Food Truck Sraz na Čepkově KDY: sobota 17. a neděle 18. září od 10 do 19 hodin KDE: OC Čepkov Zlín ZA KOLIK: zdarma

Opět se můžete těšit na setkání Food Trucků ve Zlíně. Pomalované náklaďáčky přivezou plno rozmanitého a chutného jídla. Po celý víkend bude připravený i bohatý doprovodný program.

Těšit se můžete na ty nejlepší:

burgery mnoha chutí včetně vege verzí

pro odvážné křupaví červíci

sladkosti a výběrovou kávu

domácí limonády

škrábanou zmrzlinu

skvělé pivečko

míchané alko i nealko drinky

To vše a mnohem více! Na místě budou i stany s posezením pro vaše pohodlí. Spousta soutěží pro velké i malé návštěvníky.

Na parkovišti NC Čepkov bude přistaven přívěs s umyvadly a stojany s dezinfekcí, WC naleznete v prostorách NC Čepkov.

Burger. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Mezinárodní noc pro netopýry v ZOO Zlín

KDY: sobota 17. září od 18 do 21 hodin

KDE: ZOO Zlín

Setkání se zoologem a odborníkem na netopýry Evženem Tošenovským z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON). Během přednášky vám přiblíží fascinující život netopýrů a čeká na vás také setkání se živými netopýry ze záchranné stanice. Představí i moderní techniku používanou při výzkumu netopýrů, kterou si dokonce vyzkoušíte. Podmínkou účasti je zaslání závazné přihlášky na e-mail barotova@zoozlin.eu do pátku 16. září. Počet míst je limitován, s přihlášením proto neváhejte.

Mezinárodní noc pro netopýry.Zdroj: Deník/archiv

Zámecká zlatá třicátá

KDY: v sobotu 17. září od 14 hodin

KDE: zámek ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

Prožijte zlatá třicátá! Během soboty čeká na zámku úžasný zážitkový program. Návštěvníci si budou moci vyrazit vlastní minci s unikátním motivem, užít si módní přehlídku ve stylu 20. a 30. Let, obléci dobové kostýmy. V programu vystoupí kapely F-Dur Jazzband, Jazzbook a Swing Shower.

Večer proézie s Monikou Kompaníkovou

KDY: v sobotu 17. září od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Monika Kompaníková patří mezi nejúspěšnější slovenské spisovatelky. Debutovala povídkovou knihou Miesto pre samotu, její novela Biele miesta byla nominována na cenu Anasoft litera a román Piata loď, za který tuto cenu získala, byl vyhlášen nejlepší slovenskou knihou roku 2010. V roce 2017 podle něj vznikl celovečerní hraný film režisérky Ivety Grófové, který obdržel cenu poroty na prestižním filmovém festivalu Berlinale. Snímek vypráví o dvojici dětí, Jarce a Kristiánovi, které se ujmou dvou batolat a skryty před okolním světem vytvoří dětskou rodinu. Je však zřejmé, že do pohádky dříve či později vpadne drsná realita. Bude silnější než dětská fantazie.

Galavečer Aplaus

KDY: v sobotu 17. září od 14 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Slavnostní zahájení 77. sezony Městského divadla Zlín se odehraje v té nejlepší společnosti - v té divácké. Scénář slibuje vyhlášení výsledků ankety Aplaus o nejlepší inscenaci, herečku a herce sezony 2021/2022, živou hudbu a pestrý program, ve kterém se představí téměř celý herecký soubor.

KROMĚŘÍŽSKO

Nicolette Havlová

KDY: v pátek 16. září od 18 hodin

KDE: Starý pivovar, Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun, snížené vstupné 90 korun



Nicolette Havlová se vydala jen s šesti kily na zádech z rodného Havířova přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko s návštěvou české komunity v Banátu, pro kterou uspořádala sbírku, a pokračovala přes Srbsko, Bulharsko až do tureckého Istanbulu. Jaké to je být osamocen v horách, potýkat se s útoky pasteveckých psů, (ne)nechat se provdat na rumunsko-srbských hranicích, dojít po svých k moři, absolvovat poslední stovky kilometrů s potulným štěnětem a zvládnout dostopovat zpět domů v rekordním čase pod 72 hodin? To vše a mnohem více se dozvíte na přednášce popisující 104 dny dlouhé putování, kdy se člověk přiblíží divoké přírodě a najde cestu k vlastnímu srdci.

