Hrátky se strašidly ve Zlíně

KDY: v sobotu 6. listopadu od 15.30 do 17.30 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

Jaké to asi je, potkat v parku strašidlo? A ješte k tomu takové, co si chce hrát? Třetí ročník akce pro rodiny s dětmi představí pekelníky v sadu Svobody u zámku ve Zlíně. Hrátky se strašidly se ponesou v milém a hravém duchu, cílem není strašení. Oproti Stezce odvahy je tato akce vhodná pro mladší děti. Start u zámku a cíl také. Pro děti jsou připravena zábavná stanoviště s různými zábavnými úkoly. Dítě, které nebude mít soutěžní kartičku, nebude na stanovišti obslouženo.

S sebou: baterku nebo svítilnu, lampionek s umělou svíčkou. Na akci není povolen vstup se psy, vstup s kočárky ano.

Hrátky se strašidly.Zdroj: Deník/repro

Ozdobte si kabáty broží

KDY: v sobotu 6. listopadu od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč

Přijďte si do výstavy Nomádi Evropy - příběh slovenského drátenictví vyrobit drátěnou brož. Tento originální doplněk vám ozdobí nejen svetr nebo kabát. Nutná je rezervace místa na edukace@muzeum-zlin.cz nebo na tel.: 573 032 3XX (19, 20, 21).

Ozdobte si kabáty broží.Zdroj: Deník/repro

Tradiční lampionový průvod z Podhoří do Louk

KDY: v sobotu 6. listopadu od 16.45 hodin

KDE: Zlín

Zveme vás na sedmý ročník Lampionového průvodu z Podhoří do Louk, který se koná v sobotu 6. listopadu 2021. Sraz je v 16.47 hodin u hospody U Osla na Podhoří a zakončení u Hospody na hřišti v Loukách, kde vaše děti potěší i malý ohňostroj. Pro účastníky bude připraven čaj nebo svařák zdarma a k jídlu bude nachystán boršč.

Lilian & Pilgrims ve Zlíně

KDY: v sobotu 6. listopadu od 19 hodin

KDE: Kavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nenechte si ujít koncet brněnské skupiny hrající hudbu, která je směsicí vlastní tvorby, jazzu, blues… Petra Horáková – zpěv, piano, Petr Mokrý – kytara, Štěpán Žák – bass, kontrabas, Radim Zedka - percussion.

Lilian & Pilgrims.Zdroj: Deník/repro

Tůdle nůdle aneb Rošťačíme s dětmi ve Zlíně

KDY: v neděli 7. listopadu od 15 hodin

KDE: Malá scéna Zlín

Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští hádanky? Kdo v kuchyni tajně hraje místo bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítkové, kteří žijí v kouzelném lese, kde je možné cokoliv. Může se objevit kdokoli. A kdokoli může být kýmkoli. Užijte si interaktivní představení pro děti od dvou let. Představení plné hádanek, zpívání, hraní a ještě mnoho dalšího.

KROMĚŘÍŽSKO

AQUATERA. Užijte si chovatelskou burzu

KDY: v neděli 7. listopadu od 8 do 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné dospělí50 Kč, důchodci, děti 30 Kč

Zveme vás na pravidelnou chovatelskou burzu, která je určena široké veřejnosti. Koná se na Výstavišti Kroměříž. Na akci naleznete akvarijní ryby, rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího.

Strašidelná cesta v Bystřici pod Hostýnem

KDY: v pátek 5. listopadu od 17 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: startovné je 50 Kč (odměna je v ceně)

Středisko volného času Včelín v Bystřici pod Hostýnem pořádá v pátek 5. listopadu 2021 od 17 hodin Strašidelnou cestu pro všechny odvážlivce. Sraz v SVČ Včelín - areál bude otevřen od 17 hodin, start strašidelné cesty je v 18 hodin. Možnost občerstvení (čaj, svařák, špekáčky s sebou).

Uherskohradišťsko

Africké trhy v Uherském Hradišti

KDY: v sobotu 6. listopadu od 10 do 15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Do Uherského Hradiště se už 6. listopadu vypraví to nejlepší přímo z Afriky! Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. "Co u nás jako vždy najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího," lákají pořadatelé.

Africké trhy.Zdroj: Deník/archiv

Umění na plátně: Spartakus (Bolšoj balet živě) + vystoupení ZUŠ

KDY: v neděli 7. listopadu od 15.45 hodin

KDE: kino Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 220 Kč, 160 Kč pro studenty a seniory

Umění na plátně v kině Hvězda. Obrovské rozpětí a efektnost vytváří ze Spartaka skutečnou přehlídkou síly baletu, vytvořeného k skvělé hudbě Arama Khachaturiana. S neuvěřitelnou ukázkou síly čtyř předních tanečníků celého baletního sboru a vášnivých tanečních duetů je Spartakus dokonalou podívanou virtuozity a lyriky zrozené ve Velkém divadle.

Valašsko

Dušičky a dvanáct posvátných nocí zimního slunovratu

KDY: v neděli 7. listopadu od 14 hodin

KDE: ve Zvonici na Soláni

Užijte si přednášku spojenou se zpěvem. Slovanská tradice úcty k mrtvým předkům a bohům temného období před zimním Slunovratem byla v křesťanství nahrazena svátkem Dušiček a časem adventním, jež předcházely narození Ježíše, u Slovanů zrození slunečního Boha. Slovo, zpěv a psaltérium Dr. Hana Blochová, která je osvícenou populární historičkou, ale je i úspěšnou spisovatelkou a zpěvačkou. Přednáška se koná v neděli 7. listopadu 2021 od 14 hodin ve Zvonici na Soláni.

Ondřej Strnadel: SKLO

KDY: do 14. listopadu 2021

KDE: zámek ve Vsetíně

ZA KOLIK: plné vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 100 Kč



V muzeu na zámku Vsetín můžete vidět výstavu představující současné dílo sklářského umělce a pedagoga Ondřeje Strnadela. Expozice je veřejnosti přístupná do 14. listopadu 2021.

Někdo to rád sušené. Přijďte si užít výstavu

KDY: do 30. ledna

KDE: zámek ve Vsetíně

Výsledky dlouholetého výzkumu historických sušáren ovoce a tradice sušení ovoce Muzeum regionu Valašsko vtělilo do výjimečné autorské výstavy, která se koná na zámku Vsetín.

Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, resp. konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení.

V minulosti nacházelo sušení ovoce široké uplatnění i na Valašsku. Zdejší produkce sušeného ovoce dokonce nabyla koncem 19. století takového rozsahu, že odbyt nacházela i za hranicemi regionu a její prodej byl vítaným přivýdělkem. Časy, kdy se většina úrody ovocných stromů proměnila v ovocnou pálenku a které učinily z Valašska synonymum pro kraj slivovice, tehdy měly teprve přijít.

V 1. polovině 20. století z mnoha příčin obliba sušení ovoce začala razantně slábnout, nikdy však nevymizela úplně. Stejně tak z krajiny nezmizely tradiční a ve své podstatě archaické sušárny. Do jednadvacátého století jich nebývalé množství přežilo i na Horním Vsacku. Jednotným rysem zdejších vsí byl obrovský konzervatismus, který vytvářel optimální klima pro dlouhodobé udržování tradic v oblasti společenské i hospodářské. Vše, co přicházelo zvnějšku, vzbuzovalo nedůvěru a ostražitost, jakákoliv novota narušovala dosavadní systém. Zemědělci sice i zde měli na sklonku 19. století možnost začít využívat moderních, průmyslově vyráběných sušiček, stejně jako hospodyňky začínaly experimentovat s jinými způsoby uchování ovoce, ale obzvláště na pasekách zůstávaly tyto novinky dlouho stranou zájmu a i ke konzervování ovoce sušením se dál užívalo staletím ověřeného postupu a jednoduchých dřevěných sušáren.

Tradiční dřevěné hornovsacké sušárny ovoce i ve své z dnešního pohledu velmi archaické podobě došly svého maxima nutného k dosažení základní konkurenceschopnosti na trhu. Díky konzervatismu zdejšího prostředí se však dále nevyvíjely a jsou tak mimořádným dědictvím zemědělské krajiny končícího 19. století a zároveň svědkem sušárenské tradice ve své vrcholné podobě, která se zde už dál nerozvíjela, neboť obchod se sušeným ovocem začal upadat a zpracování ovoce opanovala počátkem 20. století výroba ovocných destilátů.

Výstava je výjimečná celou řadou interaktivních prvků, které ji činí atraktivní nejen pro úzkou skupinu zájemců o tento specifický fenomén, ale všechny návštěvníky bez ohledu na věk.

V sušárnách dříve proměňovali hospodáři v trvanlivé zásoby takřka veškerou ovocnou úrodu.Zdroj: J. Koňařík