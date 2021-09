U zlínského zámku zažijete středověk na vlastní kůži

KDY: 18. září od 10 do 17 hodin

KDE: v parku před zlínským zámkem

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Ve Zlíně se uskuteční šestý ročník rodinné zážitkové akce Žijeme středověkem! Program zaměřený na rekonstrukci dávných středověkých řemesel proběhne v sobotu 18. září od 10 do 17 hodin v parku u zlínského zámku. Zážitková středověká akce představí někdejší řemesla – bednáře, zpracování vlny, kováře, ranhojiče, pletení košíků, písařku, opracování jantaru, kostí a paroží a mnoho dalších technik. Pro návštěvníky se chystají ochutnávky jídel podle středověkých receptur, šlechtické stany, historické přednášky řemeslníků a další zážitkové středověké aktivity. Děti se mohou těšit na středověké hry, mletí mouky, pečení placek a výrobu svíček.

Středověká řemesla naživo

Jak v minulosti vypadalo třeba zpracování vlny? Návštěvníci uvidí česání vlny, předení na vřetánku, tkaní na lucetu, karetkách a hřebenovém stávku. Zajímavostí bude ukázka práce ranhojiče - amputace, vypalování ran a vytahování šípu. Děti se jistě zabaví výrobou vlastní placky, výrobou svíčky nebo jízdou na středověkém kolotoči.

Díky sdružení Čeládka řemeslná se na akci chystá také středověká kuchyně. V kotlíku se budou připravovat například jazyky v černé jíše nebo kaše z hlavy vepřové. Budou se vařit a podávat jídla připravované podle původních receptur. Budoucnost návštěvníkům představí středověká věštkyně z 15. století.

Poznávání všemi smysly

Lahůdky bude připravovat Jana Gazdošová, která patří k hlavním garantům středověkého programu. „K zájmu o historii jsem se dostala před jedenácti lety, kdy jsme s dcerou působily ve skupině historického šermu. Začala jsem si dohledávat informace, podrobně prohlížet iluminace v manuskriptech. Postupem času jsem ale zjistila, že mi nestačí pouze vystupovat a šít kostýmy. Chtěla jsem se s ostatními podělit o své nabité informace ohledně technik zpracování kostýmů, účesů, zavití hlavy a poslední dobou také o vaření. Založili jsme spolek Čeládka řemeslná, a teď se pokoušíme s podobnými nadšenci předvádět trochu jinou historii. Tu pravou. A věřím tomu, že budeme každým dalším rokem ještě lepší a věrohodnější,“ říká Jana Gazdošová.

„Je skvělé, že se podařilo propojit komunitu nadšenců, kteří se baví středověkem a mají chuť své umění a znalosti předvést veřejnosti. O středověké historii se toho mohou malí i velcí návštěvníci nejvíce dozvědět právě takovou živou formou,“ dodává Věra Stojarová, organizátorka akce.

Ne náhodou se program koná u zlínského zámku, ten je totiž nejstarší dochovanou stavbou ve Zlíně a už v době středověku na jeho místě stávala malá gotická tvrz.

Žijeme středověkem.Zdroj: Věra Stojarová

Klobucký hospodářský trh

KDY: pátek 17. září od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Užijte si Klobucký hospodářský trh. Čeká vás bohatá nabídka: ovoce a zelenina, domácí vajíčka, frgály, chlebové pečivo, těstoviny, med, povidla, ovocná vína, bio jablečné octy, koření, horké vafle, řemeslné výrobky ze dřeva, kůže a textilu.

Vonica 80 po 10 letech

KDY: sobota 18. září od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna Zlín

Celovečerní premiérový pořad folkloru z Horňácka, Hroznové Lhoty a moravských i slovenských Kopanic. Představí se skvělí sóloví zpěváci souboru Vonica současné éry i z historie Vonice, společně s V80 vystoupí také Děvčice z Vonice a Mužáci ze Zlína: téměř všichni účinkující jsou historicky i rodinnými vazbami spjati se současným obsazením Vonice s osmdesátkou. Osmdesátka je také číslo vyjadřující dobu vzniku prvního folklorního seskupení ve Zlíně - Krúžku Moravských Slováků - jehož je Vonica přímým pokračovatelem.

