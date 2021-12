Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou největšího rozkvětu českého swingu. Po koncertní show Swing nylonového věku kapela shledala, že vynikající hudební materiál z repertoiru skvělých českých bigbandů tohoto období není zdaleka vyčerpán. A tak se rozhodla v tom radostném swingovém bádání pokračovat. V koncertní show Swing nylonového věku pokračuje předvede Ondřej Havelka s jeho Melody Makers další hotjazzové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu, tuze žhavé a snad ještě krasší!

Karel Plíhal ve Zlíně

KDY: v sobotu 11. prosince od 19 hodin

KDE: Malá scéna Zlín



Karel Plíhal je originální skladatel, textař a kytarista. Po vynucené poúrazové pauze se vrací na koncertní podia s podporou kytaristy P. Fialy. Nenechte si proto ujít jeho koncert ve Zlíně.

Karel Plíhal.Zdroj: Deník/repro

Mucha v Bambusu

KDY: v sobotu 11. prosince od 19 hodin

KDE: Bamboo club ve Zlíně

Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné podivnosti života.

Mládí Tomáše Bati

KDY: v sobotu 11. prosince od 17 do 18 hodin

KDE: infopoint Památníku T. Bati



Další ze série nových přednáškových cyklů s akcentem na Mládí Tomáše Bati. Pro návštěvníky je připravena speciální přednáška s promítanou prezentací a následnou exkluzivní možností nafotit si interiér Památníku za slavnostního osvětlení. Rezervace míst předem.

Mládí Tomáše Bati.Zdroj: Deník/repro

Slavnostní rozsvěcení stromečku v ZOO Zlín

KDY: v neděli 12. prosince od 16 hodin

KDE: ZOO Zlín

V neděli 12. prosince se slavnostně rozsvítí velký vánoční stromeček na nádvoří zámku. Kromě stromečku areál zoo rozzáří také desítky světelných motivů ve tvaru exotických zvířat. Jako už tradičně se můžete těšit například na svítící lvy, slony, klokany, tapíry, žirafy a mnoho dalších. Stromeček a ostatní výzdoba se rozsvítí přesně v 16 hodin. Od 14 do 16 hodin se můžete těšit na voňavé překvapení a program zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na děti bude čekat také malá mikulášská nadílka. Protože krása světelné výzdoby vynikne až po setmění, v neděli 12. prosince se prodlužuje otevírací doba zoo až do 17 hodin.

Baby

KDY: v sobotu 11. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín (Dílna)



Zpověď generace, která nejeví zájem o nic, jen o sebe. Ale kým vlastně jsme, když se každý z nás schovává za svou maskou? A můžeme vůbec někomu věřit, když všichni hrají nějakou roli? Vem si tužku, papír a dobrejbeat, protože tenhle příběh si budeš chtít zapamatovat.

KROMĚŘÍŽSKO

Vánoční farmářské trhy v Kroměříži

KDY: v sobotu 11. prosince od 9 do 13 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbené kroměřížské farmářské trhy tentokrát nabídnou jmelí, vánoční stromky, fotokoutek, perníkové chaloupky a spoustu dalších rukodělných výrobků! Zahrají a zazpívají No Tiddlers! Nenechte si trhy ujít.

Čertovský běh

KDY: v sobotu 11. prosince od 13 hodin

KDE: Zimní stadion v Kroměříži



Přijďte si před Vánocemi změřit své síly na 10 kilometrů dlouhý, převážně silniční běh. V cíli vás bude čekat polévka a nápoj dle vlastního výběru. Nebude chybět tradiční vánoční punč na zahřátí, jak pro závodníky, tak i pro fanoušky. Pro závodníky budou nachystány věcné ceny, medaile a diplomy. Start závodu je letos posunut na 13 hodin, registrace je otevřená od 12 hodin v místě konání.

Dark Gamballe vystoupí v Kroměříži

KDY: v sobotu 11. prosince od 20 hodin

KDE: Stará masna v Kroměříži

Kultovní vyškovská kapela DarkGamballe vystoupí jako každý rok v kroměřížském klubu Stará masna.

Zámecké nadvoří v Holešově zdobí vaše vánoční stromečky

KDY: denně do Tří králů

KDE: zámecké nádvoří v Holešově

ZA KOLIK: zdarma

Deset vánočních stromečku a jeden hezčí než druhý, už jste se byli podívat na letošní výzdobu zámeckého nádvoří? "Až do Tří králů máte příležitost podívat se, jak si své symboly českých vánoc ozdobily děti z Mateřské školy Radost Holešov, Mateřské školy Sluníčko Holešov, Mateřské školy Žopy, z 1. Základní školy Holešov a dokonce ze Základní školy Stará Ves. A nejen ony… O tuto radost projevily zájem také všetulské sokolky a přidali se i klienti z Centra pro seniory Holešov. Jeden stromeček si s dětmi nastrojily také maminky," láká Dana Podhajská.

Zámecké nádvoří zdobí vaše vánoční stromečky.Zdroj: Dana Podhajská

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Louskáček + vystoupení ZUŠ

KDY: v neděli 12. prosince od 15.45 hodin

KDE: městské kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 220 korun



Výjimečná skladba Čajkovského, kterou uvedli do života tanečníci Velkého baletu v Louskáčkovi, potěší srdce a uši všech generací milovníků hudby. Zažijte tuto sváteční klasiku s celou rodinou očima Marie a jejího prince Louskáčka na velkém plátně. Nebude chybět už neodmyslitelné předtančení žákyň ZUŠ Uherské Hradiště, pobočky Staré Město.

