David Koller jede do klubů a přiveze nové písničky, které vyjdou 15. března 2022 na vinylu. Vinyl bude ke koupi na koncertech a současně na webu umělce. Půjde o limitovanou edici. „Všechny písně vznikly v době pandemie. Natáčelo a míchalo se v sedmi studiích a trvalo to velmi dlouho. Všichni si ještě živě pamatujeme, jak covid, hlavně zpočátku, komplikoval setkávání lidí. Člověk musel být trpělivý a na všechno si počkat. Nakonec se ke všem skladbám povedlo udělat i videoklipy,“ říká David Koller.

Nové skladby My se vám ozveme, Pouta, Planeta bez paměti a Vězenkyně jsou vydány i s videoklipy a dnes jdou dostupné na digitálních platformách nebo na YouTube. V březnu se přidá i zmíněné vinylové EP.

Po prvním ročníku Koller Festu 2021, který loni zahájil pocovidové koncertní řádění Davida Kollera, se letos opět ve vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku s ním a jeho kapelou uvidíme. Jednodenní festival se bude konat 21. května a vedle Davida Kollera vystoupí skvělá kapela Prago Union.

„Hraní na vinicích je v něčem jiné. Oblíbili jsme si ho nejen proto, že člověk může ochutnat opravdu dobré lokální víno, ale také proto, že vinice bývají umístěny v krásném prostředí a lidi jsou na hudbu perfektně naladění. A když se k přidá západ slunce… Těšíme se i na Ester Geislerovou s Johanou Ožvold v roli moderátorek, které dokážou festival od začátku do konce vést v neotřele pozitivním modu,“ dodává David Koller.

David Koller se na vás těší v roce 2022. Kromě jeho vlastní kapely ho budete moci potkat i na koncertech se skupinami Lucie a Jasná Páka.

„S Jasnou Pákou vydáváme vinyl se čtyřmi skladbami a v dubnu je pojedeme představit lidem. Je to přesně dva roky, kdy jsme se potkali v Mikulovském studiu a nahráli session, ze kterých potom tři skladby vznikly. Kvůli covidu se všechny koncerty Jasné Páky rušily, o to víc se teď těšíme, že si zahrajeme živě, a navíc s novým playlistem, který by lidi mohl hodně bavit, alespoň tak, jako nás. Taky jsem rád, že si konečně zahraju s Michalem Ambrožem nebo Petrem Vášou na jednom pódiu,“ upřesňuje David Koller.

Kollerband 2022.Zdroj: Roman Černý

Zásady kritického myšlení

KDY: v sobotu 5. března v 18 hodin

KDE: Baťův institut ve Zlíně



Diskusní večer s Davidem Novákem, předsedou Rady Církve bratrské o tom, jak nenaběhnout manipulátorům.

Na viděnou, sbohem

KDY: v sobotu 5. března od 19 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč

Zveme všechny příznivce a milovníky divadla do Velkokavárny Gulliver na netradiční vystoupení Divadelního souboru Břetislav, který zde představí svoji původní hru Na viděnou, sbohem. Do nádražní kavárny přichází partička přátel z bývalé kapely, aby nad posledním panákem pohovořili o životě, rodině, lásce a vlasti. Hovor plyne s humorem, dokud do kavárny nepřijde místní manželský pár. Postavy postupně odcházejí, aniž by věděly kam.

Aquathlon Zlín 2022

KDY: v neděli 6. března od 8 hodin

KDE: Lázně Zlín

Český pohár v Aquathlonu 2022. Zahajovací závod je otevřen také široké veřejnosti a dětským kategoriím. Pro rekreační sportovce je to skvělá příležitost, jak si vyzkoušet populární kombinaci plavání a běhu.