Vonica. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Food Truck Sraz na Čepkově

KDY: sobota 18. září a neděle 19. září 2021

KDE: OC Čepkov Zlín

ZA KOLIK: zdarma

Po roce se můžete opět těšit na setkání Food Trucků ve Zlíně. Pomalované náklaďáčky přivezou plno rozmanitého a chutného jídla. Po celý víkend bude připravený i bohatý doprovodný program.

Těšit se můžete na ty nejlepší: - burgery mnoha chutí včetně vege verzí, - řecký gyros, souvlaki nebo grilované papriky či ovčí sýr Hallumi od pravého Řeka!, - voňavou italskou pizzu, - kanadskou specialitu poutine, - čím dál oblíbenější poke bowl, - pro odvážné křupaví červíci, - sladkosti a výběrovou kávu, - domácí limonády, - škrábanou zmrzlinu, skvělé pivečko, - míchané alko i nealko drinky. To vše a mnohem více! Na místě budou i stany s posezením pro vaše pohodlí. Bohatý doprovodný program na podiu i mimo něj. Spousta soutěží pro velké i malé návštěvníky. Na parkovišti NC Čepkov bude přistaven přívěs s umyvadly a stojany s dezinfekcí, WC naleznete v prostorách NC Čepkov.

Den hradu Lukova

KDY: neděle 19. září od 10 do 17 hodin

KDE: hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Obec Lukov a Spolek přátel hradu Lukova vás srdečně zvou na tradiční kulturní akci Den hradu Lukova.

Program

10.30 hodin - Mše svatá v kapli svatého Jana Křtitele

11.30 hodin - Slavnostní otevření nové expozice "Legenda o záchraně hradu", představení "Lukovského pokladu" nalezeného v roce 2021

14.30 hodin - Divadelní představení "Lotrando a Zubejda", Spolek ochotníků Lukoveček, výstava "Hrad Lukov v proměnách času", výstava "Zahrady a zahradníci rodu Valdštejnů"

Hrad Lukov. Zdroj: Deník/repro

Smejko a Tanculienka - Všetko najlepšie!

KDY: neděle 19. září od 16 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč

Páté výročí populární dvojice Smejko a Tanculienka oslavíme největšími pohádkovými a tanečními hity! "Před hladovým vlkem zachráníme Kůzlátka i Medvídka. Opět přiletí náš věčně opakující se Papoušek. Nové broučky vychováme písničkou Nonono tytyty a potěšíme známou Hlava ramena. Rozcvičíme Pecivála a vystrašíme Babu Jagu. A možná i Klubko půjde do světa a potká Hrušku zelenou. Naučíme se malovat se sestřičkami barvičkami. Poznáme nový tanec Šlapy Šlapy. Budeme si dávat pozor před neomalencem Gundžulundžu. A pořádně to roztočíme na nový taneční hit Pohádkový svět a zatančíme si i na ověřené pecky jako Máme tu léto, Ahoj, ahoj! a Pápá. Nebudou chybět motýlek Huncúlik, pan Lalalá a Macko Duško. Smejko a Tanculienka vás přivítají velkolepou scénou, zářivým osvětlením a zcela novým, nadupaným představením," lákají pořadatelé.

Představení trvá přibližně 60 minut a je vhodné pro všechny od 2 let. Vstupenky k zakoupení online zde nebo v lokálních předprodejích (Zlín - pokladna GA Cinema v OC Zlaté jablko).

Smejko a Tanculienka.Zdroj: Deník/repro

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: neděle 19. září od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do 150 cm zdarma, držitelé ZTP zdarma, držitelé ZTP/P zdarma

Nenechte si ujít Chovatelské trhy. Nakoupíte tam okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci.

Výstava drobného zvířectva.Zdroj: Deník/archiv

Co nám září v září

KDY: pátek 17. září od 20.30 hodin

KDE: Hvězdárna Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Zveme vás na veřejné astronomické pozorování - mimořádný večerní program pro širokou veřejnost. Veřejnost se seznámí s astronomickou technikou i základy pozorování a zejména s tím, co lze v září na obloze pozorovat. Připraveno je astronomické pozorování s odborným výkladem. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Připraveny budou minimálně tři dalekohledy, jejichž prostřednictvím lidé uvidí Měsíc, největší planety naší Sluneční soustavy – Jupiter a Saturn – ale též hvězdy a dvojhvězdy, případně další vesmírná tělesa.

