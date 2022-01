Procházka rozmanitým světem muzikálu od Broadwaye přes Londýn až k nám do Zlína. Zazní písně z oceněných světových muzikálů i českých filmových hitů. Uslyšíte písně z muzikálů West Side Story, Kabaret, Hello Dolly, Donaha, My Fair Lady, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, LaLaLand, Evita a další. Zpívají a večerem provází Petra Králová a Radovan Král.

Drobná krása aneb Miniatury obuvi

KDY: v neděli 2. ledna od 10 od 18 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Výstava představuje pestrý soubor obuvi drobných rozměrů. Dámské střevíčky, tradiční japonská obuv nebo třeba pryžové galoše v miniaturním provedení a propracované do nejmenších detailů dokládají úžasnou lidskou tvořivost a um. Jejich věrné provedení a skutečně miniaturní rozměry jsou často zdůrazněny umístěním vedle jejich reálných předloh běžných rozměrů. Připomenuty jsou také miniatury jako reklamní předměty bývalých československých obuvnických podniků nebo plastiky v podobě obuvi pocházející z archeologických nálezů datované do doby bronzové a železné.

Od Kosmy přes Dalimila

KDY: v neděli 2. ledna od 10 od 18 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Výstava věnovaná kronikářství obsahuje 20 tkaných tapisérií s tématy z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, jednoho ze stěžejních děl českého písemnictví. Autorkou tapiserií je olomoucká výtvarnice Věra Mičková, která vytvořila i repliku proslulé tapisérie z Bayeux. Tapiserie doplňují výstavní panely s vysvětlujícími texty a fotografiemi. Jako trojrozměrné předměty je vystaveno asi 70 kronik ze sbírek muzeí Kroměříže, Uherského Brodu a Uherského Hradiště.

Rozum versus cit²

KDY: v neděli 2. ledna od 10 od 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně



V pořadí druhá výstava se zaměří na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Její počátek souvisí se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni v roce 1959. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu.

Kroměřížsko

Silvestr v Kroměříži

KDY: v pátek 31. prosince od 21 hodin

KDE: ProEx v Holešově

Všichni, kteří ještě nemají plány na Silvestra, mohou se přijít do clubu ProEx rozloučit se starým rokem 2021. Uslyšíte hudbu 80. až 90. let až po současnost. Celou silvestrovskou noc si vezme na starost DJ Matuch a o půlnoci odpálí ohňostroj a dáme si všichni společný přípitek na Nový rok 2022.

Silvestr v Kroměříži. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Mák. Máte poslední příležitost vidět krásnou výstavu

KDY: v neděli 2. ledna 2022

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži



Poslední příležitost k vidění mají zájemci o výstavu Mák. Ta představuje kulturní plodinu s tisíciletou historií. Návštěvníky seznamuje s pěstováním máku v minulosti i v současnosti. Přináší zajímavé informace o jeho tradičním zpracování a využití nejen v našem jídelníčku, ale i v moderní medicíně. Mák byl odjakživa považován za posvátnou a magickou rostlinu, jejíž symbolika se odráží i v lidové tradici. Neoddělitelnou součástí výstavy jsou makové obrazy a dekorace Marcely Šimečkové.

Výstava Mák v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Deník/archiv

Kroměřížský betlém

KDY: do 9. ledna 2022 denně od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

V podloubí před Muzeem Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži svítí více než 60 let starý mechanický betlém, který v pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový denní a noční cyklus. Mechanický betlém ze sbírek Muzea Kroměřížska byl vyroben roku 1959 a byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Celkem 3,5 m dlouhá a 1,5 m vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa. Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je celkem 40 figurek. Betlém je k vidění z exteriéru bez nutnosti zakoupení vstupenky do muzea.

Valašsko

Novoroční výšlap

KDY: v sobotu 1. ledna 2022 od 10 hodin

KDE: Doubrava u Loučky



Turističtí nadšenci a přátelé rozhleden zvou na společný novoroční výšlap na Doubravu u Loučky. Občerstvení v cíli bude zajištěno a zahoří také valašská vatra.

Novoroční výšlap.Zdroj: Deník/archiv

Vánoční výstava výtvarného oboru ve Vsetíně

KDY: v neděli 2. ledna 2022 od 14 do 17 hodin

KDE: Galerie Stará radnice ve Vsetíně

Vánoční výstava ZUŠ Vsetín v Galerii Stará radnice je určená pro rodiče, přátele i širokou veřejnost a koná se pravidelně jednou za dva roky. K vidění jsou práce, které vznikly, a stále ještě vznikají od začátku letošního školního roku, ale určitě si připomeneme některé okamžiky z loňské distanční výuky, protože doma, za monitorem, vznikaly kresby, malby i plastiky s úplně novým obsahem.

Novoroční jóga

KDY: v sobotu 1. ledna 2022 od 18.30 hodin

KDE: Chi medici centrum ve Vsetíně



Jak na Nový rok, tak po celý rok. Milovníci tohoto systému cvičení letos zahájí v jemném plynutí s jógou, s dechem, s hudbou. Cílem bude hlavně smích a radost do těla i kolem něj.

Já bych rád k betlému

KDY: v sobotu 1. ledna 2022 od 13 do 16 hodin

KDE: Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm

Výstava betlémů současných tvůrců z Valašska a severní Moravy. Ve velkém sále Brillovky je k vidění 50 souborů dřevěných betlémů od malých rodinných a reliéfních, větších statických až po betlémy pohyblivé. Výstava je otevřena do konce ledna 2022. Dne 1. ledna 2022 je veřejnosti přístupná od 13 do 16 hodin.

Uherskohradišťsko

Kunovice v zimním hávu

KDY: do 28. února 2022

KDE: Kunovice

Sníh a mráz umí nádherně čarovat. Zachyťte pohádkovou zimní atmosféru v Kunovicích a zapojte se do fotosoutěže. Své fotografie posílejte do 28. února 2022 na e-mail mic@mesto-kunovice.cz. Nezapomeňte, že z nich musí být na první pohled patrné, že byly pořízeny v Kunovicích. Tři vítězové, které vybere porota složená ze zástupců města, získají hodnotnou cenu. Vybrané fotografie budou poté zveřejněny ve zpravodaji Kunovjan a vystaveny v oknech informačního centra nebo v budově radnice.

Chytrý kvíz v Uherském Hradišti

KDY: v neděli 2. ledna od 17 hodin

KDE: U Pučalíka v Uherském Hradišti



Vyrazte na oblíbený hospodský tým a poměřte svoje síly s jinými týmy. Milovníci vědomostního soupeření tak mohou zahájit nový rok. A ti, co zatím zkušenosti s kvízem nemají, si mohou s přáteli vytvořit nový společný koníček.

Chytrý kvíz.Zdroj: Deník/archiv

Ohlédnutí

KDY: neděle 2. ledna 2022

KDE: Uherské Hradiště

Ještě do neděle 2. ledna 2022 se můžete zapojit a posílat své fotografie do už 16. ročníku bilanční výstavy Ohlédnutí. Ty můžete nahrávat na webu ohlednuti.uh.cz. Nenechávejte proto své krásné fotografie v šuplíku a obohaťte Ohlédnutí za rokem 2021 na Slovácku. Vítány jsou fotografie amatérů, poučených fotografů, žurnalistů, spolků, sdružení nebo zájmových skupin. Vzhledem k mimořádné výstavě Světlana, bude vernisáž a následný výběr bilanční výstavy fotografií tentokrát posunut až na neděli 13. února.