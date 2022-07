Přijďte si pro zábavu i k tanci poslechnout Swing Shower, mladou swingovou kapelu ze Zlínska. Věnuje se zejména interpretaci tanečního jazzu a swingu z období 20. - 40. let XX. století. Hrají ale také taneční latinu a pomalé balady. Uslyšíte například Klobouk ve křoví, What a wonderful world, Říkej mi to prosím potichoučku, Nebe na zemi, Sway, C'est si bon a další.

Hudební neděle – Joe Cocker Forever

KDY: neděle 31. července od 16.30 hodin

KDE: Park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: zdarma



Už pátá hudební neděle přinese kapelu Joe Cocker Forever. Skupina vznikla na podzim roku 2019 ve Zlíně jako pocta zesnulému soul, blues, RnB zpěvákovi Joe Cockerovi, který vynikal typickým chraplavým hlasem. Tvoří ji zkušení muzikanti s osobním vztahem k danému žánru. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Latino party

KDY: sobota 30. července od 21 hodin

KDE: Leaves Lounge, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Zatančete si v sobotu večer na pestrou latinskou hudbu, večer se ponese ve znamení salsy, bachaty, reaggetonu, merengue, samby a dalších stylů! Samozřejmě nebudou chybět ani hitovky. Hrát bude DJ Monito.

Latino večer. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

KROMĚŘÍŽSKO

Festival OCB Překonání Gravitace

KDY: sobota 30. července od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: v předprodeji 590 korun, na místě 690 korun



Jedinečná sportovně-hudební show, která nezná hranice! Uvidíte ty nejlepší jezdce BMX, MTB i FMX, kteří předvedou šílené kousky na monstrózním 12 a 20metrovém skoku. Mistr světa ve freestyle motocrossu Libor Podmol skočí saltem 20metrový skok. Těšit se můžete také na vystoupení nejsilnějšího muže světa Jiřího Tkadlčíka, motoshow šíleného kaskadéra Adama SPECIAL Peschela a nabušený hudební program: Mikolas Josef, Marpo & Trouble Gang, Majk Spirit, Rest a Sima.

Překonání gravitace.Zdroj: Deník/archiv

Závěrečný koncert dirigentských kurzů

KDY: sobota 30. července od 19 hodin

KDE: Skleník květné zahrady, Zámek Kroměříž

ZA KOLIK: dospělí 200 korun, děti, studenti a senioři 150 korun

Milovníci klasické hudby si na své přijdou v sobotu 30. července na kroměřížském zámku. Vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. Těšit se můžete na skladby: Gioachino Rossini: Lazebník sevillský, Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 “Z nového světa”.

Setkání přátel Veterán klubu Kroměříž

KDY: sobota 30. července od 8 hodin do 10 hodin

KDE: Velké Náměstí, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



Setkání přátel Veterán klubu Kroměříž je již tradiční akcí v Kroměříži. Koná se pravidelně v půlce prázdnin vždy v sudém kalendářním roce. Je to akce volného charakteru, na kterou jsou zváni všichni příznivci historických vozidel. Výstava vozidel na Velkém náměstí proběhne v čase od 8 do 10 hodin. Poté se vozidla vydají na pohodovou projížďku po okolí. Cílem akce je ukázat široké veřejnosti krásy motoristické historie a technická řešení minimálně třicetiletých vozidel.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Uherský Ostroh žije sportem!

KDY: sobota 30. července od 9.30 hodin

KDE: Zámek Uherský Ostroh

ZA KOLIK: ceny sportovních lekcí od 100 do 150 korun

Program se skládá z několika částí – dopoledne jsou připraveny cyklistické okruhy pro děti i dospělé (registrace od 9 hodin, start v 9.30 hodin), před zámkem bude od 11 hodin k dispozici dětská sportovní zóna s doprovodným programem. Odpoledne pak budou před zámkem probíhat sportovní lekce. Od 11 hodin až do ukončení akce bude k dispozici skvělé jídlo a pití ve velkém letním baru před zámkem.

Program odpoledních sportovních lekcí:

14 hodin - Tabata – zámek /Ivan Klauda, Marián Cintula, Relax21/

15 hodin – Parkour show

15.30 hodin - Jumping – zámek /Sabina Lekešová, Zuzka Miková/

16.45 hodin - Gymnastický klub ŠK Uherský Ostroh

17 hodin - Jóga – zámek /Věra Korvasová/

Summer party

KDY: neděle 31. července od 18 hodin

KDE: Klub kultury – salonek 3, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma



Adéla Komrzý a Jindřich Andrš, dokumentaristé a studenti FAMU, společně s Tomášem Vaňkem, pedagogem a rektorem AVU v letech 2014-2022, reflektují proměny pedagogických koncepcí na vysokých uměleckých školách, proměny instituce jako takové i měnící se potřeby studentů. Moderuje Jan Strejcovský. Diskuze je součástí programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

VSETÍNSKO

Amfolkfest – „Malý festival na konci světa“

KDY: sobota 30. července od 12 hodin

KDE: Pulčín, Francova Lhota

ZA KOLIK: 200 korun

V sobotu 30. července se uskuteční už 27. ročník tradičního festivalu Amfolkfest (AMatérský FOLKový FESTival) v malé osadě Pulčín na Hornolidečsku. Akce s přídomkem „malý festival na konci světa" přivítá letos deset kapel a písničkářů. V prostorách místního Informačního centra a v přilehlé zahradě vystoupí jihomoravský Monopol, Vsetín bude mít letos zastoupení v podobě hudebního barda Jiřího Dareby Václavíka, který sebou přivede hosty a zakončí tím pomyslnou šňůru křtů svého autorského CD Až vyleťá muchy. Z Ostravy přijede folková kapela Lesanten, dále zahraje zlínská kapela Podjezd, slovenští Divozelení a další se představí zástupce z Valašska v podobě dua Pavla Tabáska s Martinem Miklem. A jako každý rok si ze Slovenska najde cestu zakládající skupina Jasoň. Letošním pomyslným vrcholem festivalu bude písničkářka a skvělá harmonikářka Saša Niklíčková a po ní celt-folk-rock kapela Isara z Mladoboleslavska.

Dny řemesel a setkání kovářů

KDY: sobota 30. července a neděle 31. července od 9 do 18 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 120 korun, rodinné 300 korun



Přijďte se podívat do areálu Dřevěného městečka na ukázky starých řemesel i s hudebním programem. Zaměstnanci Valašského muzea v přírodě a další řemeslníci budou předvádět staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů – výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výrobu cihel a další. K poslechu mezi řemeslníky bude v sobotu hrát cimbálová muzika Kubalovci a v neděli Heligonkáři z valašských kotárů. Od 15 hodin v sobotu pak vystoupí Folklórní soubor Kelčovan z Čadce a v neděli, také od 15 hodin, vystoupí hudební skupina FLERET. Rodiče s dětmi se mohou také těšit na velké množství soutěží v průběhu dne, jakými bude například řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem a další.

Setkání kovářů. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 30. července od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si zakoupit výrobky z výhradně domácích farem. S láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět. Od 7. hodiny ranní zde můžete zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Farmářské trhy. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv