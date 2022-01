Tvorba Ondřeje Poláška je inspirována přírodou - jejími tvary, částmi a organickými prvky. Zabývá se znázorněním duše jakožto něčím tajemným, neviditelným. Jedná se o jeho vlastní, imaginativní tvorbu. V jeho obrazech často využívá kontrastu světla a temna. Ve zkratce vytváří imaginativní krajiny ozářené tajemným světlem.

Příroda v něm vzbuzuje až jakýsi úžas a duchovní úctu, jak sice složitě, ale s jakou elegancí a lehkostí je příroda kolem nás utvořena. Světlo symbolizuje duši, jakožto „světlo v nás“, které pohání vše živé. Temno je pro něj symbolem duševního i fyzického klidu, umožňuje, aby vyniklo světlo. Co se týče názvu výstavy - Ondřej tvrdí, že duše je jakýmsi nadpřirozeným hybatelem všeho živého a tělo je pouze skořápka, která ji chrání. Vernisáž výstavy proběhne 15. ledna v 19 hodin.

Duše, tajemný závoj.Zdroj: Informační centrum Zlín

Vydejte se na lednovou vycházku za poznáním - Příluky / Lužkovice

KDY: v pátek 14. ledna

KDE: Zlín

Čeká vás společná procházka s prohlídkou okolí a s možností případného občerstvení po trase či na zpáteční cestě oběd. Délka okružní trasy je cca 2,5 - 3 km. Pro návštěvu restauračního zařízení nutný certifikát O-N. S sebou kartičku MHD nebo 2x jízdenku na 20 minut (12 Kč). Sraz je na autobusové zastávce Školní v 9.45 hodin, odjezd trolejbusem č.11 v 9.57 hodin. Možnost přistoupení po trase. Výstup na zastávce Průmyslová zóna, Cecilka.

Zlínský klub.Zdroj: Deník/repro

Kosí bratři

KDY: v neděli 16. ledna od 15 hodin

KDE: Divadlo Scéna ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 90 Kč

Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet. Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo. Jak zkoušeli jezdit na kole. A kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák? Víte, jak se krotí lev? Josef s Václavem vám to ukážou. Umí toho ještě mnohem víc. A jestlipak umí dělat i dobré skutky? Josef s Václavem jsou prostě kosí kluci jak se patří.

Kapap seminář

KDY: v neděli 16. ledna od 13 hodin

KDE: Sportcentrum Malenovice



Tématický seminář izraelské sebeobrany Kapap je určený pro všechny nadšence, zájemce a cvičence. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má chuť a je starší 13 let.

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

KDY: v neděli 16. ledna od 6 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

Na akci budou k vidění i koupi okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Tato akce se koná každou třetí neděli v měsíci.

Chovatelské trhy.Zdroj: Deník/archiv

Joga pro sedm čaker

KDY: v neděli 16. ledna od 18.30 hodin

KDE: Flow joga studio v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 300 korun



Nechte se pozvat na velmi poklidnou, citlivou a láskyplnou procházku po čakrách. Půjdeme tempem jinové jógy s důrazem na uvolnění a navnímání procesů těla i mysli. Využijeme k tomu spoustu pomůcek, jako jsou polštářky, bolstery, deky a jógové bločky, aby každé spočinutí v ásaně mohlo být dlouhé a hluboké. Lekce není vhodná pro těhotné, zvládne ji ale běžný začátečník a užije si ji i pokročilý jogín, či sportovec, manuálně či mentálně pracující, který potřebuje zregenerovat tělo i mysl.

Památník Maxe Švabinského

KDY: sobota 15. a neděle 16. ledna od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

Reprezentativní Památník v Muzeu Kroměřížska nabízí v šesti výstavních sálech sedm desetiletí Švabinského tvorby, naplněné především láskou k přírodě a zásadně propojené s umělcovým osobním životem. V Památníku je představen jako autor řady obrazů, grafických listů, tvůrce monumentálních forem ztvárněných v podobě mozaiky nebo vitráže, ale i grafiky poštovních známek a bankovek.

VALAŠSKO

O Moudrém Tadeášovi a princezně Mrazulence

KDY: v sobotu 15. ledna od 11 hodin

KDE: Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm



Původní loutkovou pohádku z pera manželů Winklerových si mohou užít všichni malí i velcí milovníci divadla.

Dětské tvoření. Rozvíjejte v dětech nejen zručnost

KDY: v sobotu 15. ledna od 8 hodin

KDE: Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí

Dílnu pro malé i velké pod dohledem zkušených zahradnic si mohou užít všichni, kteří hledají program na zimní víkend. Chcete v dětech rozvíjet originalitu, zručnost a zahradnického ducha? Přijďte za námi do Zahradního centra pod kloboukem.

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: od 15. do 30. ledna 2022

KDE: Pustevny



Ani letos nebude na Pustevnách chybět vyhledávaná atrakce - Ledové sochy! Ty jsou zajišťovány ve spolupráci s těmi nejlepšími sochaři a řezbáři. Beskydská "metropole" se tak opět stane jedním z nejrušnějších českých horských oblastí. Letošní krásné vesmírné a hvězdné téma vyroste pod rukama významných sochařů a řezbářů. O tuto oblíbenou třpytivě ledovou výstavu se zajistí tým zkušených mistrů složený z Mariana Maršálka, Igora Kučery, Filipa Lyska, Václava Lemona, Alberta Šimráka, Romana Mikuše a Ondřeje Procházky. Jsou opravdovými profesionály v oboru, kteří se mohou pyšnit několika vítězstvími na mezinárodních ledových soutěžích, účastí v zahraniční jako je USA, Polsko či Německo. Ale především přinesou stejnou ledovou krásu, jakou se chlubí ledové sochy v Tatrách na Hrebienoku.

Ledová socha na Pustevnách.Zdroj: Deník/archiv

Dan Vertígo ve Valašském Meziříčí

KDY: v sobotu 15. ledna v 19 hodin

KDE: Tucan café ve Valašském Meziříčí

Rocknroll folkpunk underground pop písničkář má na kontě dvě autorské desky, několik klipů a v hlavě nekonečný jukebox známých hitovek napříč žánry. Celoročně objíždí hospody, kluby i festivaly napříč ČR, sólově i s kapelou.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

KDY: neděle 16. ledna od 13 hodin

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: rodinné vstupné 130 korun



Během prvních Zvídálků letošního roku si povíme o období masopustu. Jak se tento obyčej slavil a kdy se konal. Ukážeme si, do jakých masek se lidé na fašaňk strojili, ale i jaké tance se tancovaly. Můžete se těšit i na dílničky, kde si třeba i jednu takovou masku vyrobíte. Nebudou chybět ani pracovní listy.

Chytrý kvíz

KDY: v neděli 16. ledna od 17 hodin

KDE: U Pučalíka v Uherském Hradišti



Vyrazte na oblíbený hospodský tým a poměřte svoje síly s jinými týmy. Milovníci vědomostního soupeření tak mohou zahájit nový rok a ti co zatím zkušenosti s kvízem nemají si mohou s přáteli vytvořit nový společný koníček.

Bylinková škola s panem Zábojníkem

KDY: v sobotu 15. ledna v 9 hodin

KDE: Avalon v Uherském Hradišti



Bylinkovým seminářem s tématem Metabolismus, trávení, homocystein zájemce provede místní léčitel, bylinkář, velmi moudrý, života znalý, selsky uvažující, médii nepokroucený muž, žák Jiřího Janči - pan Stanislav Zábojník. V Uherském Hradišti působí jako reflexolog již hezkou řádku let. Za svou mnohaletou praxi nasbíral cenné zkušenosti v oblasti bylinkářství, léčení.