Tradiční Vánoce ve Vlčnově

KDY: v neděli 12. prosince od 15 hodin

KDE: Klub kultury a sportu Vlčnov

ZA KOLIK: zdarma

Vánoční atmosféra z dob našich prababiček, koledníci, obchůzky mýtických postav, ukázky řemesel, ochutnávka tradičních pokrmů a na závěr rozsvícení vánočního stromečku - to jsou Tradiční Vánoce ve Vlčnově, tak přijďte nasát jejich atmosféru.

Výstava tradičních řemesel v Uherském Hradišti

KDY: od pátku 10. do neděle 12. prosince od 9 do 19 hodin

KDE: Hnízdo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: zdarma



Výstavu tradičních řemesel s tématikou Vánoc si můžete užít po dobu dvou předvánočních víkendů od pátku do neděle. V Hnízdě najdete až 20 řemeslných vystavovatelů s jejich originálními výrobky, které si můžete zakoupit jako originální vánoční dárky pro vaše nejbližší. Přijďte načerpat vánoční atmosféru a podpořte tradiční lidová řemesla.

Dechberoucí vánoční výstava v Jalubí. Ocitnete se jako v zimní pohádce

KDY: do 19. prosince

KDE: v obchodním domě Jednoty v Jalubí

Když se zajedete podívat na vánoční prodejní výstavu nazvanou Pohádkové vánoce do Jalubí na Uherskohradišťsku, ocitnete se opravdu jako v zimní pohádce. Můžete obdivovat postavy v životní velikosti z ruské pohádky Mrazík. Celá výstava je vyzdobena vánočními stromky, svátečním prostíráním stolů a nejrůznějšími ozdobami a dárky, které si můžete zakoupit. Jsou to třeba věnečky, přírodní mýdla, svíčky, sněhuláci a dekorace pro děti, prostírání a další zboží. Výstavu najdete v obchodním domě Jednoty v Jalubí a otevřeno mají každý den i v sobotu a neděli od 8 do 17 hodin. Výstava potrvá do 19. prosince.

Dechberoucí vánoční výstava v Jalubí.Zdroj: Jarmila Vráblová

VALAŠSKO

Koncert Jamese Harriese

KDY: v neděli 12. prosince od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč

James Harries je oblíbený britský písničkář žijící v Čechách. Jeho hity Superstition, Salvation, Lights, které slýcháte z rádiı́, se držely na prvnı́ch přı́čkách hitparád. Aktuálnı́ singl Slow Mover nenı́ výjimkou. Nynı́ však přicházı́ James s vánočnı́m repertoárem, který složil k filmu Přání Ježíškovi! Na historicky prvním vánočním turné písničkáře zazní nejen nejsilnější skladby, ale tématicky představı́ i vánočnı́ písně z filmu. Česko-britská koleda, vánočnı́ rock'n'roll, swingovka, rolničky a samozřejmě James plný emocı́, jak ho fanoušci znajı́ ať sólově nebo s kapelou, která energicky vystihuje zvuk Jamesových hitů na živo.

Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové. Rozehřát vás může její výstava

KDY: od 30. 11. 2021 do 6. 3. 2022

KDE: Muzeum regionu Valašsko

K valašským zimám odjakživa patřila ovčí vlna. Pro její dostupnost a jedinečné vlastnosti, jakými je hřejivost a odolnost vůči vlhku, si z ní Valaši vyráběli oděvní součásti, které jim pomáhaly zdejší tuhé zimy přečkat. V posledních letech se vlna stala také zajímavým materiálem výtvarným. Působivá a originální díla plstěním vlny tvoří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než 15 lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Při putování kontinentem od Aljašky po Jižní Ameriku se od původního indiánského obyvatelstva naučila získávat vlněné vlákno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. Vlna ji tehdy uchvátila a stala se její životní láskou. V Americe objevila i novější techniku plstění vlny jehlou, a právě v tomto způsobu zpracování ovčího rouna nalezla tvůrčí svobodu a impuls k vlastní umělecké tvorbě vlněných artefaktů.

Nadcházející zimní měsíce tak může rozehřát zhlédnutí výstavy Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové, která by měla být jakýmsi krasohledem do vlněného světa této umělkyně, a jíž Muzeum regionu Valašsko zahájí zimní sezónu na vsetínském zámku. Slavnostní otevření výstavy je naplánováno na první adventní neděli 28. 11. na 15 hodin. Běžně bude výstava návštěvníkům muzea přístupná od 30. 11. 2021 do 6. 3. 2022.

Z tvorby Ivany Langrové.Zdroj: Foto MRV

Patt Berry ve Valašském Meziříčí

KDY: v sobotu 11. prosince od 19 hodin

KDE: Tucan Café ve Valašském Meziříčí

Blues, charakteristický zpěv a dynamický rozsah písní. Pro hudbu Patta jsou typické časté přechody z tichých pasáží až po hlasité kvílení. Brzy vás svou klidnou hudbou vtáhne do víru alternativní, poutavé a intenzivní reality. V roce 2018 vydal první sólové, akustické a minimalistické album Between the Hills a poté odehrál koncerty na festivalech Fm City fest, Buskers fest, Světlo Valmez nebo Colours of Ostrava. V zahraničí jste ho mohli slyšet buskovat v ulicích Anglie, Nizozemí, Sbrska či různých měst Španělska a Portugalska, kde ušel pěšky přes 1500 km s ukulele.

Vánoční Maják

KDY: CB Jasenka ve Vsetíně

KDE: v neděli 12. Prosince od 16 hodin

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční Maják letos proběhne v prostorách CB Jasenka. Na toto setkání není potřeba registrace a bude trvat zhruba hodinu. Můžete se těšit na kapelu dětí z dorostu, básničky od mladších dětí a krátké Vánoční zamyšlení Petra Uhříka.