KROMĚŘÍŽSKO

Kiss Czech Company

KDY: v sobotu 5. března od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži

V době, kdy se první cifra letopočtu přetočila na dvojku, v době, kdy se moderní technika nemohla vyrovnat s příchodem nového tisíciletí, v době, kdy nejedna kartářka předpověděla konec světa, se zrodilo cosi nového. Necelé dva měsíce po příchodu roku 2000 vznikla v Opatově, malé obci v okrese Třebíč, nová hudební formace - Kiss Czech Company.

Kamélie v hlavní roli

KDY: v neděli 6. března od 11 do 13 hodin

KDE: Klub Starý pivovar v Kroměříži



Oblíbené komentované prohlídky výstavy kamélií můžete navštívit každou neděli. Výstavou vás provedou specialisté a zahradní architekti z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži. Během prohlídek se dozvíte zajímavé informace nejen o historii kamélií, ale i o způsobu jejich pěstování. Přijďte se přesvědčit, že i v zimním období může být příroda plná barev.

Kamélie.Zdroj: Deník/archiv

Toujours

KDY: v sobotu 5. března od 20.30 hodin

KDE: Stará masna v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Kroměřížská folk-rocková kapela Toujours složená se zkušených muzikantů vystoupí na Klubu Starý pivovar.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Michal Nesvadba

KDY: v neděli 6. března od 10 hodin

KDE: Kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč



Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho plyšáci, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Michal Nesvadba.Zdroj: Deník/archiv

Tvoříme v muzeu - Kraslice zdobené voskovanou batikou

KDY: v sobotu 5. března od 9 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 300 korun

Přijďte se naučit do Slováckého muzea ozdobit kraslici! Během březnového sobotního dopoledne se v tvořivém kurzu seznámíte se základy batikování kraslic, které je jednou z nejrozšířenějších technik zdobení. Podstatou je nanášení roztaveného vosku na vyfouknutou slepičí skořápku pomocí hlavičky špendlíku nebo tzv. stužky tvořené dřívkem a do trubičky stočeným drátem. Díky tomu se vytváří zdobný dekor založený na čárce a tečce ve tvaru paprsčitých hvězd, vějířků, mřížek, věnečků či řetízků, které v nejrůznějších kombinacích pokryjí celou skořápku vejce. Inspirovat se můžete precizní prací zkušené krasličářky Marie Zajícové z Uherského Ostrohu, která vám ukáže a poradí, jak techniku batikování voskem co nejlépe zvládnout. Vámi vlastnoručně vyrobené kraslice mohou potěšit nejednoho šlaháče o letošních Velikonocích. K dispozici budou výfuky, kahánky, stužka ke zdobení, barvy a vosk.

Mařatický fašank

KDY: v pátek 4. a v sobotu 5. března

KDE: Mařatice



Přijměte srdečné pozvání na fašankové veselí, které se v Mařaticích uskuteční od pátku 4. března. Od 19 hodin se na MKZ Mařatice koná Pochovávání basy. K poslechu a tanci bude hrát kapela NaEx. V sobotu nás čeká fašanková obchůzka v maskách, ty budou vycházet v 13.30 hodin od mařacké hasičárny.

VALAŠSKO

Karneval s Harry Potterem

KDY: v sobotu 5. března v 15 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 60 korun

Karneval pro děti ve škole kouzel se známým čarodějnickým učněm. Naučíte se létat na košťatech, kouzla a magická zaklínadla, vařit lektvary, pěstovat kouzelné rostliny. Průvod masek, vyhlášení nejlepšího kostýmu, soutěže a mini diskotéka. Nebude chybět ani Balonkový klaun.

Stram

KDY: v sobotu 5. března od 21 hodin

KDE: Bunkr ve Vsetíně



Sobotní noc bude patřit rockové muzice. Po dvouleté odmlce se v Bunkru opět předvede kapela Stram. Bunkr zve na oblíbený formát zábavy, kdy se osvědčená kapela střídá v průběhu noci s diskotékovou produkcí.

Bylo, nebylo

KDY: v sobotu 5. března od 15 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 250 korun

Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý den a Kamarádi. Tak vzhůru do fantastickéhosvěta pohádek, písniček a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo.