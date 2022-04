Cykloúklid páteřní stezky Zlín - Otrokovice se koná v rámci akce Ukliďme Česko. Sraz dobrovolníků ze Zlína je v 9.30 hodin u cyklostezky v Malenovicích, ulice Tečovská, u restaurace Tečovská brána. Pytle a rukavice jsou zajištěné. Po úklidu u odpočívadla bude vedle splavu před Trávníky v Otrokovicích opékání špekáčků a jiné občerstvení. Bude nachystána i voda a mýdlo na umytí rukou.

Sváteční neděle pro babičky s dětmi

KDY: v neděli 3. května od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, 39 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

Dílna pro děti s komentovanou prohlídkou výstavy "Hlavu vzhůru! Furt se de!" s kurátorkou. Dílna je vhodná pro děti od 6 let, rezervace místa není nutná. Akce se uskuteční v 1. podlaží budovy 14.

Pocta Tomáši Baťovi

KDY: v neděli 3. dubna od 18 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Melodie Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Benjamina Brittena zahraje komorní soubor Concertino s uměleckým vedoucím Miroslavem Křivánkem. Koncert se uskuteční v den výročí narození Tomáše Bati. Charitativní akce se bude konat ve 2. podlaží budovy 15.

Do naha – veřejná generálka

KDY: v pátek 1. dubna v 10 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Parta kamarádů, bývalých ocelářů, se ze dne na den ocitne bez práce a bez možnosti zajistit sebe a své rodiny. Dluhy rostou, manželky si zoufají, situace je jednoduše velmi vážná. Rozhodnou se tedy pro kariéru striptérů! Inspirují se tak profesionály, kteří pravidelně do města dojíždějí a u dámského publika sklízí obrovský úspěch. Na tom přece nemůže být nic složitého: zatancovat, a nakonec se svléknout. Slavný muzikál měl premiéru v roce 2000 a od té doby doslova obletěl svět. Příběh o tatíncích od rodin, kteří se bez jakékoli průpravy, bez fyzických předpokladů, ale s nadšením a s neuvěřitelným odhodláním vrhají do neznámých vod šoubyznysu, nadchl diváky po celém světě a my věříme, že zaujme i vás.

Člověk krve

KDY: v sobotu 2. dubna v 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

Člověk krve je jedním z nejosobitějších představitelů moderního českého písničkářství. Tento rodák ze Stříbrné Skalice sám sebe označuje za poutníka a takovým poutníkem – v krajině Posázaví i v čase – se může při poslechu jeho magických surrealismem ovlivněných písní stát každý. Dříve hrál v kapelách Kdyžužtakuž a Severní nástupiště, nyní vystupuje sám. V roce 2020 vydal své debutové album V kuchyni a byl nominován na cenu Vinyla 2020 v kategorii.

Pohádky z pařezové chaloupky

KDY: v neděli 3. dubna v 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, rodinné vstupné 330 korun



Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a hravých příhod.

KROMĚŘÍŽSKO

Výstava brouků

KDY: v sobotu 2. dubna od 8 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 80 korun

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu, a to vše na entomologickém dnu a výstavě.

Hala A se stane poslední říjnovou sobotu místem mezinárodního setkání profesionálních a amatérských sběratelů, badatelů a milovníků hmyzu.

Na programu bude výměna, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb. Na své si přijdou i milovníci hmyzích specialit. Příprava exotických delikates v podání světoznámého kuchaře Milana Václavíka slibuje nezapomenutelný gurmánský zážitek.

Během akce proběhne slosování vstupenek a 10 šťastlivců si odnese poslední vydání hmyzí kuchařky. Pro nejmenší návštěvníky máme připraveny lízátka s překvapením.

Vojta „Kiďák“ Tomáško

KDY: v sobotu 2. dubna od 17 hodin

KDE: Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 180 korun



Trampská legenda z královského města Loket Vojta "Kiďák" Tomáško, který vydal za svůj život už 11 CD zve na koncert spojený s oslavou jeho 75 let. Muzikant, který působil v několika kapelách, patří mezi ty, kteří definovali trampskou muziku posledních čtyřiceti let. Na svých webových stránkách sám o sobě říká "Píšu a skládám písničky o lidech, o lásce, o přátelství. O tom co jsem prožil, co vidím okolo sebe. Vím, že to nejsou žádné hity a ani mě to netrápí. Je v nich ale kus mého života a možná i vašeho. Jsou také o víře v lepší svět. Písně, které zní nejlépe v tichu pokoje a můžete v klidu vnímat o čem vám vypráví."

Orientální show

KDY: v pátek 1. dubna od 18.30 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 120 korun

Jedenáctý ročník Orientální show skupiny Rose Line a jejich hostů nabídne představení, které návštěvníky přenese do atmosféry Pohádek tisíce a jedné noci. Večer bude plný třpytivých a pestrobarevných kostýmů, podmanivé hudby a hlavně tance, který je jedním z nejstarších tanečních umění.

VALAŠSKO

Ondřej Havelka a Melody Makers

KDY: v sobotu 2. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 450/540 korun



Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána komunistickou cenzurou. V koncertní show SWING NYLONOVÉHO VĚKU předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejkrásnější a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu.

Improliga Valouny vs Olivy

KDY: v sobotu 2. dubna od 19 hodin

KDE: M-klub ve Valašském Meziříčí

Divadelní zápas plný hereckých výkonů a legrace. Tým Olivy z Olomouce je sestavený ze špičkových ligových hráčů. O to bude souboj s domácími zajímavější.

Velikonoce na hvězdárně

KDY: v sobotu 26. března ve 20 hodin

KDE: Hvězdárna ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 60 korun, děti 50 korun



Na hvězdárně mohou všichni milovníci tajů nebe společně přivítat jaro, popovídat si o velikonočních zvycích a symbolech a třeba i zjistit, jestli i v hlubokém vesmíru máme vajíčka, kuřátka či beránka. Na závěr čeká výtvarná dílnička a v případě pěkného počasí bude možné sledovat dalekohledem Slunce.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Premiérový pořad SPT Dolina

KDY: v pátek 1. dubna od 19.30 hodin

KDE: Klub kultury v Uherském Hradišti

Premiérový pořad k 66. výročí založení Souboru písní a tanců Dolina - Není lepší jako dobrá žena se uskuteční v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Šestašedesátka se neslaví každý den, proto si to nenechte ujít.

Beseda o knize Babské rady

KDY: v neděli 3. dubna od 16 hodin

KDE: Klub Maják v Bojkovicích

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Moderátoři Českého rozhlasu Brno Jarka Vykoupilová a Jiří Kokmotos představí svou knihu Babské rady. Jejich fotografie vznikly v našem kraji a s řadou našich bližních, zapojen byl také FS Světlovánek. Nenechte si ujít zajímavá vyprávění z moderátorského zákulisí a ze zákulisí vzniku knihy.

Ukliďme Česko, ukliďme Hradiště

KDY: v sobotu 2. dubna v 18.30 hodin

KDE: Masaro, ZŠ Větrná, Uherské Hradiště

Letošní úklid je naplánován ve dvou různých lokalitách současně. Uklízet se bude v Kunovském lese a na sídlišti Východ, směrem dolů ke studánce. Každá úklidová lokalita bude mít dvě vyhrazená místa na sesbíraný odpad, odkud bude ještě ten den odvezen a roztřízen. Organizátoři akce dobrovolníkům zdarma poskytnou pytle na odpad a rukavice.

