zlín

KDY: v sobotu 24. a v neděli 25. září od 10 do 18 hodin

KDE: areál Svit, Zlín

Trienále Prostor Zlín patří od raných devadesátých let k důležitým aktivitám Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Prezentace současného umění ve veřejném prostoru se jednou za tři roky střídala s Novými zlínskými salony a Zlínskými salony mladých. Proběhlých osm ročníků mělo různý rozsah, vystřídalo se při nich několik desítek umělců nejen z Česka a všechny se potýkaly s aktuální společenskou atmosférou i specifikem samotného Zlína.

Letošního devátého ročníku se zúčastní Anna Hulačová, Tomáš Moravec, Pavla Sceranková a TIMO, čtyři umělci s bohatými zkušenostmi s vystavováním mimo bezpečí galerie. S veřejným prostorem pracuje každý z nich jiným způsobem. Od figurální sochy, přes objekty, instalace po street art.

Vinaři na střeše

KDY: v sobotu 24. září od 11 do 22 hodin

KDE: Na střeše mrakodrapu ve Zlíně



Na střeše mrakodrapu (budova č.21, areál Svitu, Zlín) se setká osm vinařů, a to ze všech koutů Slovácka od Polešovic přes Blatnici pod Svatým Antonínkem, Modrou až po Bzenec či Pouzdřany. Občerstvení bude zajišťovat restaurace Panoptikum z Uherského Brodu. Akce začne v 11 hodin a bude pokračovat až do 20 hodin. Víno bude rozlévané v menších degustačních porcích, ale na prodej budou i láhve.

Ryby a mořské plody

KDY: od pátku 23. do neděle 25. září

KDE: Bistrotéka Valachy ve Zlíně

Stýská se vám po dovolené, moři a rybích specialitách? Zastavte se v Bistrotéce Valachy. Po úspěchu srpnového steakového víkendu pro vás přichystali další tematický víkend: tentokrát si můžete přijít pochutnat na rybách a mořských plodech od pátku 23. do neděle 25. září. Stůl je potřeba rezervovat na 577 055 444 nebo info@bistrovalachy.cz.

Ryby a mořské plody.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Neslýchaně zábavný večer

KDY: v pátek 23. září od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Kroměříž

ZA KOLIK: 450 korun



Touto akcí vyvrcholí tradiční Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji. Ve hvězdně obsazeném programu vystoupí Janek Ledecký, Jitka Zelenková, Bohuš Matuš, Petr Jablonský, Aleš Cibulka, Hanz Sedlář, Karel Gott revival Morava a Dance power Kroměříž. O umělecké tlumočení písní se postará skupina Hands Dance.

Blues Gang

KDY: v pátek 23. září od 19 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 150 korun

Přerovské bluesrockové trio BluesGang. Kapela se prezentuje především covery texaského a jižanského blues předních amerických muzikantů, ale i legend blues jako je J. Hendrix. E. Clapton, skupin Cream, Creadence C.R., B.T.O. , Livin Blues a jiní.

Floria Kroměříž - PODZIM - BONSAJ 2022

KDY: od pátku 23. do neděle 25. září od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 100 korun

Výstava určená nejen pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabídne výjimečnou expozici desítek bonsají a kamenů suiseki pod názvem "Bonsaje a umění.". K vidění bude jedinečná kolekce bonsají, jejichž stáří dosahuje až 600 let. Spoluautor expozice Josef Valuch je zkušený sběratel bonsají a jeho sbírka nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu. V rámci expozice proběhnou odborné přednášky, workshopy odborníků na tvarování bonsají, ukázky tvorby ikebany, poradenská služba, komentované prohlídky a k dispozici bude i prodej všeho potřebného pro pěstování bonsají včetně literatury, nářadí, keramiky a rostlinného materiálu.

FLORIA PODZIM BONSAJ.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Animační neděle – optické hračky

KDY: v pátek 16. září od 15 hodin

KDE: Kino hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 korun

Milovníci animačních technik mohou opět proniknout do tajuplného světa animovaného filmu. Máte rádi Krtečka, Rákosníčka nebo animované filmy od Walta Disneyho? Již tradiční animační nedělní odpoledne poodhalí vše, co předcházelo vzniku animovaného filmu. Seznámí se s různými optickými vynálezy a hračkami, některé z nich bude možné i vyrobit. Návštěvníci si vyzkouší také kreslenou animaci v podobě flipbooku, který si pak budou moci odnést.

Malovásek

KDY: v neděli 25. září od 14.30 hodin

KDE: Kino hvězda, Uherské Hradiště



Léto se chýlí ke konci a na dveře klepe Malovásek. Všichni fanoušci rukodělných činností jej mohou přivítat společným tvořením. Pomocí obtisku bublinkové fólie vytvoří barevný strom.

Hroznové bobule budou v Boršicích šlapat bosé nožky dívek

KDY: v sobotu 24. září od 14 hodin

KDE: Dvůr pod Starýma Horama v Boršicích

Bosá chodidla sličných dívek budou o poslední zářijové sobotě drtit bobule hroznů ve Dvoře pod Starýma horama v Boršicích. Stane se tak v rámci akce s názvem Šlapání hroznů dívčí nohou, jejímž pořadatelem bude majitel zmíněného areálu Petr Gottwald. Vinařsko-folklorní program odstartuje úderem 14. hodiny šlapání studených bobulí hroznů Müller Thurgau, čerstvě posbíraných ve vinici Staré hory, než je budou moci vinaři vypresovat. Diváci budou mít možnost proniknout do tajemství dávného života v některých rodinách vinařů - pamětníků.

Magnetem vinného opojení bude příjezd markraběte Jana Jindřicha v podání šermířsko-divadelní skupiny Malberg z Malenovic a folklorní skupiny Jaročan, která svým zpěvem, tancem a hudbou bude rozdávat radost a veselost. Vrcholem akce bude koncert kapely NEZMAŘI. „Návštěvníci se mohou těšit také na grilované prasátko, vinnou olympiádu, spoustu gastro zážitků a košt vína v našich sklepeních,“ láká na akci její pořadatel Petr Gottwald.

VALAŠSKO

Společně o počasí – meteorologie pro všechny

KDY: v sobotu 24. září od 14 hodin

KDE: Hvězdárna, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

Fanoušci meteorologie se v rámci programu mohou těšit na statickou ukázku techniky Horské služby, představení a ukázky meteorologických přístrojů. Děti si mohou vyzkoušet práci meteorologů - zkusit si předpověď počasí u mapy, doplnit si meteorologický deník nebo si zahrát meteorologické pexeso. Uvidíte jednoduché a zajímavé pokusy, program je ovšem plně závislý na počasí, v případě nepříznivého počasí budou jednotlivá stanoviště umístěna do interiérů hvězdárny.

Alice Armstrong & Matt Long Band

KDY: v sobotu 24. září od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 210 korun

Matthews Long je zde jako virtuózní kytarista a výborný zpěvák svého Blues Tria i v roli frontmana kapely Catfish natolik známý, že není třeba ho zvlášť představovat.

Alice Armstrongová je blues-soulová zpěvačka s velkým hlasovým rozsahem, zálibou v palčivých vtipech a bezprecedentní láskou k čipsům a smaženým hranolkům. Jako zpěvačka i textařka se prosadila se skupinami Crossfire Blues Band a Stevie Wats Organ/Hammond Trio. Na Britsh Blues Award 2021 byla Alice nominována ve dvou kategoriích Objev roku a Kapela roku se Stevie Watts Organ Triem.

Michal je kvítko

KDY: v sobotu 24. září od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Vsetín

ZA KOLIK: 250 korun



Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a on nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci. Tak se přijďte bavit s Michalem.