Zima sice zalézá za nehty a příroda se uložila ke spánku, ale svátky lásky a světla se blíží a slunce se k nám brzy vrátí. Zabalte se do teplých svrchníků a dorazte vánicí až Na Paseku, kde bude veselo a teplo ohně. Čeká vás dobré pití, muzika a přátelé. Pro malé i velké bude připraveno tajemné putování lesem s adventní tematikou. "Budeme podávat svařený mošt, budeme zpívat a hrát a možná se dozvíme, co starobylého se skrývá pod tím krásným svátkem vánočním. Můžete se přidat ke zpěvákům a muzikantům nebo se i samostatně projevit a přinést si vlastní hudební nástroje," zvou pořadatelé.

AG Flek

KDY: v neděli 19. prosince od 19 hodin

KDE: Zelenáčova šopa ve Zlíně



Užijte si koncert kapely AG Flek. Je to česká hudební skupina založená roku 1977. Tehdy ji tvořili Ivo Viktorin ( zpěv, kytara, klávesové nástroje), Karel Markytán (kytara, foukací harmonika), Josef Šobáň (baskytara) a Blanka Táborská (zpěv).

AG Flek.Zdroj: Deník/repro

Nomádi Evropy

KDY: do 27. února, denně od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Výstava představuje typicky slovenské lidové zaměstnání – drátenictví, dnes považované za národní kulturní dědictví. Vypráví neuvěřitelný příběh odříkání, ale i odhodlání, odvahy a šikovnosti jednoduchých rolníků z nejchudobnějších horských regionů severozápadního Slovenska a Spiše, kteří obohatili světovou materiální kulturu o nový typ praktických předmětů každodenní potřeby a drát povýšili na klasický řemeslný a výtvarný materiál.

Setkání u stromečku v Březnici

KDY: v sobotu 18. prosince od 15 hodin

KDE: před kostelem v Březnici

ZA KOLIK: zdarma



Obec Březnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Březnice si vás dovolují pozvat na setkání u vánočního stromu v Březnici, které se koná v sobotu 18. prosince 2021 od 15 hodin před kostelem. Akce je spojená s prodejem výrobků dětí ZŠ a MŠ Březnice.

Kroměřížsko

Aneta Langerová – Dvě slunce

KDY: v sobotu 18. prosince od 18 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 540 až 590 korun

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020 a nyní přichází rozzářit i vás. Zaposlouchat se do příběhů z nového alba budou moci všichni fanoušci na koncertním turné, na kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem. Těšit se tak můžete na zkušené muzikanty, jako je klavírista a producent nové desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak.

Aneta Langerová.Zdroj: Deník/archiv

Chovatelské trhy na výstavišti v Kroměříži

KDY: v neděli 19. prosince od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč



Na akci budou k vidění i koupi okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.

Díky, pane prezidente

KDY: v sobotu 18. prosince od 17 hodin

KDE: Lavička Václava Havla v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte uctít památku prezidenta Václava Havla při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí. Připomeneme si ho ve vzpomínkách jeho pamětníků, ukázkami z jeho díla a zapálíme svíčky na jeho počest.

Valašsko

Milion kroků do Santiaga

KDY: v sobotu 18. prosince od 17.30 hodin

KDE: Centrum Život Naživo ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Svatojakubská cesta je jedna z nejznámějších poutí v Evropě. Její cesty vedou ke katedrále do Santiaga de Compostela z různých směrů. Když zvolíte severní cestu Camino del Norte, uvidíte krásné výhledy, pláže, pobřeží, ale i pohoří, přírodu a nicotu. O tom všem bude vyprávět Tomáš Jemelka, který se vydal s batohem na měsíční cestu dlouhou něco přes 800 kilometrů. Jaká je fyzická bolest, psychická náročnost a co všechno ho na pouti potkalo, se dozvíte na cestovní přednášce.

Sousedské setkání

KDY: v neděli 19. prosince od 19.30 hodin

KDE: Restaurace Pod Černým ve Vsetíně

Sousedské vánoční setkání s punčem a svařákem si můžete užít v sále Restaurace Pod Černým. K dostání budou nejen žravé vánoční dárky, ale i jiné. Takže pokud budete shánět dárky na poslední chvíli, budete mít příležitost.

Lidé se svařákem.Zdroj: Deník/archiv

Lada Semecká – Kaligrafie zvuku III.

KDY: do 21. ledna, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč



Lada Semecká svoji tvorbu hluboce prožívá, ale současně pracuje systematicky. Vlastnosti materiálu ověřuje ve vztahu k přírodním živlům a zkoumá základní působení jejich sil. Proto v jejich dílech vnímáme řád, logickou následnost a osobní blízkost a cit současně. Ve svém díle reflektuje rovnováhu síly a křehkosti přírody. Do materiálu tluče, rozvibrovává ho, přetavuje. Pokouší jeho hraniční mechanické i tvarové možnosti. Přesto však vytváří díla, jejichž vnímání si žádá určitou duševní vyrovnanost a vede k meditativnímu přístupu. Symbolika obsažená v samotných materiálech, jako je čas, krajina, náhoda a řád jsou bytostně přítomny v jejich dílech od prvních úvah o tvorbě až po percepci, či interakci divákem.

Uherskohradišťsko

Výstava tradičních řemesel

KDY: v sobotu 18. a v neděli 19. prosince od 9 do 19 hodin

KDE: Hnízdo v Uherském Hradišti

Hnízdo srdečně zve na prodejní výstavu tradičních řemesel s tématikou Vánoc. Najdete zde až 20 řemeslných vystavovatelů s jejich originálními výrobky, které si můžete zakoupit jako originální vánoční dárky pro vaše nejbližší. Přijďte načerpat vánoční atmosféru a podpořte tradiční lidová řemesla.

Vánoční sobota

KDY: v sobotu 18. prosince od 12 do 18 hodin

KDE: Wood style v Uherském Hradišti



Vyrazte na malé přátelské setkání. Můžete se těšit na starou vánoční tradici lití olova do vody, kterou si budete moct vyzkoušet a tím pádem budete vědět, co Vás v příštím roce bude čekat nebo na výrobu kožené klíčenky s vlastním monogramem pro sebe nebo své blízké. Bude nachystaný svařák na zahřátí a taky nějaké to cukroví.

Plachý a nesmělý

KDY: v sobotu 18. listopadu od 17 hodin

KDE: Bar7 v Uherském Hradišti

Přijďte si užít vánoční čaj s rumem o páté s kapelou Plachý a Nesmělý. Můžete se těšit i na houslistu Martina Endlera. Tak si přijďte na punč, svařák nebo pivko a zpříjemněte si předvánoční hektický čas.