Status Quo tribute

KDY: v sobotu 17. září od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna, Kroměříž

Projekt založený roku 2011 je inspirovaný rhythmboogie s propracovanými kytarovými riffy, přímočarou rytmikou a podklady rock and rollového piana a potěší všechny fanoušky legendární skupiny z Britských ostrovů.

Rymické kotlék

KDY: v sobotu 17. září od 10 hodin

KDE: areál obecního úřadu, Rymice



SDH Rymice zve nejen všechny milovníky guláše na tradiční akci Rymické kotlék - soutěž družstev o nejlepší kotlíkový guláš. Po akci k tanci a poslechu zahraje skupina Kmo3. Letošní zajímavostí je účast týmu ze Slovenska s pravým maďarským gulášem. Přijďte se pobavit a potěšit své chuťové pohárky.

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 18. září od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

Na akci nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pohádkové odpoledne s Rudolfem Lukešem

KDY: v neděli 18. září od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Pro všechny, kteří mají rádi film, pohádky a barevné dětské knihy, je připraveno zábavné a tvořivé odpoledne ve výstavě Rudolfa Lukeše. Během programu se dozvíte o jeho životě a tvorbě, prohlédnete si barevná leporela, která jej proslavila po celém světě. V rámci dílniček si bude možné vyrobit jednoduché skládanky či si přečíst pohádku.

Andrew Melk

KDY: v sobotu 17. září od 20.30 hodin

KDE: Kolejní nádvoří, Uherské Hradiště

Andrew Melk se představí na ARTroom festivalu. Mladý, talentovaný a všestranný rodák z Hradiště, dokáže vyprodat i brněnské Sono Centrum. Ondřej Chmelík je v současnosti jeden z nejlepších brněnských DJs, v sobotu se ale vrátí na domácí scénu a roztančí Kolejní nádvoří.

Hvězdný piknik

KDY: v pátek 16. září od 15 hodin

KDE: Náměstí Míru, Uherské Hradiště

Odpoledne plné her, tvořivých dílniček, zábavných úkolů pro děti a živé hudby čeká v pátek na náměstí Míru. Celé odpoledne bude hrát Honza Grebík, představí vlastní skladby z nového alba a zazní i covery známých písní. Odpoledne moderuje Bára Dojčar Majíčková.

VALAŠSKO

Prago Union

KDY: v pátek 16. září od 21 hodin

KDE: Bunkr, Vsetín

Pražská hip-hopová skupina, kterou založili roku 2002 Kato a DJ Skupla, přijíždí s nejnovější deskou Made in Strašnice do vsetínského Bunkru.

Momentum

KDY: v sobotu 17. září od 19.30 hodin

KDE: ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun



Taneční nebo objektové představení, v němž se utkají dvě umělkyně a dva odlišné divadelní jazyky. Tanečnice a choreografka Martina Hajdyla Lacová a scénografka a performerka Zuzana Sceranková. Každá svým způsobem přispívají ke vzniku originálního jazyka představení, které se doslova točí kolem jediného momentu. Momentu nejvyšší koncentrace všech fyzických i mentálních sil. Momentu úplného soustředění těsně před vymrštěním koule.

Lauren Henderson

KDY: v neděli 18. září od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 190 korun

Lauren Henderson je jazzová, latin-jazzová, soulová zpěvačka a skladatelka původem z Massachusetts, jejíž ústředním uměleckým tématem je karibské a latinské hudební dědictví. Žije v New Yorku, kde pravidelně hrává ve vyhlášených klubech Blue Note, Birdland, nebo Joe Pub. Její hlas ale znají v kulturních centrech po celých Spojených státech, v Mexiku, i v zemích kontinentální Evropy, ve Španělsku, Německu, Itálii a dalších evropských i latinskoamerických zemích.Její pěvecký styl zrcadlí prostředí v němž vyrůstala a žila, je to mix severoamerického a karibského hudebního dědictví a postřehneme i hispánský vliv druhého bydliště v Miami. Nicméně, tyto různorodé hudební inspirace jsou pikantní příchutí jejího hluboko v jazzu zakořeněno projevu, který ovlivnily zpěvačky jako je dodnes nedostižná Američanka Sarah Vaughan, nebo kubánská pěvkyně Omara Portuondo.