Italské inspirace

KDY: pátek 17. září od 19 hodin

KDE: zámek v Holešově

ZA KOLIK: vstupné 240 Kč, zlevněné 150 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P)

Zveme vás na koncert nazvaný Italské inspirace. Těšte se na následující: Ensemble Castelkorn založil v Paříži v roce 2016 český houslista Josef Žák. Soubor má mezinárodní obsazení, hrají v něm špičkoví instrumentalisté z různých zemí. Společně s francouzskou sopranistkou Claire Lefilliâtre, jedinečnou interpretkou italského a francouzského stylu 17. století, nás Ensemble Castelkorn přenese v čase o více jak 300 let zpátky. Nabídne koncert plný nádherné hudby a atmosféry doby, kdy takřka ve všech sférách umění vládl italský vkus a inspirace, projevující se i ve skladbách německy hovořících autorů.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

UHraní - deskovky v HUB 123

KDY: pátek 17. září od 16 hodin

KDE: HUB 123 (Mariánské náměstí 123, Uherské Hradiště)

Pojďte s námi objevit deskoherní svět v novém hradišťském coworku HUB 123, kde se sejdete u herních stolů a zahrajete si něco na odlehčení se špetkou strategie. "Hrajeme od 16 hodin a předpokládaný konec hraní je ve 20 hodin, nebo podle toho, jak vás to bude bavit. Přijďte klidně i dříve, ať se herně naladíte. Něco malého na zub a pití si vezměte s sebou. Že hru neznáte, nevadí, my vám ji ukážeme a vysvětlíme," lákají pořadatelé.

Varhanní koncert na Velehradě

KDY: neděle 19. září od 16.30 hodin

KDE: bazilika na Velehradě

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zveme vás na varhanní koncert na Velehradě k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily české kněžny. VIII. ročník Cyklu varhanních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2021.

Velehrad. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Pohádkový park

KDY: v neděli 19. září od 14.30 hodin

KDE: DDM Šikula - pobočka Jarošov (Uherské Hradiště)

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Vydejte se s námi do pohádky! V blízkosti DDM na vás budou čekat pohádkové postavy, u kterých budou děti řešit zapeklité úkoly.

VALAŠSKO

Envirofest Bečva 2021

KDY: sobota 18. a neděle 19. září

KDE: zámecký park Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 209, na místě pak 300 korun

V pondělí 20. září 2021 uplyne přesně rok od tragické ekologické havárie na řece Bečvě. Nad ní zůstává řada otazníků! Ve společnosti toto téma silně rezonuje, a i proto se koná historicky první ročník Envirofestu Bečva, který nabídne v areálu zámeckého parku Kinských ve Valašském Meziříčí nejen koncerty a diskuse, moderované besedy s odborníky i politiky, ale také přednášky na téma naše životní prostředí.

„Festival jsme vymysleli, protože cítíme velkou potřebu otevřít oči všem, kteří si stále myslí, že vyšetřování kauzy Bečva je OK, že politická kultura v naší zemi je OK a že dělat mrtvého brouka je OK. Ano, jsme idealisti, ale co jiného už máme udělat?," uvádějí pořadatelé na webu Envirofestu.

Na akci vystoupí například Tomáš Kočko, Kaczi, Tomáš Klus, Koně a prase a další. Podrobný program najdete na webu envirofest.cz. Vstupné v předprodeji za 209, na místě za 300 korun, děti a senioři zdarma.

Zpěvačka a písničkářka Kaczi.Zdroj: Deník/Gabriela Stašová

Vsetínská noc

KDY: pátek 17. září od 18 do 23 hodin

KDE: zámek, hvězdárna, Dům kultury, Masarykova veřejná knihovna a další objekty, Vsetín

ZA KOLIK: pokud není stanoveno jinak, je vstup zdarma



Zažijte Vsetín jinak, atraktivně, zábavně a hravě. Zúčastněte se v pátečním večeru a noci skvělých komentovaných prohlídek míst, kam se běžně v tuto pozdní hodinu nedostanete. Po roční pauze zaviněné epidemií koronaviru se tak konečně můžete vydat do ulic Vsetína, kam se vrací oblíbená akce Vsetínská noc.



