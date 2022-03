V pořadí 12. ročník taneční soutěže TanceR Cup proběhne v sobotu 19. března 2022. Soutěží se v několika moderních disciplínách, od street dance po zumbování, a ve čtyřech věkových kategoriích.

Diváci se mohou těšit na skvělou podívanou a soutěžící na hezké ceny. Přihlašování na tancercup@ddmastra.cz.

Taneční soutěž TanceR Cup.Zdroj: Deník/repro

Mineral-Expo Zlín

KDY: v sobotu 19. března od 9 do 17 hodin

KDE: Hotel Moskva ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 70 Kč, děti 30 Kč



Zveme všechny příznivce kamenů a dekorací z nich na prodejní výstavu minerálů, šperků a fosílií s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Rádi vás přivítáme do prostor hotelu Moskva ve Zlíně, které doplní krásu přírodních skvostů z domova i dalekého zahraničí či unikátních autorských šperků, které expozice nabídne.

Mineral-Expo Zlín.Zdroj: Deník/repro

Dášenka čili život štěněte

KDY: v sobotu 19. března od 15 hodin

KDE: Malá scéna Zlín

ZA KOLIK: děti do 3 let zdarma, základní (od 3 let) 100 Kč, rodinné (2+2) 330 Kč

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti.

Vstupenky je možno zakoupit na www.divadloscena.cz nebo na tel: 608 430 172.

Dášenka čili život štěněte.Zdroj: Deník/repro

Sobotní divadelně výtvarná dílna

KDY: v sobotu 19. března v 14 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění Zlín



Jak to vypadá, když se výtvarné umění spojí s divadlem? To mohou zjistit děti na sobotní divadelně výtvarné dílně, která probíhá každých 14 dní. Rodiče se mohou připojit, projít si výstavy nebo si mezitím odskočit na odpolední kávu.

Jan Stavinoha

KDY: v sobotu 19. března od 21 hodin

KDE: Infinity ve Zlíně

Kolektiv Infinity ve spolupráci s Janem Stavinohou připravil koncert. Muzikant a zlínský rodák se vrátil po koncertování ve Španělsku a Portugalsku. Kromě autorské tvorby návštěvníci uslyší coververze skladeb od kapel jako Green Day, nebo Linkin Park.

KROMĚŘÍŽSKO

Probouzení světlušek

KDY: v neděli 20. března od 18 hodin

KDE: ulice Obvodová v Kroměříži



V podvečer prvního jarního dne bude čekat na startu hlavní světluška Linda a nasměruje vás na procházku, při které můžete s dětmi probouzet světlušky. Každý malý účastníček může jednu světlušku schovat do packy a zahřát po dlouhé zimě. LED světýlka hledejte v trávě a tak různě na trase. Trasa bude značená svítícími náramky. Pro ještě kouzelnější atmosféru celé akce si s sebou účastníci mohou vzít i vlastní světlušky, světýlka, lampionky, svítící řetězy a jiné. Světýlkové pochody se sice konají zpravidla na podzim, ale kdo by tu atmosféru neměl rád.

Náhrdelník času – tvořivá dílna

KDY: v sobotu 19. března od 9 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

Přijďte prožít nejen tvořivé chvíle v nové výstavě Náhrdelník času. Těšit se můžete na zajímavé povídání, výrobu pravěkých šperků a amuletů. Vyzkoušíte si práci na zrnotěrce, stavění modelů neolitického obydlí a vlastní archeologický průzkum.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: v neděli 20. března od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč



Děj pohádky diváky zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera - princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna, do níž se zamiloval na plese, je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

VALAŠSKO

Magen David

KDY: v neděli 20. března od 17 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné 180 korun

Jakub Hekl, student brněnské JAMU oboru režie a autor úspěšného hudebního dramatu Frau Dietrich & Madame Piaf, srdečně zve na představení Magen David - dramatizace knihy vsetínské rodačky Ilse Reiner Eichnerové. Monodrama přibližuje pohnutý osud malé Ilse během událostí holocaustu a ukazuje nám hodnoty, díky nimž nalezla vnitřní sílu.

V hlavní roli se představí studentka absolventského ročníku muzikálového herectví JAMU Petra Benediktyová.

Milí bakaláři

KDY: v sobotu 19. března od 18 hodin

KDE: Sokol ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Záznamy z notářských spisů i ty z policejního šetření nemusí být vždy jen vážným čtením. Mnohdy se mezi nimi najdou i úsměvné, či dokonce humorné příběhy. Nyní si je diváci mohou užít i na scéně, v podobě pestré mozaiky čtyř divadelních miniatur.

Patrik Kee

KDY: v sobotu 19. března v 19 hodin

KDE: Kavárna U Zvonu ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 300 korun

Patrik Kee je umělec, který dokáže během pár minut strhnout publikum velmi nenásilnou formou do úžasného světa jeho srdce, tónů, hudebních vln, ozvěn a nečekaných zvukových proměn. Způsob, jakým Patrik Kee svou tvorbu na koncertech na posluchače přenáší, míří neomylně přímo do jejich srdcí a otevírá v nich bezeslovný rozhovor s jejich krásným vnitřním Já - sami se sebou. Patrik k tomu dává bezmezný prostor a bezpečí. Jak to dělá? Jednoduše! Sám je totiž takový! Od milujícího otevřeného srdce do vašeho srdce. Mnohé z jeho melodií a písní totiž vznikají teprve až na pódiu, z okamžité atmosféry, z okamžitého pocitu či nápadu! Mnohé z nich proto už nikdy znovu neuslyšíte, neboť jsou jako pomíjivá mýdlová bublinka dílem momentálního okamžiku.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Den otevřených dveří a větrání peřin

KDY: v neděli 20. března od 14 hodin

KDE: Skanzen Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V neděli 20. března se brány muzea v přírodě otevřou poprvé v letošním roce. Společně s ním tak můžete oslavit první jarní den. Na návštěvníky nečeká běžná prohlídka skanzenu s průvodcem, ani akce zaměřená na výroční obyčeje. Potkají se se zaměstnanci skanzenu. Dozví se o připravovaných akcích, provozu muzea a jeho rozvoji nebo se mohou zapojit do přípravy expozic. Budou se větrat peřiny, přesazovat muškáty, pečovat o předzahrádky i políčko a vinohrádek, a mnoho dalších nezbytností, které je potřeba udělat před začátkem nové návštěvnické sezóny. V sadu starých ovocných odrůd mohou v 15.30 hodin zájemci načerpat inspiraci při Jarním řezu stromů s arboristou Ondrou Drábkem.

Zvídálkové, vzhůru do muzea

KDY: v neděli 20. března od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné 130 korun

Třetí březnovou neděli si všechny zvídavé děti budou moci popovídat o konci zimy a začátku jara. Zjistí, jak se dříve lidé na Slovácku loučili se zimou, dozví se o vynášení mařeny, ale i o jiných magických rituálech, kterými naši předci jaro přivolávali. Během dílniček si vytvoří výrobky s jarní tematikou a na závěr si děti své znalosti ověří v pracovních listech.

Zvídálkové. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Animační neděle

KDY: v neděli 20. března od 14 hodin

KDE: kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 200 korun



Máte rádi detektivky? V tom případě si nenechte ujít Animační neděli, která se koná v Dětském filmovém ateliéru kina Hvězda. V průběhu dílny animace se seznámíte s technikou ploškové, papírkové animace a tematicky se budete věnovat detektivnímu žánru. Vytvoříte krátký příběh, poté papírové loutky a ty pak oživíte pod fotoaparátem. Dílny animace jsou vedeny zkušenou lektorkou Martinou Chaloupkovou z brněnského Studia Scala. Tak neváhejte a přijďte si užít animační odpoledne v Dětském filmovém ateliéru kina Hvězda.