Dopravu mezi jednotlivými stanovišti bude zajišťovat historický autobus, který bude od 18 do 20 hodin v pravidelných intervalech objíždět trasu autobusové nádraží (stanoviště č. 30), Dolním náměstí, u zámku a u Kostka školy. Jízdní řád s mapou stanovišť a soutěžní kartičkou či programový leták budou k vyzvednutí v době konání akce v domě kultury, kině, knihovně a na zámku. V těchto objektech si budou moci účastníci po získání minimálně tří razítek do soutěžní kartičky vyzvednout odměnu. Kompletní program a další podrobnosti najdete na stránkách www.vsetinskanoc.cz nebo ZDE

Rožnovské parní léto letos naposledy

KDY: sobota 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun

Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout poslední letošní jízda Rožnovského parního léta. Stejně jako loni, všechny čtyři jízdy obstará historická parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn.

Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.

Rožnovské parní léto 2021 - jízda historickým vlakem s lokomotivou zvanou Velký býček alias Tulák v z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, sobota 17. července. Zdroj: Deník/Martin Mrlina

Farmářský den aneb Cesty ke kořenům

KDY: sobota 18. září od 10 do 15 hodin

KDE: Valašské ekocentrum, Šafaříkova 555, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, startovné na Stezku řemesel - 50 korun



Přijďte si v sobotním dnu připomenout, co uměli naši staříčci a stařenky. Dorazte spolu s dětmi na Farmářský den do Valašského ekocentra a vyzkoušejte si mlátit obilí cepem nebo moštovat jablka či šlapat zelí a stloukat máslo či prát na valše. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Polajka. Přijďte si připomenout tradice a užijte si spolu s dětmi parádní den.



Farmářský den Valašského ekocentra se o víkendu těšil hojné účasti.Zdroj: archiv Valašského ekocentra ČSOP

DALŠÍ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Prostějov bude hostit festival dobrého jídla

KDY: pátek 17. a sobota 18. září

KDE: Prostějov, seznam zapojených kaváren a restaurací najdete na webu města Prostějova

ZA KOLIK: jednotná cena degustačního menu je 69 korun

Milujete skvělé jídlo? Pak potěšte své chuťové pohárky během dvoudenního svátku jídla. Během víkendu můžete navštívit zapojené prostějovské restaurace a kavárny, v nichž ochutnáte degustační menu či jednohubky. Celý zážitek okoření také vystoupení místních umělců. Cena každého menu a nápoje je 69 korun. Seznam zapojených kaváren a restaurací a jednotlivá menu najdete na webu města Prostějova v rámci elektronické brožurky, kterou lze stáhnout do smarttelefonu.

Dožínky v Náměšti a kapela Čechomor

KDY: neděle 19. září od 13 hodin

KDE: Amfiteátr, Náměšť na Hané

ZA KOLIK: zdarma



Dožínky, slovo, které pro mnohé už ztratilo význam. V tradičním duchu se sice v Náměšti na Hané neslaví, za to město v rámci tohoto svátku nabídne pestrý hudební program, jehož vrcholem bude kapela Čechomor. Těšit se můžete i na výstavu zemědělské techniky, prodej regionálních produktů, připravené bude i občerstvení a nezapomnělo se ani na nejmenší, kterým organizátoři připraví nejrůznější atrakce.

ČechomorZdroj: Deník/Miroslav Rada

24. výstava hub

KDY: pátek 17. od 9 do 19 hodin a sobota 18. září od 9 do 17 hodin

KDE: Klub Teplo na Horním náměstí, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti 10 korun

Těšit se můžete na mykologickou poradnu, výstavu fotografií a kreslení hub a chybět nebudou ani přednášky Jiřího Polčáka, a to v pátek od 16 hodin Houby Valašska, sobota od 10 hodin Houby Hostýnských vrchů, ve 14 hodin Chráněné a vzácné houby ČR.

Uznávaný přerovský mykolog Jiří Polčák na tradiční výstavě hub.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová